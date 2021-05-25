Продукты, заморозка которых принесёт одни разочарования

Морозильные камеры — настоящий подарок для любителей заготовок и полуфабрикатов. Ведь в них столько всего можно сохранить, например, при соблюдении режимов мясо курицы или индейки можно хранить до 12 месяцев, а ягоды в среднем хранятся от 8 до 12 месяцев.

Но все же есть продукты, которые совсем нежелательно подвергать заморозке.

В сегодняшней подборке мы разобрались в особенностях нескольких продуктов, которые не стоит пытаться заморозить, ведь ничего хорошего из этого не выйдет.



Приготовленные макароны

Напитки в алюминиевых банках

Сладкие десерты с посыпкой

Блюда на основе желатина



Соусы



Яйца в скорлупе

Картофельное пюре

После морозильной камеры они превращаются в неаппетитное месиво со вкусом крахмала. Готовое блюдо можно сохранить в холодильнике, но помните, что держать такой продукт нужно не более 2 суток. Если все же появилась необходимость в заморозке, то макароны лучше варить не до полной готовности и перед закладкой в контейнер смешать с оливковым маслом, это предотвратит их слипание.Эту ошибку достаточно совершить только один раз, чтобы запомнить: напиткам в банках не место в морозильной камере. Все просто: жидкость внутри расширяется и рвет банку, как итог, пролитый напиток испортит вкус продуктов, которые находятся по соседству.Если после праздника остались кусочки торта, которые не получится съесть за ближайшим чаепитием, лучше с ними сразу же распрощаться.Посыпка или панировочные сухари в морозильной камере впитают влагу и станут мягкими, тем самым испортив вкус сладких десертов. Хранить лучше в холодильнике максимум неделю.Блюда, в приготовлении которых вы используете желатин, нельзя замораживать, потому что при размораживании он образует кристаллы. Таким образом, приготовленное желе теряет форму и свои вкусовые свойства, храниться такое блюдо в холодильнике может до 6 месяцев.Подливы, заправки и соусы, в которых используется мука или кукурузный крахмал, во время заморозки расслоятся. Лучше всего излишки соуса плотно закрыть и убрать в холодильник, но хранить его можно не более недели.Яичный белок содержит в среднем 76 % воды, а это означает, что при замораживании сырого яйца высока вероятность того, что скорлупа лопнет, это может способствовать проникновению бактерий внутрь с поверхности скорлупы. А вот оставшиеся после кулинарных шедевров желтки можно разделить на формы и заморозить.АвокадоКак и в случае с мягким сыром, авокадо в морозильной камере потеряет свою кремовую текстуру. Хранить зрелое авокадо лучше в герметичной упаковке в холодильнике, но и тут оно останется свежим всего 1–2 дня.Пюре из картофеля морозят только в крайнем случае, так как после разморозки вкус блюда будет безвозвратно потерян, но его все же еще можно будет использовать, например для запеканки.