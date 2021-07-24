Как «тётки в купальниках» перевернули сознание неискушенного советского зрителя: Ритмика и аэробика

90-е годы оказались для нашей страны очень запоминающимися. Осторожно и неуверенно начинало появляться все то, чего так не хватало раньше. Одной из примет времени стали первые передачи «Ритмической гимнастики», которые транслировали по Центральному телевидению. Спортивные девушки в купальниках и гетрах покорили непривычного к таким зрелищам зрителя и вызвали настоящий бум занятий аэробикой и ритмикой.
После выхода первого же выпуска «Ритмической гимнастики» в 1984 году телеаудитория разделилась на несколько лагерей. Более активная часть зрителей, вернее, зрительниц по-быстрому навязала себе разноцветные гетры (решив, что это – самое главное для занятий) и принялась махать ногами под ритмичную музыку и команды ведущей с экрана, а консервативно настроенная часть начала критиковать непривычную спортивную форму, затрагивая моральный аспект такого поведения. Была еще, правда, неактивная мужская часть зрителей, которые к нововведению отнеслись очень благосклонно и на спортивных девушек смотрели более чем охотно. Однако афишировали этот интерес далеко не все.
Первые выпуски «Ритмической гимнастики» в 1984 году произвели настоящий фурор среди советских зрителей
Ритмика. Первые шаги
На самом деле Ритмическая гимнастика вовсе не была новомодным и неприличным изобретением, как это показалось некоторым советским зрителям. Система музыкально-ритмического воспитания была создана еще в начале XX века. Изобретателем ее считается швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз. Как это ни странно, но первоначально эти занятия не имели ничего общего с физическим совершенством и вообще физкультурой. Жак-Далькроз, будучи профессором Женевской Консерватории и человеком, который абсолютно к любому занятию подходил очень творчески, придумал новый динамический способ обучения студентов сольфеджио. Столкнувшись с особенно тупыми учениками, он заметил, что восприятие ритмической структуры произведения намного улучшается, если человек начинает под музыку двигаться. Сначала он заставлял студентов «дирижировать», а затем разработал ряд более активных упражнений для различных ритмических рисунков - шаги, бег и прыжки.
Эмиль Жак-Далькроз, швейцарский композитор и педагог, создатель системы Ритмической гимнастики
Это была настоящая революция в деле обучения музыки. Разумеется, не все профессора консерватории сразу поняли и оценили новый метод. Так, например, один из знакомых Жак-Далькроза высказал общее мнение одной емкой фразой: «Мой бедный друг, ты видно совсем сошел с ума!». Но одной из черт создателя «Системы ритмической гимнастики» или «Ритмики» было невероятное упорство. Он был совершенно уверен в своей правоте и так активно продвигал новую методику, что постепенно нашел сторонников, и в 1905 году уже читал отдельный курс по этому предмету в стенах Женевской консерватории. В 1911 году недалеко от Дрездена он создал Институт музыки и ритма, а в 1912 году, при поддержке князя Сергея Михайловича Волконского филиал этого Института открылся и в России, сначала в виде курсов Ритмической гимнастики.
Ганновер, занятие женской школы гимнастики Logis, июнь 1929 года
Аэробика. Новая дисциплина
Аэробика, которая появилась чуть позднее, на самом деле имеет ряд отличий от Ритмической гимнастики. Несмотря на это, термины часто употребляются как синонимы, хотя специалисты без труда найдут между ними существенную разницу. Систему аэробных упражнений разработал в 60-х годах американский физиолог Кеннет Купер, а продвинула в массы танцевальный вариант этой гимнастики знаменитая актриса Джейн Фонда. Без нее Аэробика, наверное, никогда бы не получила такого мощного старта и всемирной известности. Интересно, что для стареющей звезды, решившей навсегда покинуть шоу-бизнес, гимнастика сначала была хобби и способом сохранить молодость, но затем превратилась в новый старт и свежий успешный виток карьеры. Сегодня, кстати, 80-летняя звезда продолжает активно сниматься в кино и заниматься общественной деятельностью.
Джейн Фонда – главный популяризатор гимнастической системы «Аэробика»
«Тетки в купальниках» по телевизору
Когда повальное увлечение западного мира Аэробикой Джейн Фонды начало потихоньку просачиваться сквозь железный занавес, руководство советского телевидения решило, что пора, пожалуй, заменить подход к этому вопросу на более современный. Все-таки спорт и физкультура в СССР всегда пользовались заслуженным уважением, а созданные еще в 30-х годах комплексы упражнений для трудящихся «поставьте ноги на ширину плеч…» уже явно устарели. Подошли к задаче как всегда по-советски ответственно. Разработкой новых упражнений занималась очень серьезная организация - Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. Для съемок привлекли профессионалов. Вели разные выпуски передачи фигуристы Наталия Линичук и Игорь Бобрин, известная балерина Лилия Сабитова, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике Елена Букреева и актриса театра и кино Елена Скороходова.
Ведущими «Ритмической гимнастики» стали знаменитые советские спортсмены и танцоры
Для того чтобы максимально откреститься от обвинений в «западничестве», назвали передачу именно «Ритмической гимнастикой», хотя комплекс упражнений, да и костюмы больше были похожи на Аэробику. Все-таки гимнастика – это точно спорт, наша советская гордость. С 1984 по 1992 год по Центральному телевидению были показаны 14 комплексов. Кстати, тринадцатый снимался в США, и ведущей его стала сама Джейн Фонда. Этот выпуск транслировался вплоть до распада СССР.
«Ритмическая гимнастика» 90-х
Можно смело сказать, что эти передачи перевернули сознание неискушенного советского зрителя. С точки зрения развития физкультуры среди населения и идеалов здорового образа жизни они действительно были очень эффективными. Интересно, что, судя по запросам интернет-поисковиков, эти передачи до сих пор вызывают интерес у аудитории. А некоторая, теперь уже консервативная, часть зрительниц до сих пор считает, что никакие новые шейпинги-фитнесы с хорошей советской Ритмической гимнастикой не сравнятся.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии