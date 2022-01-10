Как узнать, отключали ли в доме электричество: элементарный способ

Как узнать, что в доме отключали электричество.
Перебои с электричеством нередки даже в нашем современном и технологичном ХХI веке. Зачастую временное отключение света никак не сказывается на качестве жизни, но бывает и по-другому. Представьте, вы отлучаетесь в командировку на неделю, а в ваше отсутствие в квартире неоднократно отключали свет на продолжительное время, и к вашему приезду продукты успели испортиться, но запах еще не появился. Нетрудно представить, что будет после такой трапезы. Это лишь один пример, а их может быть много. Но американцы придумали очень интересный, а главное простой способ того, как можно проверить, отключали ли электричество в ваше отсутствие.
Именно по этой причине об этом лайфхаке знают все американцы.
Итак, все, что вам пригодится, это небольшая емкость, наполненная водой, морозилка и монетка любого номинала. Для начала емкость с жидкостью нужно полностью заморозить. После этого на образовавшийся кусок льда положите монетку и снова отправьте в морозильную камеру.
Как только у вас появится потребность узнать, отключалось ли электричество, просто загляните в морозилку и посмотрите на состояние своего творения. Если монетка лежит как и прежде — значит все хорошо, и электричество работало исправно. Если же монетка «утонула» под небольшим слоем льда, значит свет отключали, но ненадолго. Ну, а если монета лежит замерзшая на самом дне — лучше обновить набор продуктов в холодильнике.
Монета в морозилке - проверенный способ.
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