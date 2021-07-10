С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

10 великолепных идей для оформления потолка в детской

10 великолепных идей для оформления потолка в детской

Занимаясь оформлением детской комнаты, можно почувствовать себя ребенком и отпустить фантазию на свободу. 

Любые идеи декора, даже самые необычные, будут здесь уместны. В нашем обзоре собрано 10 примеров того, как креативно дизайнеры и родители подошли к оформлению потолка.

10 великолепных идей для оформления потолка в детской

Ткань на потолке

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Ткань в комнате девочки.
Нарисованные звезды

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Нарисованные звезды на потолке.
Поделенные пополам потолки в мансарде

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Яркие потолки в мансарде.
Полосатый потолок

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Полосатый потолок в детской.
Бумажные помпоны на потолке

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Бумажные помпоны на потолке.
Роспись, переходящая на потолок

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Роспись на стенах и потолке.
Космический потолок

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Потолок с планетами и звездами.
Роспись в потолочной нише

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Расписанная потолочная ниша.
Яркие квадраты на потолке

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Декор из ярких квадратов.
Подводный мир на потолке

10 великолепных идей для оформления потолка в детской


Потолок, оформленный в морском стиле.
Некоторые идеи из нашего обзора подойдут лишь для высоких потолков.

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх