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Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

Итак, приступаем!

Электролобзиком вырезаем заготовки из фанеры строго по шаблону.

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Шлифуем образовавшиеся неровности и сколы.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Приступаем к поклейке. В данном случае корма.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Стамеской убираем предварительно вырезанные небольшие элементы.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Формируем основу из поперечных элементов.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Добираемся до дна нашего пароходика.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Струбцинами сжимаем места склеивания.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Настала пора приклеивать реечки.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

В итоге, после приклеивания всех реечек по бортам, получаем практически полноценную основу.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Выступающие излишки аккуратно отпиливаем.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Зашливуем поверхность бортов и дна кораблика.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Надфели также весьма будут кстати.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Так же, как обычно, отпиливаем выступающие излишки.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Приступаем к оформлению палубы и базиса для гребных колес.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Все тщательно проклеиваем, чтобы исключить малейшую течь.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Аккуратно зашлифовываем остатки материалов и клея.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

В трюме отрезаем поперечную перекладину, она уже не нужна.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Теперь киль. В принципе, это главный узел управления пароходиком.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

На фото видны поворотные рычаги-приводы для вращения киля вправо и влево.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Гребные колеса сложнее всего выпилить. Склеивать нужно тоже при помощи струбцин.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Дети и внуки также могут к вам присоединица. Это будет для них чрезвычайно интересно.

Однако, соблюдайте осторожность в работах!

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Ватерлиния).

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Надстройка над палубой. Все просто, склеиваем элементы по порядку.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

 

Кожухи для гребных колес декоративного парохода.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Приклеиваем элементы декорации.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Приступаем к покраске. Как видите, довольно удачное сочетание цветов.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Пульт дистанционного управления. Все элементы управления нужно купить предварительно.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Размещаем все (аккумулятор, моторчик для гребных колес, шаговый движетель для поворота килем, контроллер) в трюме.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Спецификация подетально.

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Наш пароходик готов к плаванию! Семь футов под килем!

 

Моделирование. Судостроение. Колесный пароход своими руками (48 фото, пошаговый мастер-класс)

 

Все, наш мастер-класс подошел к концу.

 

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