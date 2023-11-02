Самая знаменитая девочка-кукла, самая юная обладательница Оскара, любимица Ватикана: Ширли Темпл

Пусть на широтах постсоветского пространства фильмы с Ширли Темпл (Shirley Temple) почти не показывали, но это имя и кукольное личико с милыми ямочками в обрамлении белокурых локонов, известно многим. Эта девочка была, наверное, самым знаменитым ребёнком-звездой всех времён. Сальвадор Дали посвятил ей одну из своих работ, а Майкл Джексон считал родственной душой. Что же случилось с обладательницей самых обворожительных кудряшек на планете, которая стала самой молодой обладательницей «Оскара»? И какая тайна связывает её с Ватиканом — далее в обзоре.
Маленькая звёздочка
Ширли Темпл.
Ширли Темпл Блэк появилась на свет 23 апреля 1928 года в провинциальном калифорнийском городке Санта-Моника. Родители очаровательной малышки с кукольной внешностью не имели никакого отношения к искусству. Отец Ширли был банковским служащим, а мать — домохозяйкой. Девочка стала очень желанным и долгожданным ребёнком. Мама с папой баловали дочь, у неё была самая лучшая одежда и тонны игрушек. Родители сумели увидеть талант Ширли с самого раннего возраста и отправили малышку в танцевальную школу, а также на занятия вокалом.
Ширли Темпл держит микрофон FBC, около 1933-36 годов.
Гертруда Темпл в это время начала укладывать волосы дочери в очаровательные локоны. Вскоре девочку заметил кастинг-директор из Educational Pictures. Она настолько понравилась ему, что он попросил отца привести дочь на кастинг. Несмотря на очень жёсткую конкуренцию, главную роль в итоге получила робкая и не очень уверенная в себе Ширли. После этого был подписан контракт с продюсерской компанией.
Девочка с кукольной внешностью чрезвычайно понравилась продюсерам.
Первый же фильм прославил Ширли Темпл на весь мир, она мгновенно стала звездой. Фильмы следовали один за другим, а именитые звёзды Голливуда с удивлением обнаруживали в столь маленьком ребёнке чуткого партнёра. Девочка обладала огромным талантом и невероятным актёрским чутьём. Ширли работала просто без перерыва. Вскоре она подписала свой первый крупный контракт с настоящим монстром киноидустрии - кинокомпанией Fox.
Несмотря на то, что девочка была невероятно талантлива, с возрастом популярность начала неумолимо падать. С исчезновением пышных щёчек и милейших белокурых кудряшек, востребованность снизилась практически до нуля. Большого состояния тоже не скопила, так как отец всё время не очень удачно вкладывал её гонорары.
Нормальная жизнь
Ширли Темпл стала вести обычную жизнь девочки-подростка. У неё постепенно появились друзья. Время от времени она снималась в кино, но от былой славы не осталось и следа. Темпл заявила о завершении актёрской карьеры в 1950 году в возрасте 22 лет. Она была дважды замужем и успела родить двоих детей первому мужу, а потом двоих — второму. В целом её личная жизнь сложилась весьма счастливо.
Ширли Темпл Блэк выступает в Гарвардском книжном магазине в Кембридже, Массачусетс, 1986 год.
Потом Темпл решила сделать карьеру в политике. В предвыборной гонке за пост сенатора Ширли проиграла, но в 1969 году президент Никсон назначил её делегатом 24-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от Соединённых Штатов. Она также была послом Америки в Гане с 1974 по 1976 год и была первой женщиной-главой протокола США. С 1989 по 1992 год она была послом США в Чехословакии, став первой и единственной женщиной-послом, назначенной в этот регион.
Странная история, в которой замешан Ватикан
Почему Ширли Темпл заинтересовался Ватикан?
С периодом актёрской славы в жизни Ширли Темпл была связана одна очень странная и таинственная история. Началось всё с диких слухов о том, что Ширли Темпл на самом деле совсем не ребёнок, а … взрослая карлица! Многие люди стали утверждать, что девочка чересчур коренаста для своего возраста, у неё слишком «взрослые» зубы и неприлично идеальные волосы (кое-кто говорил, что это на самом деле просто парик).
Ватикан.
Слух настолько вышел из-под контроля, что этим вопросом решил заняться лично сам папа Римский. Ватикан часто используется в такого рода делах в качестве нейтральной третьей стороны. Папа отправил священника по имени Сильвио Массанте, чтобы он посетил лично семью Темпл и выяснил ребёнок ли Ширли, или взрослый лилипут.
Сам папа Римский решил расследовать это дело.
Когда он появился на пороге дома семьи Темпл — те были просто поражены столь диковинной сплетней. Пообщавшись с девочкой и её родителями, священник уверенно и авторитетно заявил, что вне всяческих сомнений, Ширли — это ребёнок. После официального заявления Ватикана, странная теория заговора выдохлась.
Ширли Темпл держит Библию, фотография 1937 года.
К сожалению, почти десять лет назад, 10 февраля 2014 года, Ширли Темпл не стало. Она умерла от хронической обструктивной болезни лёгких. Бывшая звезда курила как сапожник, что всегда очень тщательно скрывала от прессы. Вредная привычка, в конце концов, убила самую знаменитую в своё время девочку-куклу в мире.
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