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Как узнать, отключали ли в доме электричество: элементарный способ


Как узнать, что в доме отключали электричество.

Как узнать, что в доме отключали электричество.

Перебои с электричеством нередки даже в нашем современном и технологичном ХХI веке. Зачастую временное отключение света никак не сказывается на качестве жизни, но бывает и по-другому. Представьте, вы отлучаетесь в командировку на неделю, а в ваше отсутствие в квартире неоднократно отключали свет на продолжительное время, и к вашему приезду продукты успели испортиться, но запах еще не появился. Нетрудно представить, что будет после такой трапезы. Это лишь один пример, а их может быть много. Но американцы придумали очень интересный, а главное простой способ того, как можно проверить, отключали ли электричество в ваше отсутствие.

Именно по этой причине об этом лайфхаке знают все американцы.

Именно по этой причине об этом лайфхаке знают все американцы.

 

Итак, все, что вам пригодится, это небольшая емкость, наполненная водой, морозилка и монетка любого номинала. Для начала емкость с жидкостью нужно полностью заморозить. После этого на образовавшийся кусок льда положите монетку и снова отправьте в морозильную камеру.

Как только у вас появится потребность узнать, отключалось ли электричество, просто загляните в морозилку и посмотрите на состояние своего творения. Если монетка лежит как и прежде — значит все хорошо, и электричество работало исправно.
Если же монетка «утонула» под небольшим слоем льда, значит свет отключали, но ненадолго. Ну, а если монета лежит замерзшая на самом дне — лучше обновить набор продуктов в холодильнике.
Монета в морозилке - проверенный способ.

Монета в морозилке - проверенный способ.

 

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Как узнать, отключали ли в доме электричество: элементарный способ

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Как узнать, отключали ли в доме электричество: элементарный способПодписаться на мой Instagram
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