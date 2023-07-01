9 откровенно странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера

Причудливей этих авто мир не видывал.
До чего только не додумается творческий человек. И совсем необязательно художник, писатель, музыкант или актер. Творческими могут быть инженеры и конструкторы. Трудно в это поверить? Тогда взгляните на эти дивные автомобили, каждый из которых настолько странный, что задаешься вопросом: как такая техника могла попасть на дорогу.
1. BMW Isetta 300
Когда-то BMW Isetta 300 спасла компанию.
Автомобиль выпускался с 1956 по 1962 год. Трудно поверить, но в свое время вот это (да, да вот это) спасло «баварцев» от краха компании и банкротства. Виной проблемам BMW была Вторая Мировая война. А этот крошечный автомобиль для двоих оказался невероятно удачным. Максимальная скорость движения составляла 85 км/ч.
2. Mohs Ostentatienne Opera Sedan
Mohs Ostentatienne Opera Sedan странный седан без дверей.
Только на первый взгляд этот седан самый обкновенный. У машины нет дверей! Внутрь попадаешь через багажник. Это была смелая идея, особенно для люксового авто. Вот только дальше концепта дело так и не пошло. За все время собрали вручную 7 таких машин. Появилось сие чудо в 1967 году.
3. Axiam-Mega MultiTruck
Axiam-Mega MultiTruck совсем крошечный.
Этот грузовик был сделан в 2010 году французской компанией, занимающейся разработкой и производством мотоциклов и суперкомпактных авто. Модель берет на борт двух человек. Они отличаются невероятно низкими эксплуатационными затратами и поставляется с одним из двух двигателей: дизельным или электронным.
4. Messerschmitt KR175
Еще один тривиллер в лице Messerschmitt KR175.
Каждый ребенок знает, что после войны Германии надолго запретили выпуск всего, что хоть как-то может быть связано с оборонным сектором. Самолеты не были исключением. Компании Messerschmitt пришлось выкручиваться, и она взялась за автомобили. Эта странная модель выпускалась с 1953 по 1955 год. Сами же немцы считали этот «аппарат» не автомобилем вовсе, а скутером с кабиной.
5. Mazda R360
Mazda R360 стал первым серийным авто компании.
Ничего не напоминает? Это первый серийный автомобиль компании Mazda, выпущенный в 1960 году. Выпускалась как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Машина была очень легкой – всего 380 кг. Первый блин не был комом для компании, R360 позволил ей значительно укрепить свои позиции на рынке. Со временем она даже пошла на экспорт!
6. Russo-Baltique Impression
Russo-Baltique Impression выглядит круто и странно.
В далеком 2002 году автомобильное ателье A:Level решило возродить марку Руссо-Балт, создав дизайн автомобиля в стиле 40-х годов прошлого века. Единственный автомобиль предприятия появился на базе этой концепции в 2006 году. Им и стало вот это произведение искусства. Машину показали в Женеве, назвали за нее цену, но вот только производство так и не запустили.
7. Daihatsu Midget II
Еще один странны фургон - Daihatsu Midget II.
Перейдем от прекрасного к странному. У этой машины запасное колесо крепится на капоте. Это большая редкость. Создали ее в 1993 году, однако в серию фургончик пошел только в 1996 году. Он уже не был так успешен, как его трехколесный предшественник, однако все еще смог занять свою нишу на рынке.
8. Peel P50
Британский кроха Peel P50.
Одна дверь, один человек, колеса... три. Этот британский автомобиль настолько странный, что разворачивать его нужно было вручную, при помощи специальной рукоятки в салоне. Расход топлива на 100 км пути этой крохи составляет всего 2.8 литра. Правда и максимальная скорость составляет 61 км/ч.
9. Bong Bug 700E
Экзотический Bong Bug 700E.
Еще одно трехколесное транспортное средство, которое, тем не менее, считают автомобилем. У машины была одна дверь, причем очень странная. Для того чтобы попасть внутрь, нужно было отвернуть чуть ли не половину кузова!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии