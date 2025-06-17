Какую мебель лучше не покупать для дачного участка

Подбор садовой мебели на дачу — задача не из простых. Далеко не все материалы предназначены для долгой эксплуатации на открытом воздухе, к тому же под действием природных осадков и не приспособлены к резким сменам температур.







Несмотря на то, что существуют много популярных моделей мебели, выполненных из стандартных материалов, они не все являются хорошими вариантами для покупки их на свою дачу.

1. Пластик

2. Железо

3. Искусственный ротанг

4. Гамак

5. Качели

6. Шезлонг

7. Паллеты

8. Старая мебель

Почему так, и в чём же их минусы?Дачная мебельПластику — нетКлассический пластиковый стул даже на вид выглядит не самым надёжным предметом мебели, однако, стоит отметить, что это самый доступный вариант. Такие стулья как двадцать лет назад, так и сегодня можно встретить в придорожных кафе. Но сегодня такая мебель скорее ассоциируется с некачественной едой и максимальной дешевизной, что на даче, в которую вкладывают силы, может смотреться даже неуместно. Они совсем не стильные и крайне неудобные, люди с большим весом сидеть на них не смогут. К тому же поломка спинок и ножек у таких стульев самое первое дело. В жару материал пересыхает, от этого и становится ломким, а ещё может неприятно пахнуть. При этом в холодную погоду на них сидеть также холодно, нужно что-то подстилать, а из-за ветра они легко разлетаются. Если же сидение цельное, там всегда скапливается вода.Слишком холодный предмет мебели.Французский железный стул тоже не подойдёт для комфортного времяпрепровождения, хотя ему красоты и эстетики не занимать. Вместе с похожим столом в саду под лианой такая композиция может внушить комфорт и возможность приятного отдыха. Они будут смотреться лучше пластиковых, но сидеть на них будет прохладно даже летом, если стулья располагаются в тени.К тому же краска с железа, постоянно находящегося на улице, в скором времени начнёт слезать. Убирать их на зиму тоже не самый простой вариант, ибо весит такая мебель прилично. В целом они не стоят своих денег, если нет желания следить за железом постоянно и очень тщательно. А вообще такая мебель красиво смотрится исключительно на картинках или в садах музейных особняков, где за ней следят садовники.Ротанг не подходитИскусственный ротанг — один из самых распространённых материалов для уличной мебели в продуманный дизайн сада или на веранду. Но даже он имеет огромные недостатки, которые перевешивают красоту и эстетику такой мебели. Места диваны и кресла будут занимать очень много, а значит и территория участка должна быть соответствующая. К тому же нельзя сказать, что сидеть на таком плетёном материале не очень удобно, понадобятся подушки, матрасы, которые во время дождя придётся убирать. Мебель из-за её веса особо нельзя будет переставить, к тому же она точно также нагревается под солнцем. Но если место позволяет, ни в коем случае не стоит выбирать темный цвет, он испортит всю композицию сада и будет смотреться словно большой камень. Лучше отдать предпочтение более марким, но приятным пастельным оттенкам. Подушки же лучше заменить на что-то яркое с принтом.Красиво, но неудобноНебольшой подвесной гамак выглядит чудесно, особенно, если он плетенный в технике макраме из светлых ниток и с бахромой. Но на деле он просто не нужен, а стоит немалых денег. Сидеть в таком гамаке будет неудобно, у него нет спинки, а вставать будет ещё сложнее, потому часто использовать не получится. Пожилые люди вообще не смогут им пользоваться, потому что в раскачивающийся гамак нужно и как-то залезть без опоры. При этом подобрать оптимальную высоту, на которую его можно будет повесить, практически невозможно. Находящийся в нём человек точно будет или выше или ниже всех остальных. А балка, которая выдержит вес взрослого человека, при этом тоже нужна очень прочная. При большом желании проще купить не сидячий, а лежачий гамак в такой технике. На нём по крайней мере можно будет поспать или почитать книгу, но и большого удобства и тут ожидать не стоит, можно легко запутаться и вовсе упасть на землю. И обычно они в целом висят только для красотыСлишком большиеКлассика дачного участка — садовые наземные качели. Сама конструкция очень большая и тяжелая, хоть она и разборная, собирать её каждый сезон будет сложно и неудобно. К тому же такие качели могут быть не рассчитаны на рост человека, который захочет на них прилечь. А если они и предназначены для лежания, имеют подлокотники, подушки и достаточную ширину, их цена тут же сильно возрастает. Качаться на них можно только для вида, а вот устойчивость сидения это уменьшает, для этих целей подойдут обычные качели. Из плюсов, конечно, мягкое сидение и тент наверху, отлично защищающий от солнца. Если есть пустое место, то да, вполне хороший вариант, но когда такие громоздкие качели некуда поставить не стоит на них тратиться. А передвигать их по участку, и особенно в одиночку, не получится совсем, вес очень большой, ведь обычно они выполнены из железа.Не самый надёжный вариантСкладной шезлонг — тоже не самая практичная вещь. Несмотря на простоту конструкции и относительную других предметов мебели лёгкость, он неудобный. Деревянное основание и натянутая посредине ткань — не самый мягкий вариант, а значит отдохнуть на нём не получится. К тому же эта конструкция вполне может в один момент сломаться, особенно если всё её крепление состоит из двух небольших болтов на ножках. Так что наилучшим вариантом при выборе шезлонга будет более прочная конструкция с регулируемой спинкой и отдельной мягкой подушкой. Тогда это отличная вещь, но уже совсем не бюджетная. А вот на дешёвый шезлонг в принципе тратиться не стоит, его при желании можно смастерить при умении самому, покупать это в магазине — просто выброшенные деньги, а цены могут быть разные и не всегда приемлемые.Её нужно уметь делатьИнтересный вариант мебели и главное бюджетный, но дело в том, что даже паллеты стоят денег. Одно дело, когда они уже завалялись на участке после ремонтных работ, например, а вот если нет, их ещё нужно найти, купить и довести до дачи. Вряд ли это удастся сделать на своём легковом автомобиле. Такая мебель может выглядеть даже более стильно и интересно, чем тёмная из искусственного ротанга и особенно покрашенная и задекорированная текстилем, но только если сделана она будет качественно. Не так уж и просто сделать её самому, нужна хорошая и проверенная на деле инструкция, плюс к этому дорогие строительные, дополнительные инструменты.Домашним стульям не место на улицеПривезённая из дома или вытащенная из сарая, чердака мебель, которой уже нет применения внутри дома, — тоже вариант не самый лучший. Хотя на неё и не нужно дополнительно тратиться. В целом нет ничего плохого в старых деревянных стульях под навесом или в беседке, они вполне прослужат пару сезонов, особенно если покрыть их лаком или краской. Но не стоит ожидать, что стулья или даже диван смогут находиться на улице десятилетиями, из-за погодных условий и сырости они быстро начнут приходить в негодность, плохое дерево может отслаиваться и гнуться. Хотя, накрытый клеёнкой стол, который будет скрыт под каким-то навесом в целом может прослужить некоторое время. Лучше всё-таки приобретать деревянную мебель изначально предназначенную для использования на улице и пропитанную разнообразными маслами от гниения.