16 самых сексуальных разлучниц Голливуда

С нами не соскучишься!

Все мы знаем, что браки знаменитостей часто распадаются. Напряженные графики работы, миллионы долларов, путешествия и сумасшедшие вечеринки, полные искушений, практически лишают звездных пар возможности отпраздновать золотую свадьбу. Этим сексуальным голливудским разлучницам удалось увести чужих мужей, поломать судьбы и построить собственное счастье.









Анджелина Джоли

ЛиЭнн Раймс

Клэр Дэйнс

Дениз Ричардс

Эмбер Херд

Эбби Корниш

Марла Мэйплс

Бритни Спирс

Карла Бруни

Эрин Барри

Бриттани Керр

Миранда Ламберт

Габриэль Юнион

Алиша Киз

Трэйси Линн Джонсон

Хлои Кардашян