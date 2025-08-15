Как увеличить маленькую прихожую

Большая прихожая в квартире? Нет, не слышали. В большинстве случаев эта комната тесная, темная, маленькая и неуютная, хотя именно с нее начинается знакомство с домом. Увеличить ее за счет других помещений в квартире вряд ли получится, значит, нужно подумать, как сделать это визуально.

Делимся эффективными приемами, которые позволят хотя бы немного расширить коридор.

Прием 1: Объединить с другой комнатой

Прием 2: Добавьте глянца

Прием 3: Визуально поднимите потолок

Прием 4: Добавьте зеркал

Прием 5: Замените стандартные двери высокими

Прием 6: Предусмотрите несколько источников света

Между прихожей и гостиной нет полноценной стеныСамым сложным, глобальным и кардинальным вариантом (который, кстати, возможен далеко не во всех квартирах) будет снести стену и объединить прихожую с жилой комнатой. Однако такое решение, несмотря на свою эффективность, приносит много головной боли. Во-первых, любая перепланировка в квартире требует согласования, а это значит, что без посещения БТИ и вызова специалистов на дом обойтись не получится (не говоря уже о том, что придется менять технический паспорт). Во-вторых, объединение комнат лишает приватности, а грязь и пыль с улицы автоматически разносится по всей квартире. В-третьих, если стена между комнатой и коридором несущая, ее не разрешат убрать согласно закону.Как видите, недостатков у такого решения намного больше, чем достоинств. Если вас беспокоит, что коридор темный и лишен естественного освещения, вы можете пойти другим путем, например, сделать одну из стен стеклянной. Таким образом, в прихожую будут попадать солнечные лучи из кухни или гостиной, за счет чего она станет визуально больше, легче и воздушнее. Единственный нюанс – провернуть такой трюк получится только, если стена не является несущей.Если стены убирать не получается или не хочется, сделайте прихожую больше с помощью глянцевых поверхностей. В отличие от матовой мебели и отделочных материалов, глянец отражает свет, за счет чего визуально увеличивает пространство. Это работает с чем-угодно: напольной плиткой, натяжным потолком, дверцами шкафа-купе и даже межкомнатными дверями.Кстати, совсем не обязательно использовать именно белые глянцевые поверхности – темные тоже подойдут. Да, они добавят меньше света, зато интерьер будет выглядеть глубже, объемнее и интереснее. Если хотите добавить комнате акцент, обратите внимание на лакированный шпон, который не так давно вернулся в моду. Он тоже прекрасно отражает свет, а это именно то, что нужно в маленьком коридоре.Пусть стены и потолок будут одного цветаХуже маленькой прихожей может быть только маленькая прихожая с низкими потолками. Чаще всего такая планировка характерна для хрущевок, где высота потолков редко превышает 2,5 метра. Чтобы устранить проблему, необходимо покрасить стены и потолок в один цвет. Так одна поверхность будет переходить в другую, стирая границы между ними.Если вы боитесь, что этого приема будет недостаточно, объедините его с предыдущим. Глянцевый потолок будет казаться выше благодаря бликам от света. Еще один вариант – сыграть на контрасте. В пару к светлому блестящему потолку добавьте темный матовый пол – в этом случае комната точно будет казаться выше.Зеркальной может быть стена или дверцы шкафаОдним из самых лучших друзей владельцев маленьких прихожих является зеркало, которое можно добавлять в самых разных вариациях. Расскажем о самых популярных из них:• Зеркальные дверцы на шкафу от пола до потолка. Этот проверенный лайфхак позволяет скорректировать пропорции комнаты и зрительно увеличить пространство.• Зеркальная стена вместо обычного зеркала в раме создаст иллюзию перспективы, добавит в прихожую больше света и воздуха, удвоит площадь.Также можно сделать зеркальной торцевую стену, которой заканчивается проход. Главное, не сделать иллюзию слишком реалистичной, чтобы гости при входе в комнату не упирались в стену. Можно добавить какой-нибудь узор или минималистичный принт.• Зеркало-окно. Из-за того, что в прихожей нет окон, она часто выглядит темной, тесной и доставляет дискомфорт. Чтобы убрать это ощущение, добавьте в интерьер фальш-окно, которое представляет собой фигурную раму со ставнями и зеркальным полотном внутри. В итоге вы не только сделаете коридор просторнее, но и добавите оригинальный акцент.• Зеркало на двери. Если прихожая такая маленькая и узкая, что даже для полноценного зеркала не нашлось места, повесьте его на дверь. Благодаря этому трюку появится ощущение дополнительного пространства, а комната будет казаться более воздушной.Два варианта входных дверей для прихожейС зеркалами разобрались, теперь переходим к другому, не менее эффективному способу корректировки пространства. Он более деликатный и мягко корректирует пропорции комнаты, а не действует «в лоб», как другие трюки. Мы говорим о нестандартных дверных проемах, которые уместны в квартирах с потолками выше 2,5 метров. Вместо классических дверей, которые обычно предлагают покупателям строительные гипермаркеты, установите высокие, упирающиеся в потолок. Благодаря им прихожая будет выглядеть не только больше, выше, но и торжественнее.Единственный минус такого решения – стоимость. Любая нестандартная конструкция, которая выходит за рамки привычного, автоматически увеличивается в цене. Однако оно того стоит. Коридор с высокими дверями будет выглядеть гораздо эстетичнее, презентабельнее, перестанет «давить» и создавать ощущение тесноты.Если же бюджет не позволяет заказать высокие двери, сделайте «ход конем». Пусть проемы будут под потолок, а сами двери – обычной высоты. Оставшееся пространство можно заполнить панелями, которые будут совпадать по цвету с дверным полотном. Такое решение обойдется гораздо дешевле, но визуально будет выглядеть практически идентично высоким дверям.Должно быть несколько источников светаОчень важным нюансом при обустройстве маленькой прихожей является правильное освещение. К счастью, оно настолько вариативное и многогранное, что вы без труда сможете подобрать удачные светильники для своего интерьера. Если потолки высокие, повесьте большую роскошную люстру – она подарит рассеянный цвет и большое количество бликов, которые зрительно увеличат комнату.Высота потолков или бюджет не позволяют вешать вычурную люстру? Тогда отдайте предпочтение небольшим настенным светильникам с рассеянным либо направленным светом. Их должно быть несколько, чтобы освещение комнаты было качественным. Отличный прием – выделить с помощью света часть стены или какой-то объект (картину, зеркало, полку и пр.)Обратите внимание, что свет не должен быть тусклым, иначе комната будет выглядеть мрачной, а вам будет сложно рассмотреть свое отражение в зеркале или найти нужную вещь, например, ключи. Светильники необходимо выбирать соразмерно площади прихожей. Так, в маленьком коридоре лучше всего смотрятся споты, точечные модели, LED-ленты. Они не будут выбиваться из общего интерьера, но при этом выполнять свою задачу на отлично.