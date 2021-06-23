Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Итак, приступаем!

Электролобзиком вырезаем заготовки из фанеры строго по шаблону.

Шлифуем образовавшиеся неровности и сколы.

Приступаем к поклейке. В данном случае корма.

Стамеской убираем предварительно вырезанные небольшие элементы.

Формируем основу из поперечных элементов.

Добираемся до дна нашего пароходика.

Струбцинами сжимаем места склеивания.

Настала пора приклеивать реечки.

В итоге, после приклеивания всех реечек по бортам, получаем практически полноценную основу.

Выступающие излишки аккуратно отпиливаем.

Зашливуем поверхность бортов и дна кораблика.

Надфели также весьма будут кстати.

Так же, как обычно, отпиливаем выступающие излишки.

Приступаем к оформлению палубы и базиса для гребных колес.

Все тщательно проклеиваем, чтобы исключить малейшую течь.

Аккуратно зашлифовываем остатки материалов и клея.

В трюме отрезаем поперечную перекладину, она уже не нужна.

Теперь киль. В принципе, это главный узел управления пароходиком.

На фото видны поворотные рычаги-приводы для вращения киля вправо и влево.

Гребные колеса сложнее всего выпилить. Склеивать нужно тоже при помощи струбцин.

Дети и внуки также могут к вам присоединица. Это будет для них чрезвычайно интересно.

Однако, соблюдайте осторожность в работах!

Ватерлиния).

Надстройка над палубой. Все просто, склеиваем элементы по порядку.

Кожухи для гребных колес декоративного парохода.

Приклеиваем элементы декорации.

Приступаем к покраске. Как видите, довольно удачное сочетание цветов.

Пульт дистанционного управления. Все элементы управления нужно купить предварительно.

Размещаем все (аккумулятор, моторчик для гребных колес, шаговый движетель для поворота килем, контроллер) в трюме.

Спецификация подетально.

Наш пароходик готов к плаванию! Семь футов под килем!

Все, наш мастер-класс подошел к концу.