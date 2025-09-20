Самые дорогие античные скульптуры, проданные с аукционов

Фигурка львицы из магнезита или кристаллизованного известняка
$57 161 000 (Элам, ок. 3000–2800 до н. э.) Sotheby’s, 5 декабря 2007, Нью-Йорк.
Ассирийский гипсовый рельеф с изображением крылатого божества
$30 968 750 (правление Ашшурнацирапала II, ок.
Бронзовая скульптура богини Артемиды с благородным оленем
$28 600 000 (эпоха позднего эллинизма — ранней Римской империи, I в. до н. э.— I в. н. э.) Sotheby’s, 7 июня 2007, Нью-Йорк.
Мраморный бюст Антиноя
$23 826 500 (Римская империя, правление Адриана, ок. 130–138 н. э.) Sotheby’s, 7 декабря 2007, Нью-Йорк.
Мраморная скульптурная группа «Леда и лебедь»
$19 122 500 (Римская империя, II в. н. э.) Sotheby’s, 8 декабря 2011, Нью-Йорк.
Лежащая женская фигурка из мрамора
$16 882 500 (Раннекикладская цивилизация, II период, ок. 2400 до н. э.) Christie’s, 9 декабря 2010, Нью-Йорк.
Египетская скульптура из окрашенного известняка, изображающая инспектора писцов Секхемку
£15 762 500 (Древнее царство, V династия, ок. 2400–2300 до н. э.) Christie’s, 10 июля 2014, Лондон.
Мраморная статуя Афродиты
£9 378 500 (Римская империя, ок. начала I в. н. э.) Sotheby’s, 9 июля 2014, Лондон.
Римская мраморная статуя Венеры Медицейской
£7 926 650 (римская копия конца I в. — середины II в. н. э. с греческого оригинала II в. до н. э.) Christie’s, 13 июня 2002, Лондон.
Мраморный бюст консула Германика
$8 146 500 (Римская империя, эпоха Юлиев- Клавдиев, возможно, правление Калигулы, ок. 37–45 н. э.) Sotheby’s, 6 декабря 2012, Нью-Йорк.
источник
