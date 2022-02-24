10 древних артефактов, которые рассказывают о повседневной жизни наших предков

Древние артефакты из повседневной жизни наших предков.
Сегодня ученые могут лишь догадываться о том, какой была личная жизнь древних людей, Глядя на безликие скелеты и руины, легко забыть, что в прошлом люди были почти такими же, как и сегодня. Они жили и дышали, делали игрушки для своих детей, беспокоились о своей внешности, работали, любили, радовались и грустили. О том, как проходили будни этих людей, частично могут поведать артефакты, которые находят археологи.
1. Украшение из челюстной кости
Украшение из челюстной кости
Ношение кости своего предка в качестве украшения – идея, которая звучит несколько нетривиально. Однако, около 1300 лет назад это было вполне в порядке вещей. В Мексике в долине Оахака на протяжении почти четырех столетий существовало поселение сапотеков. При раскопках в 2015 году был найден церемониальный квартал этого поселения, в котором обнаружили челюсти людей, превращенные в украшения, а также керамические статуэтки и свистки.
Вся коллекция глиняных украшений была намеренно разбита, но скелетные останки были покрыты тщательной резьбой и окрашены. Хотя некоторые из фигурок изображают бога Шипе Тотека, божество, связанного с человеческими жертвоприношениями, археологи полагают, что челюстные кости не относились к жертвенным предметам. Вместо этого, люди, чтобы укрепить свое право быть частью сообщества и показать связь с предыдущими поколениями, выкапывали останки своих предков и брали у них какую-то из костей, впоследствии нося ее как украшение на шее.
2. Древние протезы
Самые древние зубные протезы.
У итальянских археологов неизменный интерес вызывает монастырь Сан-Франческо в Лукке. В этом месте было найдено уже более 200 древних скелетов, но в 2016 году обнаружилось действительно что-то уникальное - самые древние зубные протезы. Эти «поддельные» человеческие зубы (пять резцов и клыков), вероятно, принадлежали разным людям. Известно, что римляне и этруски создавали ложные жемчужные белые зубы животных и людей еще в VII веке. до н.э. Есть тексты XIV – XVII веков, которые описывают зубные протезы, но артефакт из Сан-Франческо является первым упоминаемым протезом, что делает его особенно примечательным. Испытания показали, что покрытие на этих искусственных зубах содержит золото, серебро и другие металлы. А износ металла доказал, что устройство использовалось в течение длительного времени.
3. Денисовские иглы
Денисовские иглы.
50 000-летняя игла ошеломила ученых, нашедших ее при раскопках в Денисовой пещере в горах Алтая. Это место уже стало известно благодаря находке «женщины Х», после которой остались только кости пальца, но благодаря которой в 2008 году было установлено существование нового вида гоминидов - денисовского человека. Найденная в 2016 году 7-сантиметровая игла является самой древней в мире. Инструмент денисовского человека был изготовлен из кости неопознанной птицы, но в ней уже тогда было ушко. Эта игла, а также предыдущие находки свидетельствуют о том , что денисовский человек технологически превосходил гомо сапиенс и неандертальцев. В той же пещере был найден браслет из хлорита, который был выточен и отполирован примерно через 10 000 лет после изготовления иглы. В нем было просверлено отверстие, причем ученые не могут понять, каким способом, учитывая его крайне высокую точность.
4. Одноразовые «стаканчики»
Возраст посуды - 5 веков.
Мода на одноразовую посуду стала тенденцией немецкой элиты XV века. Когда археологи выкопали во дворе замка Виттенберг 500-летнюю посуду, их взору предстали не обломки нескольких чашек; а тысячи разбитых сосудов для питья. Фарфоровые чашки были богато украшены штампами и изображениями. Среди дворян было принято, выпив из кружки, просто выбросить ее назад через плечо. Это свидетельствовало о достатке человека. Вместе с одноразовыми кружками также было найдено много костей диких животных. Очевидно, что раньше здесь проходили огромные пиры.
5. Трещотка-медвежонок
Детская игрушка.
Когда-то в бронзовом веке одного ребенка в Сибири явно очень любили родители. Ему подарили погремушку из глины с мелкими камешками внутри, которая была очень похожа на голову медвежонка. Погремушку нашли в 2016 году, в одном из домов археологического комплекса, в котором когда-то жило древнее сообщество на территории современной Новосибирской области. 4000-летняя игрушка была создана путем закалки глины в огне.
