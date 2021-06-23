Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Итак, приступаем!
Электролобзиком вырезаем заготовки из фанеры строго по шаблону.
Шлифуем образовавшиеся неровности и сколы.
Приступаем к поклейке. В данном случае корма.
Стамеской убираем предварительно вырезанные небольшие элементы.
Формируем основу из поперечных элементов.
Добираемся до дна нашего пароходика.
Струбцинами сжимаем места склеивания.
Настала пора приклеивать реечки.
В итоге, после приклеивания всех реечек по бортам, получаем практически полноценную основу.
Выступающие излишки аккуратно отпиливаем.
Зашливуем поверхность бортов и дна кораблика.
Надфели также весьма будут кстати.
Так же, как обычно, отпиливаем выступающие излишки.
Приступаем к оформлению палубы и базиса для гребных колес.
Все тщательно проклеиваем, чтобы исключить малейшую течь.
Аккуратно зашлифовываем остатки материалов и клея.
В трюме отрезаем поперечную перекладину, она уже не нужна.
Теперь киль. В принципе, это главный узел управления пароходиком.
На фото видны поворотные рычаги-приводы для вращения киля вправо и влево.
Гребные колеса сложнее всего выпилить. Склеивать нужно тоже при помощи струбцин.
Дети и внуки также могут к вам присоединица. Это будет для них чрезвычайно интересно.
Однако, соблюдайте осторожность в работах!
Ватерлиния).
Надстройка над палубой. Все просто, склеиваем элементы по порядку.
Кожухи для гребных колес декоративного парохода.
Приклеиваем элементы декорации.
Приступаем к покраске. Как видите, довольно удачное сочетание цветов.
Пульт дистанционного управления. Все элементы управления нужно купить предварительно.
Размещаем все (аккумулятор, моторчик для гребных колес, шаговый движетель для поворота килем, контроллер) в трюме.
Спецификация подетально.
Наш пароходик готов к плаванию! Семь футов под килем!
Все, наш мастер-класс подошел к концу.
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