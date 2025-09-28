Билл и Хиллари Клинтон: 40 лет супружеской жизни

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон, которая примет участие в президентских выборах в США от Демократической партии в 2016 году, отметили 40 лет совместной жизни. Билл и Хиллари связали себя узами брака 11 октября 1975 года.







Билл и Хиллари Клинтон в день своей свадьбы в Фейетвилле, штат Арканзас, 11 октября 1975 года.

Губернатор штата Арканзас Билл Клинтон, его супруга Хиллари Клинтон и их новорожденная дочь Челси, 5 марта 1980 года.Губернатор штата Арканзас Билл Клинтон, его супруга Хиллари Родэм Клинтон и их дочь Челси во время инаугурации в городе Литл-Рок, штат Арканзас, 20 сентября 1991 года.Подающий надежды кандидат на пост президента от Демократической партии Билл Клинтон и его супруга Хиллари Родэм Клинтон в ресторане Blake's Restaurant в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, 15 февраля 1992 года.Губернатор Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон на встрече с избирателями в заключительный день предвыборной кампании в Мак-Аллене, штат Техас, 1992 год.Президент США Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон слушают Карла Крегора, который объясняет, почему его семья боится потерять медицинскую страховку, в Вашингтоне, 16 сентября 1993 года.Президент Билл Клинтон даёт свисток, знаменующий официальный старт ежегодного пасхального катания яиц у Белого дома в Вашингтоне, 12 апреля 1993 года.Президент США Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон совещаются перед его выступлением с речью о здравоохранении в Эдисоне, штат Нью-Джерси, 16 февраля 1994 года.Президент Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон в национальном парке Гранд-Титон в штате Вайоминг, 26 августа 1995 года.Хиллари Клинтон обнимает Билла Клинтона после президентских дебатов в Университете Сан-Диего, 16 октября 1996 года.Билл Клинтон и Хиллари Клинтон идут в церковь в Вашингтоне , 7 января 1996 года.Президент США Билл Клинтон танцует со своей супругой Хиллари Клинтон на инаугурационном балу в Вашингтоне, 20 января 1997 года.Хиллари Клинтон навещает Билла Клинтона в больнице Bethesda Naval Hospital после перенесённой им операции на колене, 14 марта 1997 года.Билл и Хиллари Клинтон направляются к борту Marine One , чтобы провести выходные на курорте «The Hamptons», 31 июля 1998 года.Президент США Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон скорбят во время поминания жертв теракта в посольстве на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд, 13 августа 1998 года.Президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон в Аспене, штат Колорадо, 24 июля 1999 года.Президент Билл Клинтон, его супруга Хиллари Клинтон и их дочь Челси возле мемориала Линкольна в Вашингтоне, 1 января 2000 года.Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, сенатор Хиллари Родэм Клинтон, на благотворительном мероприятии в Вашингтоне, 20 марта 2007 года.Бывший президент США Билл Клинтон сопровождает свою супругу , сенатора Хиллари Родэм Клинтон, которая даёт интервью СМИ в Нью-Йорке, 6 ноября 2006 года.Кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и её супруг, Билл Клинтон, приветствуют своих сторонников в Нью-Йорке, 3 июня 2008 года.Банкир Марк Месвински, госсекретарь США Хиллари Клинтон, Челси Клинтон и бывший президент США Билл Клинтон. Этот снимок был сделан на свадьбе Челси и Марка в Райнбеке, Нью-Йорк, 31 июля 2010 года.Бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон на 37-м фестивале жаренного стейка Harkin Steak Fry в Индианоле, штат Айова, 14 сентября 2014 года.Билл, Хиллари, Челси Клинтон и Марк Месвински приветствуют народ во время встречи на острове Рузвельта в Нью-Йорке, 13 июня 2015 года.