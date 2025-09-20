С нами не соску...
Самые дорогие античные скульптуры, проданные с аукционов

Самые дорогие античные скульптуры, проданные с аукционов Топ-10 самых дорогих аукционных продаж древнего и античного искусства


Фигурка львицы из магнезита или кристаллизованного известняка


$57 161 000 (Элам, ок. 3000–2800 до н. э.) Sotheby's, 5 декабря 2007, Нью-Йорк.

Ассирийский гипсовый рельеф с изображением крылатого божества


$30 968 750 (правление Ашшурнацирапала II, ок.
883–859 до н. э.) Christie's, 31 октября 2018, Нью-Йорк.

Бронзовая скульптура богини Артемиды с благородным оленем


$28 600 000 (эпоха позднего эллинизма — ранней Римской империи, I в. до н. э.— I в. н. э.) Sotheby's, 7 июня 2007, Нью-Йорк.

Мраморный бюст Антиноя


$23 826 500 (Римская империя, правление Адриана, ок. 130–138 н. э.) Sotheby's, 7 декабря 2007, Нью-Йорк.

Мраморная скульптурная группа «Леда и лебедь»


$19 122 500 (Римская империя, II в. н. э.) Sotheby's, 8 декабря 2011, Нью-Йорк.

Лежащая женская фигурка из мрамора


$16 882 500 (Раннекикладская цивилизация, II период, ок. 2400 до н. э.) Christie's, 9 декабря 2010, Нью-Йорк.

Египетская скульптура из окрашенного известняка, изображающая инспектора писцов Секхемку


£15 762 500 (Древнее царство, V династия, ок. 2400–2300 до н. э.) Christie's, 10 июля 2014, Лондон.

Мраморная статуя Афродиты


£9 378 500 (Римская империя, ок. начала I в. н. э.) Sotheby's, 9 июля 2014, Лондон.

Римская мраморная статуя Венеры Медицейской


£7 926 650 (римская копия конца I в. — середины II в. н. э. с греческого оригинала II в. до н. э.) Christie's, 13 июня 2002, Лондон.

Мраморный бюст консула Германика


$8 146 500 (Римская империя, эпоха Юлиев- Клавдиев, возможно, правление Калигулы, ок. 37–45 н. э.) Sotheby’s, 6 декабря 2012, Нью-Йорк.

