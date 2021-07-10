10 великолепных идей для оформления потолка в детской

Занимаясь оформлением детской комнаты, можно почувствовать себя ребенком и отпустить фантазию на свободу.

Любые идеи декора, даже самые необычные, будут здесь уместны. В нашем обзоре собрано 10 примеров того, как креативно дизайнеры и родители подошли к оформлению потолка.

Ткань на потолке



Ткань в комнате девочки.

Нарисованные звезды



Нарисованные звезды на потолке.

Поделенные пополам потолки в мансарде



Яркие потолки в мансарде.

Полосатый потолок



Полосатый потолок в детской.

Бумажные помпоны на потолке



Бумажные помпоны на потолке.

Роспись, переходящая на потолок



Роспись на стенах и потолке.

Космический потолок



Потолок с планетами и звездами.

Роспись в потолочной нише



Расписанная потолочная ниша.

Яркие квадраты на потолке



Декор из ярких квадратов.

Подводный мир на потолке



Потолок, оформленный в морском стиле.

Некоторые идеи из нашего обзора подойдут лишь для высоких потолков.

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