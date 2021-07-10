10 великолепных идей для оформления потолка в детской

Занимаясь оформлением детской комнаты, можно почувствовать себя ребенком и отпустить фантазию на свободу.
Любые идеи декора, даже самые необычные, будут здесь уместны. В нашем обзоре собрано 10 примеров того, как креативно дизайнеры и родители подошли к оформлению потолка.
Ткань на потолке
Ткань в комнате девочки.
Нарисованные звезды
Нарисованные звезды на потолке.
Поделенные пополам потолки в мансарде
Яркие потолки в мансарде.
Полосатый потолок
Полосатый потолок в детской.
Бумажные помпоны на потолке
Бумажные помпоны на потолке.
Роспись, переходящая на потолок
Роспись на стенах и потолке.
Космический потолок
Потолок с планетами и звездами.
Роспись в потолочной нише
Расписанная потолочная ниша.
Яркие квадраты на потолке
Декор из ярких квадратов.
Подводный мир на потолке
Потолок, оформленный в морском стиле.
Некоторые идеи из нашего обзора подойдут лишь для высоких потолков.
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