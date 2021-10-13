Чем оттереть краску с пластика не повредив его

Пластик – довольно нежный материал, и специалисты не рекомендуют использовать агрессивные средства, чтобы очистить его от краски. Сегодня речь пойдет о тех средствах, с помощью которых можно очистить поверхность и при этом не повредить его.

Способы удаления краски

Наиболее распространенными считаются механический способ и термический, но в данном случае они не подойдут. Под воздействием высокой температуры, пластик способен терять форму. Кроме этого, от него начинает исходить неприятный запах. Если использовать механический способ, то есть вероятность того, что на пластике появятся царапины и заусеницы.

Единственный подходящий метод – использовать химические чистящие средства. Давайте подробнее узнаем про них.

Как смыть краску

Пластмассовое изделие необходимо опустить в 20% раствор едкого калия. Если его не удалось найти, то можно использовать 50% каустической соды. Спустя 5-7 часов, краска начнет отслаиваться от пластика. Чтобы окончательно избавиться от засохшей краски, поверхность протирают зубной щеткой с жёсткими ворсинками.

Химические средства для очистки пластика

Смывка краски. Препарат поможет избавиться даже от плотных слоев краски. Найти его можно в магазинах автомобильной химии. Важно помнить, что средство очень токсично и наносить его нужно в респираторе и резиновых перчатках.

Уайт-спирт. Средство отлично подходит для удаления небольшого пятна краски. Также для удаления можно использовать сольвент. Быстрее всего оттереть краску получится с ABS- пластика.

Тормозная жидкость. Краска будет сходить слоями. Для моментального удаления используют средство для чистки канализации «Крот».

Метанол. Метанол используют в крайних случаях, когда все вышеперечисленные средства не помогли. Спирт довольно токсичный, и после снятия краски, пластик нужно тщательно промыть водой.

Очистить поверхность от краски можно и не используя токсичные средства. Как пример, силиконовый герметик и жидкое стекло. После нанесения на грязную поверхность, средство оставляют на некоторое время. Оно высыхает и разрушает целостность краски. Для полного высыхания, силикону нужно от 12 до 24 часов. Как только средство высохло, его аккуратно счищают ножом. Если все сделать правильно, то краска исчезнет и при этом пластик останется целым и неповрежденным.