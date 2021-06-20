Вампиры среди нас!

В теплом летнем небе они издалека выглядят, как черные птицы, но только потом, приглядевшись, можно разглядеть, что это не птицы. Это поистине уникальное создание природы, и даже рассказы о нем переплетаются с какой-то таинственностью. Им приписывают магические свойства, а многие говорят, что они исчадье ада. Но так ли это?







Конечно, речь идет о летучих мышах, хотя их можно было назвать и по-другому. Итак, это млекопитающее животное. Оно в своем роде единственное, которое может летать, как птица. Относится к отряду рукокрылых, которые в свою очередь разделяются на два подотряда малые рукокрылые-они занимают около 70% от общего числа и большие рукокрылые – им достались оставшиеся 30%. Во всем мире существует около 1000 видов этих летающих животных.



Их тельца покрыты волосяным покровом, а на перепонках их лапок имеются перегородки из кожи. Вообще, довольно интересное создание, имеющее высокоразвитый слух среди всех, имеющихся на планете летающих существ. Летучие мыши издают ультразвук во всех направлениях и тут же ловят резонанс посылаемых волн. Благодаря этому они ориентируются буквально во всех направлениях беспрепятственно, так как чувствуют преграду, и на каком расстоянии она от них находится.

Самое примечательное, что именно таким способом работает радар.В темноте они прекрасно определяют местонахождение своей добычи и схватив ее, отравляются в свое место пребывания. Живут эти интересные животные буквально везде, вот только в пустынях и на полярном круге их не найдешь, так как им не подходят резко выраженные климатические условия. Для своего жилья они предпочитают влажные пещеры, пустые стволы старых деревьев, и какие-нибудь заброшенные старые здания. Им нравятся густые лесные заросли, заброшенные озера, трясины, берега рек с густой растительностью. В течение года они могут находиться в одном месте, но встречаются виды, которые любят менять его.Период их бодрствования приходится исключительно на ночное время, а в течение дня они предпочитают отдыхать подвешенные головой вниз. Интересно отметить, что живут они достаточно долго. Так, встречаются виды, возраст которых может достигать 30 лет. Основу их питания составляют букашки, мухи, фрукты, ягоды. Всего лишь 1% от общего их количества поедает ящериц, птиц, лягушек, рыб, а так же других летучих мышей, которые значительно меньше их по массе тела. Люди связывают эти создания с кровожадными опасными существами.Сколько легенд и рассказов было придумано. Но тут нужно сказать, что из 1000 видов только три могут питаться кровью других млекопитающих или птиц, а количество, что они выпивают не убивает их, а в каком-то смысле обновляет их кровь, давая возможность образованию нового необходимого количества. Обитают эти виды в центральной и южной Америке. На человека эти три разновидности кровососущих летучих мышей не нападают и его кровью не питаются. Интересно отметить, что самки вынашивают детенышей 5-6 месяцев. Период спаривания приходится на конец осени и начало зимы, так что их детеныши появляются и началу лета. У них очень низкая рождаемость, так как самка может произвести за один раз одного только малыша. Такая вот особенность Эти животные, помимо отрицательного мнения о них, приносят немалую пользу, они участвуют в природных процессах, помогая человеку ограничить употребление всяких химических веществ, ведь они питаются всякими насекомыми, среди которых много очень вредителей. А то, что они поедают фрукты, тоже хорошо, так как они могут питаться только перезревшими, которые уже не подлежат продаже или еде. Их испражнения могут использоваться, как удобрения. И затем, они переносят пыльцу из одного цветка на другой, что является основным в завязи плода.Так что, это полезные в своем роде млекопитающие и необходимые в природе. И пусть их мордочки, несколько своеобразные, и те мрачные истории, которые им приписывают, не смущают никого.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)