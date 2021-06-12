7 увлекательных видений будущего более чем 100-летней давности

Захватывающие видения будущего более чем 100-летней давности.

Прогнозы сбываются, хотя и не в полном объеме (движущийся переход траволатор, соединивший два берега Невы). | Фото: megacurioso.com.br./ stroi.mos.ru.

1. Этот художник верил, что мы можем перевозить здания и даже целые города, используя поезда

Прогноз будущего немецкой компании по производству какао и шоколада Theodor Hildebrand & Son. | Фото: kienthuc.net.vn.

2. Некоторые мечтали, что целый город спрячут под огромной крышей

Немецкая компания Theodor Hildebrand & Son именно так видела благоустройство городов в 2000 г. | Фото: interestingengineering.com.

3. Все хозяйки мира мечтали о роботах-помощниках в уборке помещений

Робот-уборщик – мечта всех хозяек любого времени и века. | Фото: interestingengineering.com.

4. Мечта о движении городских тротуаров

Самодвижущиеся городские тротуары вероятней всего станут мечтой и современных жителей мегаполисов. | Фото: megacurioso.com.br.

5. Вот как художник-футурист в 1920 г. представлял жилье будущего

Художник-футурист Фрэнк Р. Пауль изобразил благоустроенные квартиры и дома, в которых будут жить люди в 2000 г. | Фото: interestingengineering.com.

6. Такими мегапамятниками должны увековечить технологические достижения человечества

Памятник производству ...электроэнергии (Hugo Gernsback and Frank R. Paul). | Фото: interestingengineering.com.

7. К 2500 году на планете появятся куполообразные города с разветвленной сетью монорельсовых дорог

А это прогноз на 2500 год, но о нем будут судить наши потомки! | Фото: proyectolinder4.home.blog.

Частично исполнили мечту предков японские строители, они под куполом спрятали аквапарк площадью 30 тыс. кв.м! | Фото: interestingengineering.com./ fpsbutest.wordpress.com.