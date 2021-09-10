Мэрилин Монро в мировом кино: Кому из актрис удалось удачно перевоплотиться в легендарную кинодиву

Ее имя еще при жизни стало легендой, ее называют самой знаменитой, самой красивой, самой притягательной и самой загадочной блондинкой в истории мирового кинематографа. Образ Мэрилин Монро не раз пытались примерить на себя другие актрисы, и не каждое из этих перевоплощений можно было назвать удачным. Кому из них удалось достичь не только внешнего сходства, но и приблизиться к разгадке самой завораживающей тайны мира кино и шоу-бизнеса?
Конни Стивенс в образе Мэрилин Монро, 1974 | Фото: radio.mediananny.com
Первой кинобиографией Монро стал телефильм «Секс-символ», который вышел на экраны через 12 лет после гибели звезды. Главную роль в нем сыграла популярная на тот момент американская певица Конни Стивенс. Для того, чтобы избежать скандалов и судебных разбирательств, продюсеры решили изменить имя героини, но в ее образе все безошибочно узнали главный секс-символ 1950-х гг.
Мисти Роу в фильме *Прощай, Норма Джин*, 1976 | Фото: woman.ua и radio.mediananny.com
Одной из первых Мэрилин Монро также сыграла американская актриса Мисти Роу в 1976 г. Фильм «Прощай, Норма Джин» был посвящен жизни легендарной блондинки до того, как она стала знаменитой на весь мир. Актриса попыталась отразить на экранах годы становления актрисы и путь ее превращения из обычной девушки в звезду экрана. При этом критики дали этой работе невысокие оценки из-за того, что жизнь и карьера Мэрилин Монро трактовались невероятно упрощенно.
Кэтрин Хикс в роли Мэрилин Монро, 1980 | Фото: kino-teatr.ru
Кэтрин Хикс в роли Мэрилин Монро, 1980 | Фото: kino-teatr.ru
В 1980 г. в фильме «Мэрилин: нерассказанная история» впервые была затронута тема взаимоотношений Монро и Кеннеди. Актрису на главную роль выбирали из ста претенденток, и выбор пал на Кэтрин Хикс. Для нее эта работа стала кинодебютом и успешным стартом кинокарьеры.
Констанс Форсланд в образе Мэрилин Монро, 1980 | Фото: neptsdepths-yahoo-sports-blog.blogspot.com и radio.mediananny.com
В том же году вышел менее известный телефильм «Блондинка года», главную роль в котором сыграла актриса Констанс Форсланд, снимавшаяся, в основном, на телевидении.
Тереза Расселл в фильме *Незначительность*, 1985 | Фото: radio.mediananny.com
Одной из самых странных фантазий о кинодиве называют сатирический фильм Николаса Роуга «Незначительность». В нем действие происходит в 1953 г. в Нью-Йорке, где в одном из отелей якобы встречаются знаковые фигуры того времени: актриса Мэрилин Монро, ученый Альберт Эйнштейн, бейсболист Джо Ди Маджио и сенатор Джозеф Маккарти – и рассуждают о времени и пространстве, теории относительности и т. п.
Сьюзан Гриффитс в фильме *Мэрилин и я*, 1991 | Фото: woman.ua
В 1991 г. вышел фильм «Мэрилин и я», спровоцировавший скандал из-за того, что был снят по книге авантюриста Роберта Слатцера, утверждавшего, что был в течение 2-х дней официально женат на Монро. Главную роль в фильме сыграла Сьюзан Гриффитс, которую в США считают профессиональным двойником кинодивы – она воплощала ее образ на экранах около 10 раз.
Мелоди Андерсон в образе Мэрилин Монро, 1993 | Фото: radio.mediananny.com
Мелоди Андерсон в образе Мэрилин Монро, 1993 | Фото: kino-teatr.ru
Для канадской актрисы Мелоди Андерсон фильм «Мэрилин и Бобби: ее последняя любовь» стал завершающим в кинокарьере. В центре сюжета – тайная связь кинодивы с Робертом Кеннеди, братом президента Джона Кеннеди. После этого фильма Мелоди Андерсон оставила Голливуд и стала психологом.
