Советы, которые помогут отличить настоящую красную икру от поддельного суррогата

В преддверии новогодних праздников участились случаи обнаружения продовольственного контрафакта. Особенно это касается дорогостоящих товаров, например, рыбьей икры. В крупные торговые сети «икра» из водорослей и желатина чаще всего попадает через фирмы-однодневки.







Но хуже всего, когда недобросовестные производители в погоне за прибылью разбавляют нормальную икру поддельной или некачественной.

1. На что обращать внимание при выборе икры в магазине?

2. Как проверить уже купленную икру?

В связи с этим возникает злободневный вопрос: как можно защитить свой желудок и кошелек от мошенников?Выбрать икру не просто.Прежде чем класть икру в корзину и идти с ней на кассу, рекомендуется проделать несколько нехитрых манипуляций с банкой. Во-первых, её следует тщательно осмотреть проверить надписи на этикетке, в частности место и дату производства. Лососевые идут на нерест с июля по октябрь, а значит и икра в банке должна быть произведена именно в этот период. Конечно, производители могут фасовать и замороженную икру, делая это в любой другой месяц. Однако, в этом случае на банке должна присутствовать соответствующая надпись. Кроме того, консервируют настоящую икру по месту лова. Для России это Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область и Приморский край. Обязательно удостоверьтесь, что на этикетке указан вид рыбы на русском языке и латыни: сёмга, кета, нерка, горбуша или кижуч. Надписи вроде «икорный продукт» или «икра лососёвых пород» — серьезный повод насторожиться.Дешевой быть не может.Важнейший момент при выборе икры – цена. Настоящая икра не может быть дешевой. Во всяком случае её цена никак не может быть ниже оптовой цены у крупных производителей. В случае с какой-нибудь горбушей – это как минимум 3.5 тысяч рублей за килограмм продукта. Если икра стоит дешевле, то перед вами или смесь, или контрафакт, или продукт браконьерского лова. Банки икры за 200-650 рублей должны вызывать как минимум недоверие потребителя. Наконец, взяв тару в руки рекомендуется её потрясти. Слышно бульканье? Плохой знак, значит в емкости много рассола и мало непосредственно икры. От такого продукта опять-таки лучше отказаться.Проверить икру не сложно.Если икра уже была куплена, то опознать контрафакт поможет несколько нехитрых проверок. Во-первых, изучите внешний вид приобретенного продукта. Большое количество жидкости (рассола), зёрна, потерявшие форму, слишком горький или солёный вкус – всё это очень плохие признаки. Обязательно рассмотрите икру под увеличительным стеклом. Если такого в доме нет, воспользуйтесь смартфоном, включив у камеры устройства режим увеличительного стекла. Осмотрите икринки: внутри зёрен должен быть виден большой жировой пузырь, а рядом с ним должно располагаться еще несколько таких поменьше. У «икры» из водорослей и желатина таких или вообще не будет, или пузырек будет стабильно один.Есть несколько тестов.Еще одним верным помощником в деле обнаружения контрафакта станет огонь. Положите икру на чайную ложку и нагрейте её. У настоящей икры белок внутри свернётся, а икринки слипнутся. Если последнего не происходит, то в продукте присутствует большое количество добавок-стабилизаторов. Если икринки просто полопались от нагревания, то перед вами откровенная подделка. Проверить натуральность икры можно так же при помощи кружки с соленой водой. Натуральная икра должна тонуть. Поддельная икра чаще всего не только не тонет в солёной воде, но еще и окрашивает её. Наконец, последний способ проверки – это заморозка. Подлинная мороженая икра не теряет формы, в то время как имитация после заморозки обязательно расслоится.