6. Яйца против бедствий
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В 17 г. н.э. в Сардох, одном из древних городов Турции, случилось землетрясение. Чтобы восстановить ущерб, потребовались десятилетия, а кроме этого, как оказалось, горожане делали попытки защитить себя от таких явлений в будущем. В 2013 году раскопки одного из домов показали, как местные жители пытались справиться с бедствием. Под полом дома были найдены две коробки, в каждой из которых лежали одинаковые вещи: крошечные бронзовые инструменты, монеты и яичная скорлупа.
Народ Сард жил в то время, когда считалось, что с помощью яиц можно как защитить, так и проклясть человека. Монеты датируются 54-68 годами н.э., т.е. были сделаны через некоторое время после катастрофы. На одной из них есть изображение льва, которое может символизировать богиню гор и штормов Кибелу. В качестве божества этих сил она была бы идеальным защитником от будущих землетрясений. Ритуал, вероятно, был попыткой защитить новое здание и его обитателей от проклятий и стихийных бедствий.
7. Древний крем
Древний парфюм.
Два тысячелетия назад римский мужчина или женщина аккуратно закрыл свой горшочек с кремом, и этот сосуд так никто и не распечатал до 2003 года, когда он не был обнаружен на площади Табард, при раскопках храмового комплекса в Лондоне. Датируемый примерно 50 г. н.э. круглый артефакт 6 сантиметров в диаметре отличался своим качеством и водонепроницаемой крышкой. Горшок был сделан почти полностью из олова, драгоценного металла во времена Римской империи. Это указывает на то, что артефакт принадлежал кому-то из «верхней прослойки» римского общества.
Сосуд уже был уникален тем, что являлся запечатанным на протяжении 20 веков контейнером, но когда археологи вскрыли его, то удивились еще больше. Внутри находилась белая мазь с запахом серы. Как правило, до наших времен доживают только контейнеры древней косметики, но не их содержимое. В данном же случае, пастообразное вещество внутри сохранилось нетронутым. Более того, на нем даже нашли отпечатки пальцев владельца крема.
8. Стоки
Стоки купален как интереснейшее место для археологов.
Исследователи обнаружили уникальный способ изучения жизни римлян: чистка стоков с их купален (датируемых I – IV веками нашей эры) в канализацию. Звучит, мягко говоря, непривлекательно, но это дает уникальную возможность узнать, чем занимались посетители во время отдыха в этих «социальных центрах». Результаты варьировались от вполне ожидаемых до весьма удивительных.
Помимо вещей, связанных с купанием (флаконы от духов и масел, пинцеты), были найдены скальпели, инструменты для стоматологии, а также кости и монеты для некоторых азартных игр. Благодаря большому количеству найденных украшений, выяснилось, что римляне снимали одежду в купальни, но ценности оставляли при себе. То, что римляне часто принимали пищу прямо в бассейнах, привело к тому, что в стоках нашли черепки чаш, а также окаменелые остатки мидий, семян мака, оленины, козлятины, свинины, баранины, говядины и мяса птицы. Неожиданно также нашлись иглы и прялки. Как эти элементы оказались в сточной канаве, не ясно.
9. Карманные солнечные часы
Карманные часы.
Соседний с Помпеями город, Геркуланум также погиб при извержении Везувия в 79 г. н.э. В 1760 году при расчистке вулканического мусора на «Вилле Папирусов» в руинах нашли странный металлический предмет. После его исследования ученые сделали вывод, что это карманные солнечные часы и прозвали их «свиные часы», поскольку они уж больно сильно напоминали свиной окорок. Для пользования ним, этот девайс требовал некоторой сноровки. На его сторону нанесена странного вида сетка. Нужно было ориентировать часы так, чтобы солнечная тень, отбрасываемая гномоном в виде свиного хвостика, указывала на текущий месяц. После этого нужно было просто отсчитать число линий сверху на сетке до этой тени. Это и был текущий час.
10. Секрет гонок на колесницах
Колесо древней колесницы.
В Британском музее можно увидеть 2000-летнюю игрушку в виде колесницы. Когда-то она была предметом Когда-то ей очень гордился римский мальчик, а в 1890-х годах игрушечную колесницу выловили из Тибра. При исследовании игрушки выяснилась любопытная подробность относительно этой древнеримской версии «Формулы-1» - на колесницах были железные шины. Гонки на колесницах проводились против часовой стрелки на овальных треках. Во время поворотов на высокой скорости колеса сталкивались с огромной нагрузкой. Поэтому, если не обшивать колеса полосами железа, они могло спокойно развалиться через пару кругов.
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