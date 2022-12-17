Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

В этих откровенных сценах наши любимые актрисы снялись без дублерш, за что мы аплодируем им стоя. Вы удивитесь, но в нашей подборке есть даже Барбара Брыльска (задолго до «Иронии судьбы»).



Барбара Брыльска — «Фараон»

Деми Мур — «Стриптиз»

Натали Портман — «Близость»

Сальма Хайек — «От заката до рассвета»

Элизабет Беркли — «Шоугерлз»

Джессика Бил — «Окись»

Джейми Ли Кёртис — «Правдивая ложь»