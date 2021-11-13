Фиаско по-американски: 5 самых громких провалов военных проектов США

В нашем мире далеко не все и не всегда получается с первого раза. Особенно, когда речь заходит о такой «отрасли», как военное дело. Вот и популярное американские издание The National Interest решило поговорить о неудачах. Издание выбрало пять действительно громких «трещащих» провалов.
1. BAT – просто Brilliant
Система должна была устраивать холокост танков. |Фото: new-factoria.ru.
Первым из числа наиболее неудачных проектов военных США можно считать инициативу BAT или «Brilliant Anti-Tank». Проект был начат еще в годы холодной войны. В его рамках разрабатывались кассетные боеприпасы для ракет ATACMS, которые запускались в свою очередь с артиллерийских установок M270. Военные мечтали о том, что один такое боеприпас сможет уничтожить почти роту вражеских танков. В общей сложности на BAT было потрачено 2.2 млрд долларов. В 2003 году инициативу закрыли из-за «несостоятельности».
2. Полет «Команча»
Дорого-богато, даже слишком. |Фото: anyaero.com.
На втором месте откровенных фиаско американцы решили расположить свой разведывательный вертолет RAH-66 Comanche, дебют которого пришелся на 1991 год. Первый настоящий вылет машина совершила в 1996 году. Предполагалось, что RAH-66 станет революцией в деле воздушной винтовой авиации. У этого вертолета было все: скорость, мощность, незаметность, навороченные гаджеты, лучшее вооружение и огромная цена. Даже для американских военных RAH-66 Comanche оказался слишком дорогой «игрушкой».
3. Это Crusader, детка
Слишком круто получилось. |Фото: alex-news.ru.
Гаубица Crusader – это еще один замечательный пример того, как можно облажаться в оружейном деле на пару миллиардов долларов. Предполагалось, что данное 155-мм орудие придет на смену артиллерийской системе M109. Параметры новинки впечатляли: до 10 выстрелов за минуту на дистанции 40 км. И все бы ничего, если бы президент-пушка не весила 43 тонны и не нуждалась в дополнительном автомобиле еще и для перевозки боеприпасов. В 2002 году проект закрыли.
4. Золотые танки
Пытались сделать велосипед. |Фото: livejournal.com.
Когда-то американцы хотели добавить в свою армию немного фантастики. Ярким примером стал проект «Future Combat Systems», который начался в 2003 году. В рамках инициативы хотели создать суперсовременное шасси для танка. Когда выяснилось, что за несколько лет на проект было потрачено уже 18.1 млрд долларов бюджетных средств, Пентагон неожиданно решил свернуть инициативу. Видимо, что-то пошло не так. Вместе FCS командование решило сконцентрироваться на «бюджетной» модернизации уже имеющегося вооружения, а не разработке новейшего.
5. Мы едем, едем, едем
Приехали, товарищи. ¦Фото: bemil.chosun.com.
Программа боевого транспорта «Ground Combat Vehicles» была начата в 2009 году. В рамках инициативы американцы в очередной раз попытались создать принципиально новый танк. Поначалу все шло совсем неплохо, однако вскоре выяснилось, что масса прототипа превышает 60 тонн. Такие технические параметры явно не устраивали военных и в 2014 году проект решили закрыть. Отделался бюджет страны на этот раз «легким испугом» в 1 млрд долларов.
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