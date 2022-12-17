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Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

В этих откровенных сценах наши любимые актрисы снялись без дублерш, за что мы аплодируем им стоя. Вы удивитесь, но в нашей подборке есть даже Барбара Брыльска (задолго до «Иронии судьбы»).

Барбара Брыльска — «Фараон»


1965

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе


За 10 лет до того, как повстречаться с Ипполитом и Женей Лукашиным, красавица Барбара рассекала по съемочной площадке исторической драмы «Фараон» в белье и без него.

Деми Мур — «Стриптиз»


1996

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

Перед съемками Деми месяц посещала класс стрип-пластики. И что бы вы думали? В итоге Мур получила антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса»!

Натали Портман — «Близость»


2004

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

А вот Натали Портман за роль стриптизерши получила свою первую номинацию на «Оскар».

Сальма Хайек — «От заката до рассвета»


1995

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

Известно, что танец Сальмы в культовом фильме Роберта Родригеса — чистая импровизация актрисы. Хайек не репетировала сцену с хореографом и просто двигалась, как ей нравилось. Правда, движения давались актрисе с трудом — она панически боится змей.

Элизабет Беркли — «Шоугерлз»


1995

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

На главную роль в эротической драме пробовалась Шарлиз Терон! А продюсеры настаивали на кандидатуре Дрю Бэрримор. В итоге роль досталась малоизвестной модели Лиз Беркли.

Джессика Бил — «Окись»


2008

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

Можете не верить, но вообще-то «Окись» — это рождественская драма… Кроме Джессики, в фильме играют Эдди Редмэйн, Рэй Лиотта, Патрик Суэйзи и Лиза Кудроу.

Джейми Ли Кёртис — «Правдивая ложь»


1994

Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

Для тех, кто не смотрел, уточняем: Джейми Ли Кёртис танцует стриптиз для Арнольда Шварценеггера. И мы ему завидуем!

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