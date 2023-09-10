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Потрясающие фото из жизни военных

Представляем Вашему вниманию фотографии из жизни военнослужащих, представленные на конкурс Royal Air Force Photographic.

Потрясающие фото из жизни военных

Яркий портрет двух женщин. На фото капрал Барбара Робинсон и женщина-офицер. Фотография символизирует разнообразие военных сил.

Потрясающие фото из жизни военных

На данном фото сержант Тэннер и его пес. Фотограф сказал, что ему очень повезло работать с сержантом и его очень послушной собакой Герцем. Тэннер является ветераном Афганистана.

Потрясающие фото из жизни военных

На данном снимке семья встречает пилота, который вернулся с последнего задания в Афганистане.

Потрясающие фото из жизни военных

Кристофер Миллер – пилот. Несмотря на сложную и ответственную работу, тяжелую подготовку и не менее тяжелые задания, Кристофер продолжает улыбаться и сохраняет жизнерадостность.

Потрясающие фото из жизни военных

На этом портрете запечатлены отец и дочь. Отец является главным техником, а дочь начала свое обучение в специализированной школе, чтобы пойти по стопам отца.

Потрясающие фото из жизни военных

Тренировки посещают не только люди, но есть и специальные курсы для собак. На данной фотографии полицейская собака Этель и ее дрессировщик Бриз Нортон.

Потрясающие фото из жизни военных

На данном снимке Дэйл Бард. Фото как нельзя лучше передает всю тяжесть тренировок и подготовки, через которые приходится проходить военным.

Потрясающие фото из жизни военных

Данная фотография изображает Хэйли Норрис и ее преданную лошадь.

Потрясающие фото из жизни военных

Фотография из кабины пилота.

Потрясающие фото из жизни военных

Пилот оттачивает умения, а мы тем временем можем насладиться живописными пейзажами.

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