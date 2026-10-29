Советы, которые помогут с лёгкостью поддерживать порядок в шкафах

Поддержание порядка в шкафах с одеждой — проблема, с которой сталкиваются очень многие. Казалось бы, вы только навели порядок в шкафу, а через пару дней уже не можете найти необходимую одежду, а вещи просто вываливаются с полок, каждый раз, когда вы открываете дверцу шкафа. На самом деле, решить проблему с порядком в шкафах очень просто.

Храните вещи в стопках не горизонтально, а вертикально

Сделайте отметки на коробках и полках

Развешивайте вещи слева направо в порядке уменьшениях их длины

Раскладывайте вещи по категориям

Используйте дверцы шкафов для хранения

Убирайте сезонные вещи

Не заполняйте полки на все 100%

Приобретите шкафы с выдвижными ящиками

Используйте коробки и разделители

Не забудьте об удобных системах для хранения

Придерживайтесь этих 10 правил, которые помогут добиться идеального порядка на каждой полочке даже тем, кто не дружит с уборкой.Если на полках в шкафу не много места, то будет разумно организовать вертикальное, а не горизонтальное хранение вещей. Так вещи будут занимать меньше места и вам будет легче поддерживать порядок: вытаскивая одну вещь, вы не нарушите порядок хранения.Особенно хорошо использовать этот прием для того, чтобы приучить к порядку детей. Просто приклейте к полке условное обозначение вещей, которые должны на ней хранится. Так ребенок будет понимать, где должны лежать футболки, а где шорты. Метод можно использовать и взрослым, которые никак не могут научиться поддерживать идеальный порядок в гардеробе.Такой прием позволит организовать удобное хранение вещей по их длине.Отличный вариант для поддержания порядка в шкафах — хранить вещи по категориям. Выделите место для нижнего белья, футболок, свитеров, джинсов и прочих предметов гардероба. Обращайте внимание на сезонность: летние вещи не должны лежать вперемежку с зимними.Обратная сторона двери — место, которое мало кто использует. Однако здесь можно организовать удобное хранение различных аксессуаров.Для того чтобы в шкафах не висели лишние вещи, старайтесь убирать сезонную одежду, оставляя лишь актуальные предметы гардероба.Порядок на полках будет невозможно поддерживать, если заполнять их вещами на все 100% или даже на 120%, как делают многие. Оптимальным считается наполнение полки на 90%.Если вы задумываетесь над тем, какой шкаф для вещей приобрести, обратите внимание на шкафы с выдвижными ящиками. Выдвижные полки гораздо эргономичнее обычных, они позволяют максимально использовать все имеющееся пространство.Еще один лайфхак для порядка в шкафу — использование коробок и разделителей. Такая организация хранения позволит без труда находить нужные вещи и быстро наводить порядок, если в одной из секций вещи перестали лежать как надо.Добавить место в шкафу и выделить пространство для какой-либо категории вещей помогут современные системы хранения и аксессуары: подвесные этажерки, органайзеры с удобными кармашками, специальные вешалки для шарфов или галстуков.