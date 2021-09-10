Мэрилин Монро в мировом кино: Кому из актрис удалось удачно перевоплотиться в легендарную кинодиву

Конни Стивенс в образе Мэрилин Монро, 1974 | Фото: radio.mediananny.com

Мисти Роу в фильме *Прощай, Норма Джин*, 1976 | Фото: woman.ua и radio.mediananny.com

Кэтрин Хикс в роли Мэрилин Монро, 1980 | Фото: kino-teatr.ru

Кэтрин Хикс в роли Мэрилин Монро, 1980 | Фото: kino-teatr.ru

Констанс Форсланд в образе Мэрилин Монро, 1980 | Фото: neptsdepths-yahoo-sports-blog.blogspot.com и radio.mediananny.com

Тереза Расселл в фильме *Незначительность*, 1985 | Фото: radio.mediananny.com

Сьюзан Гриффитс в фильме *Мэрилин и я*, 1991 | Фото: woman.ua

Мелоди Андерсон в образе Мэрилин Монро, 1993 | Фото: radio.mediananny.com

Мелоди Андерсон в образе Мэрилин Монро, 1993 | Фото: kino-teatr.ru

Эшли Джадд в роли Нормы Джин и Мира Сорвино в роли Мэрилин, 1996 | Фото: radio.mediananny.com

Поппи Монтгомери в фильме *Блондинка*, 2001 | Фото: radio.mediananny.com и elle.ru

Софи Монк в образе Мэрилин Монро, 2004 | Фото: radio.mediananny.com

Сьюзи Кеннеди в фильме *Мэрилин и я*, 2009 | Фото: woman.ua и radio.mediananny.com

Шарлотта Салливан в роли Мэрилин Монро, 2011 | Фото: radio.mediananny.com и elle.ru

Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро | Фото: elle.ru

Мишель Уильямс в фильме *Семь дней и ночей с Мэрилин*, 2011 | Фото: woman.ua и kino-teatr.ru

Мишель Уильямс в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ruо

Келли Гарнер в фильме *Тайная жизнь Мэрилин Монро*, 2015 | Фото: elle.ru

Моника Беллуччи в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru

Мадонна в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru

Пэрис Хилтон в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru

Скарлетт Йоханссон в образе Мэрилин Монро | Фото: womanadvice.ru