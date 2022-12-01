Как космические амазонки и женщины-птицы прославили любимого дизайнера Ким Кардашьян: Скандальный Ть

Народная молва хоронила его неоднократно, приписывая то смерть от СПИДа, то передозировку наркотическими веществами, то гибель в автокатастрофе (вполне реальной), однако всякий раз Тьерри Мюглер, певец агрессивной женственности в эпоху гендерной нейтральности, выходил на поклон живым, здоровым и полным сил. Но 23 января 2022 года новостные ленты в очередной раз объявили о его кончине – и теперь уже всерьез. Его история – это история головокружительного взлета и блестящей жизни после кризиса бренда, история беспощадной критики и всеобщей любви. Ким Кардашьян и Леди Гага превозносили его с такой же горячностью, что и исследователи современного искусства…
Из танцовщика в дизайнеры
Слева - одна из первых работ Тьерри Мюглера.
Тьерри Мюглер родился в 1948 году в Страсбурге. В его семье мало кто обладал творческими способностями, а он метался от одного увлечения к другому и преуспевал во всех. Кроме учебы – учиться Тьерри категорически не нравилось, зато карандаш он не выпускал из рук. А еще он любил танцевать. Серьезные физические нагрузки, тяжелые тренировки, преодоление ограничений бренного человеческого тела – все это он будет любить и в зрелости, когда отдаст свое сердце гораздо более маскулинному занятию, нежели классический балет, которым он занимался с девятилетнего возраста.
Уже в четырнадцать Тьерри получил место в кордебалете Рейнской оперы, но с танцем свою жизнь не связал. К нему пришла новая страсть – дизайн. Некоторое время он посещал занятия в учился в Страсбургской школе декоративных искусств, но в 1986 году решил штурмовать новые высоты и покорять – непременно! – Париж.
Париж покорился.
Диор по-новому и скандальные шоу
Любимые силуэты Мюглера.
Мюглер намеревался получить в Париже профессию стилиста, довольно быстро нашел работу в небольшом бутике женской одежды, для которого разрабатывал коллекции. Но этим теплым местечком его творческие амбиции не ограничивались, и он всеми силами пытался попасть на работу или хотя бы принять участие в проекте то одного, то другого модного дома – причем довольно успешно. Опыт работы с модными брендами по всей Европе не прошел для него даром, однако Тьерри был уверен в одном: ему не по душе все то, что они делают.
Фото с показа Тьерри Мюглера.
Это были шестидесятые с их минимализмом форм и психоделическими яркими принтами, трапециевидные платья кроились так, чтобы скорее нивелировать женские изгибы, нежели подчеркивать их, а эталоном стиля все еще оставалась Твигги. В 1973 году Мюглер выпустил свою первую коллекцию, в которой однозначно заявил: только дерзкая футуристическая женственность, только хардкор.
Фотографии с показов Thierry Mugler.
Мюглер преклонялся перед модой сороковых и пятидесятых годов, его мыслями владел Диор, но платья того времени при всех их узких талиях и скульптурированных формах были очень закрытыми. Если модельеры и позволяли женщинам оголить плечи, то непременно драпировали их ноги. Женщины, шагавшие по подиуму в платьях и костюмах Thierry Mugler, напоминали то ли участниц кинк-вечеринки, то ли амазонок из космоса, то ли химерических птиц. Сложно скроенные корсеты, прозрачность, вырезы и разрезы, шнуровки и перья… Надо сказать, что футуризм тогда был в тренде и накладывал отпечаток как на моду, так и на промышленный дизайн. Но мало кто трактовал эту тему так, как делал Мюглер.
Стремительный взлет
Фотографии с показов Thierry Mugler.
Мюглер стартовал, как межпланетный космический корабль, и быстро достиг высот. Его смелость потрясла многих, но Мелки Трентон, редактор моды французского ELLE, взялась продвигать молодое дарование – и не пожалела. С ее подачи он продемонстрировал свою коллекцию в Японии. Вообще к показам и рекламе своих творений Мюглер относился с большим трепетом. Именно ему принадлежит идея шоу-показов, которые в дальнейшем стали визитной карточкой того же Гальяно. Начало девяностых стало для Мюглера временем завоеваний, он вошел в число членов Синдиката высокой моды.
Падение бренда, но не дизайнера
Фотографии с показов Thierry Mugler.
В середине девяностых дом Thierry Mugler резко пришел в упадок. Производство коллекций перестало окупаться. ДНК-бренда была яркая, шокирующая женственность, но, озарив собой начало девяностых, уже спустя несколько лет она стала достоянием не самых богатых социальных классов. Целевая аудитория «кутюрных» брендов увлеклась авангардом, минимализмом и андрогинностью, европейский рынок завоевывали японцы и бельгийцы с их отрешенно-мрачными образами.
Сценические костюмы от Мюглера.
К нулевым сам Мюглер оставил должность креативного директора бренда и занялся модной фотографией, режиссурой, разработкой сценических костюмов для театра, цирка и шоу звезд международного масштаба – например, Бейонсе, Шер, Леди Гаги. С Ким Кардашьян, большой поклонницей его творчества, дизайнер тепло дружил. Поставил собственное шоу-кабаре, которое с громким успехом прошло в Париже, а в Берлине представил публике балетную постановку – не прошло даром танцевальное детство. Запустил именную линию парфюма, где каждый новый аромат становился объектом поклонения.
Одна из свежих коллекций Thierry Mugler.
А его детище пережило целую плеяду «халифов на час», дизайнеров, которые тщетно пытались возродить было величие Thierry Mugler, пока, наконец, должность не получил молодой дизайнер грузинского происхождения Давид Кома, которому прочат славу спасителя модного дома.
Жизнь после Thierry Mugler
Ким Кардашьян в платье от Мюглера. Зомби-Бой в рекламе бренда.
У Тьерри, тем временем, появилось больше свободного времени. Он перестал посещать показы и вечеринки, активно занялся бодибилдингом и исчез с радаров – тогда же один за другим возникали слухи о его кончине, к счастью, сильно преувеличенные. Когда он вновь после долгого затворничества появился в свете, узнали его не сразу. В молодости Мюглер был известен своей привлекательностью, особым животным магнетизмом, привлекавшим и мужчин (и тут дизайнер отвечал взаимностью), и женщин (которых он тоже любил, но исключительно в качестве муз).
Он был в отличной физической форме – в ней и оставался до последних дней жизни, демонстрируя фото в инстаграме. Только вот черты его изменилось до неузнаваемости. Во время занятий в зале дизайнер уронил штангу прямо себе на голову, хирурги буквально собрали его лицо по частям. Но это лишь усилило его космическую харизму. Вплоть до недавнего времени Мюглер активно вел социальные сети, делился с подписчиками своими достижениями в спорте и воспоминаниями о былых временах. 23 января 2022 года, в возрасте семидесяти трех лет, он скончался, по сообщениям СМИ, «от естественных причин».
Текст: Софья Егорова.
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