Эшли Джадд в роли Нормы Джин и Мира Сорвино в роли Мэрилин, 1996 | Фото: radio.mediananny.com
Интересной интерпретацией образа знаменитой блондинки стал фильм «Норма Джин и Мэрилин», в котором кинодиву до и после ее перевоплощения в звезду экрана сыграли две актрисы. Фильм снят по книге «Норма Джин: моя тайная жизнь с Мэрилин Монро», где автор высказывает предположение о том, что у нее было раздвоение личности. Слоганом фильма, воплощающим главную идею, стала фраза: «Мэрилин Монро была нашей фантазией. Норма Джин была реальностью».
Поппи Монтгомери в фильме *Блондинка*, 2001 | Фото: radio.mediananny.com и elle.ru
В 2001 г. в мини-сериале «Блондинка» роль Мэрилин исполнила Поппи Монтгомери. Фильм был основан на псевдо-автобиографии кинодивы, написанной американской писательницей Джойс Кэрол Оутс. Стилизованный под документальное повествование, фильм вызвал возмущенные отзывы фанатов Монро, обвиняющих его создателей в искажении реального образа актрисы.
Софи Монк в образе Мэрилин Монро, 2004 | Фото: radio.mediananny.com
Мэрилин Монро часто появлялась и в байопиках о других легендарных актрисах. Так, в мини-сериале Питера Богдановича «Загадка Натали Вуд» роль Монро исполнила Софи Монк.
Сьюзи Кеннеди в фильме *Мэрилин и я*, 2009 | Фото: woman.ua и radio.mediananny.com
Еще одним профессиональным двойником кинодивы считается Сьюзи Кеннеди, которая сыграла Монро в итальянском фильме «Мэрилин и я» в 2009 г. В этой мистической комедии звезда экрана приходит к главному герою в виде призрака во время спиритического сеанса.
Шарлотта Салливан в роли Мэрилин Монро, 2011 | Фото: radio.mediananny.com и elle.ru
В 2011 г. Мэрилин Монро сыграла канадская актриса Шарлотта Салливан. Сериал «Клан Кеннеди» был посвящен распрям и тайнам президентской семьи и, конечно, в нем нашлось место и для легендарной кинодивы. Правда, внешнее сходство актрисы с ней было очень условным.
Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро | Фото: elle.ru
Одним из самых громких и самых удачных байопиков о жизни кинодивы называют фильм «Семь дней и ночей с Мэрилин», главную роль в котором сыграла Мишель Уильямс. Эта ее работа заслужила одобрительные отзывы кинокритиков, обративших внимание на невероятно точное попадание актрисы в образ – не только за счет портретного сходства. Официальным признанием ее заслуг стала премия «Золотой глобус» и номинация на «Оскар». На сегодняшний день этот фильм считается самой удачной кинобиографией Мэрилин Монро, в которой звезда показана наиболее объективно.
Мишель Уильямс в фильме *Семь дней и ночей с Мэрилин*, 2011 | Фото: woman.ua и kino-teatr.ru
Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ruо
В 2015 г. на экраны вышел мини-сериал «Тайная жизнь Мэрилин Монро», в котором главную роль сыграла звезда фильма «Авиатор» Келли Гарнер. Слоган был многообещающим: «Мир знал ее имя. Но никто не знал ее секреты». И хотя он не открыл никаких новых тайн о кинодиве, зрители с удовольствием посмотрели очередную киноисторию о своей любимице. Работа актрисы была оценена по достоинству – она получила 3 номинации на «Эмми».
Келли Гарнер в фильме *Тайная жизнь Мэрилин Монро*, 2015 | Фото: elle.ru
Моника Беллуччи в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru
Мадонна в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru
Многие актрисы и звезды шоу-бизнеса примеряли на себя образ Мэрилин Монро в музыкальных клипах и тематических фотосессиях для глянцевых журналов и рекламных кампаний. Самыми яркими перевоплощениями можно назвать эксперименты Моники Беллуччи, Мадонны, Пэрис Хилтон и Скарлетт Йоханссон.
Пэрис Хилтон в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru
Скарлетт Йоханссон в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru
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