Как жили древние сапотеки и другие тайны «облачных людей», которые открыли археологи на вершине горы

История южно-американского континента доминирует рассказами об инках и испанских конкистадорах. Но у этого региона есть гораздо более древнее и практически забытое прошлое - цивилизация настолько же значительная и впечатляющая, насколько таинственная. Это сапотеки, «облачные люди». Кем они были и куда исчезли — это до сих пор самая большая неразгаданная тайна Южной Америки. Недавно археологи обнаружили руины церемониальных зданий облачных людей. Какие тайны открыли учёным остатки этих древних сооружений?
Свидетельства существования этой загадочной древней цивилизации, известной как «облачные люди», были обнаружены на вершине одной из гор в Мексике. Идя по каменистой тропе на горе Серро-де-Пенья, ошеломлённые жители одной из окрестных деревень заметили две каменные плиты с резьбой — на высоте почти две тысячи метров!
На одной из резных фигурок изображена фигура с рогами и когтями в набедренной повязке.
Эксперты считают, что эти доиспанские руины в районе Пуэбла лежали нетронутыми с 6 века.Исследователи определили, что артефакты являются продуктами цивилизации сапотеков. Они жили в южном нагорье между 700 г. до н.э. - 1521 г. н.э. Так они жили так высоко в горах, то их и стали называть «Люди Облака». Обнаруженным памятникам и некоторым более мелким камням около 1500 лет. Некоторые источники утверждают, что камни возможно на тысячу лет старше.
Найдены были реликвии на вершине горы.
Жители Санта-Крус-Уэуэпиакстла были чрезвычайно рады обнаружить столь ценные исторические сокровища в этом районе. Эта область полна скрытых тайн древнего наследия былых могущественных цивилизаций. Найденные каменные панели содержат изображения как животных, так и людей. На одном из изображений фигура человека тс рогами и когтями в набедренной повязке. На некоторых стелах изображены игуана, орёл и женская фигура, которую сочли божеством. Символы на каменных панелях в данное время тщательно исследуются.
На камнях вокруг этого места были найдены резные фигурки животных и людей.
На месте поселения было не менее семи пирамид. Хосе Альфредо Ареллянес из Национального института антропологии и истории (INAH) говорит, что это также была церемониальная зона, окружённая храмами и домами правителей. Вершина горы является местом, посвящённым богу подземного мира.
Человеческая фигура.
Это далеко не всё. Обнаружены доказательства наличия спортивной площадки, вероятно, использовавшейся для игры под названием «пелота». Эта древняя игра похожа на современный баскетбол, в ней нужно было забросить мяч в кольцо, только игроки для этого использовали бёдра, а не руки.
Народ сапотеков действительно хорошо работал, хорошо отдыхал и развлекался. Выходцы из долины Оахака, они процветали благодаря сочетанию политеистической религии и практических ноу-хау. К концу доклассического периода города облачных людей демонстрировали очень высокий уровень развития в архитектуре, искусстве, письменности и инженерных проектах, таких как ирригационные системы. Они также разработали собственную систему письма.
Название «сапотеки» происходит от самой матери-природы. Буквально это «люди из места Сапоте». Первая фаза развития этой цивилизации, период между 500 и 200 годами до нашей эры, ознаменовалась строительством Монте-Альбана. Это ныне разрушенный крупный город, где жили облачные люди.
Со временем народ сапотеков разделился на три этнические группы: сапотеки долины, северные сапотеки и южные сапотеки. Они боролись между собой за господство в регионе. Самыми влиятельными были сапотеки долины. Совершая жестокие набеги друг на друга, сжигая храмы и селения, принося в жертву пленных соплеменников — эта цивилизация уничтожала сама себя. Им не могли противостоять даже свирепые ацтеки, многократно предпринимавшие попытки завоевать территории облачных людей. Остатки разрознённых племён были уничтожены болезнями, которые привезли с собой испанские конкистадоры. Многие люди ушли дальше в горы.
Потомки сапотеков сегодня - католики, хотя их древняя религия просто слилась с католическими практиками. Облачные люди верили в наличие множества богов. Многие из них олицетворяли связь с сельским хозяйством и животными.
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