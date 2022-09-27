Сладости быстро и просто

Выпекать станет проще с дельными советами для готовки без профессиональных инструментов.
Выпечка – это очень тонкое и деликатное дело для любой хозяюшки. И всегда хочется, чтобы ничего не пригорело и получилось идеально. Используйте советы и удивляйте ваших гостей шедевром, сделанным из простых и подручных домашних средств, без лишних затрат.
1. Кондитерский домашний шприц из обычного пакета
Полиэтиленовый пакет вместо кондитерского шприца.
Не у каждого дома есть кондитерский шприц. Но если он вам понадобился, возьмите плотный полиэтиленовый пакет и поместите в него крем. Для красоты вы можете уголок пакета отрезать ребристыми зубчиками, тогда колбаска будет ребристой, Так же можно сделать обычный надрез для простой колбаски.
2. Проверка готовности выпечки обычной зубочисткой
Зубочистка определит сразу готовность пирога.
Для того чтобы узнать приготовилась ли ваша выпечка, проткните её зубочисткой или шпажкой. Только таким образом вы точно узнаете правильный результат о готовности выпечки.
3. Вешалка отлично удержит рецепты перед глазами
Удобно и практично.
Если вы по старинке пользуетесь рецептом из книги либо журнала, и не хотелось бы его испортить, возьмите обыкновенную вешалку и прикрепите к ней журнал прищепками. Журнал целый и невредим, а рецепт перед глазами.
4. Теплый и холодный нож для оптимального разрезания десертов
Лайфхак с ножом для десертов.
Разрезайте горячие десерты – холодным ножом, предварительно остудив его в морозильной камере, а холодные десерты лучше всего резать теплым ножом, нагрев его в теплой воде.
5. Быстрая шоколадная стружка
Быстрая шоколадная стружка
Шоколадная стружка – часто добавляемый ингредиент для украшений или начинки десертов. Для быстрого её приготовления возьмите картофелечистку и настругайте шоколад.
6. Мука и корица помогут избежать подгорания орехов и изюма в печке
Чтобы орехи и изюм не пригорали.
Зачастую, когда мы добавляем в выпечку орехи или изюм, они подгорают. Чтобы избежать этого предварительно обваляйте их в муке или корице и смело добавляйте в тесто.
7. Нить зубная – вместо ножа
Нить зубная – вместо ножа.
Для разрезания десертов очень подходит нить для зубов, она разрежет любую консистенцию и не потянет за собой слои.
8. При необходимости фольга позволит из большого противня сделать поменьше
Бортик из фольги укоротит форму до нужных размеров.
Если у вас нет много форм для выпечки, не печальтесь, достаточно одной! Укоротите форму как вам требуется с помощью фольги, и сделайте бортик.
9. Горячий стакан отлично размягчит сливочное масло
быстрый способ размягчить сливочное масло.
Если вы забыли заранее достать масло из холодильника, не переживайте, его можно быстро размягчить. Разрежьте на маленькие кусочки масло, положите на тарелку и накройте горячей банкой или стаканом. Через 5 минут добавьте в тесто мягкое масло.
10. Соль не позволит пригореть тесту в духовке
Соль спасет блюдо от пригорания.
Для того чтобы ваша выпечка не пригорала, под форму с тестом подложите противень, в него насыпьте соли. Можно еще под форму подставить сковороду с водой.
11. Стекло лучше металла
Сквозь стекло лучше понять степень приготовления блюда.
При приготовлении выпечки лучше всего использовать стеклянную посуду, тогда вы сможете контролировать не только деревянной шпажкой внутри, но и снаружи за счет стекла.
12. Ловкий перенос пласта теста
Скалка поможет переместить тесто на противень.
Если вам необходимо перенести пласт на противень, а вы боитесь, что он порвется, накатайте тесто на скалку, а далее переместите на противень и разверните со скалки.
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