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Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Рано или поздно все женщины приходят к выводу: полноценный сон жизненно необходим для красоты и душевного равновесия.


А ещё, как оказывается, и для красоты волос. Ведь хороший отдых позволит даже спасти локоны от не самого полезного влияния фена и плойки. А заодно сэкономить кучу времени утром. Достаточно на ночь сделать одну из этих простых причёсок, и проснуться красавицей с роскошной гривой.

Укладки, которые делаются во время сна

Надоело каждое утро выбирать: опоздать или прийти на работу с отличной причёской? Тогда позаботьтесь о ней с вечера. Нет, крутить на ночь глядя локоны плойкой или тянуть волосы утюжком в полудрёме не стоит. Достаточно помыть голову, слегка подсушить волосы естественным способом и сделать одну из этих простейших укладок. А затем отправиться в постель, видеть сладкие сны, а утром проснуться с готовой причёской. Просто и эффективно. Эти идеи от девушек со всего мира позволят вам экспериментировать целую неделю. И обязательно найти то, что придётся по настроению.

1. Создаём объём без фена


Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Утром нет времени на сушку-укладку, а хочется проснуться с копной волос а-ля Бриджит Бардо? Тогда вечером помойте голову, подсушите её естественным способом, а перед самим сном соберите все волосы в максимально высокий хвост на самой макушке.
Перехватите волосы мягкой резинкой (чтобы не травмировать их), сделайте простейший пучок и зафиксируйте его шпилькой. Такая причёска вряд ли испугает бойфренда или мужа, зато утром достаточно просто распустить волосы, причесаться, слегка усилив начёс у корней – и отправляться по делам с шикарной пышной гривой.

2. Мягкие волны после мягкого сна


Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Хотите утром получить роскошные мягкие волны, но спать на бигуди – не кажется самой удобной идеей? Находчивые девушки предлагают накрутить локоны на…футболку. Сложите её на манер нимба (соединив края резинкой), расположите прямо на своей драгоценной макушке, волосы разделите на крупные пряди и мягко оплетите вокруг кольца. Сну это не помешает, зато утром вы проснётесь с поистине голливудской укладкой.

3. Упругие кудри-пружинки с помощью носков


Укладки, которые делаются во время сна

Ещё одна идея для мягкого сна и отличной причёски утром. Чистые и слегка влажные волосы разделите на пряди, сбрызните стайлинговым средством и накрутите на носки. Желательно, чистые. Выглядит забавно, но результат того стоит.

4. Мелкие волны


Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Хотите посмотреть на себя в новом образе? Ваша дочь мечтает стать русалкой? Что ж, с обоими заданиями с лёгкостью справится причёска мелкими волнами. Чистые и слегка влажные волосы сбрызните средством против пушистости (этот шаг важен, особенно для обладательниц непослушных прядей), разделите на секции и заплетите 4-8 тугих косичек, начиная как можно ближе к корням. Чем тоньше косички, тем мельче будут волны. Отправляйтесь спать, утром расплетите волосы и аккуратно расчешите их. Образ морской принцессы готов.

5. Пляжная укладка


Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Мечтаете об отпуске на берегу моря, но на календаре всего лишь март? Не беда. Добавьте немного расслабленности образу с помощью актуальной «пляжной» укладки. Влажные волосы зачешите назад, соберите в четыре тугих пучка у самых корней, зафиксируйте и сбрызните лаком. Через 7-8 часов вы будете выглядеть, будто провели их на жарком пляже.

6. «Ангел Виктории»


Укладки, которые делаются во время сна

Любуетесь идеальными кудрями бельевых «ангелов» Victoria’s Secrets? И вы можете попробовать такие же. Даже без дорогой плойки. Правда, потребуется время и терпение. Ведь волосы придётся разделить на много мелких прядей, накрутить их пальцем, уложить, зафиксировать заколкой-пружинкой и как следует выспаться. А утром постараться избегать щёток любых видов, а просто расчесать локоны пальцами. Зато результат – модельный.

7. Лучшие годы Голливуда


Укладки, которые делаются во время сна

Укладки, которые делаются во время сна

Роскошные ретро-локоны, как у Ланы дель Рей – мечта многих девушек. Но добиться эффекта голливудской дивы не так уж сложно. Действуйте по той же схеме, что и в предыдущем пункте. Только предварительно зачешите волосы на одну сторону. А утром обязательно расчешите их мягкой щёткой с натуральной щетиной до крупных волн.

8. Храним, что имеем


Укладки, которые делаются во время сна

Не нравятся кудри, а хочется просто встать утром с такими же объёмными и свежими волосами, как вчера? Ничего невозможного. Соберите волосы повыше в «ракушку» и зафиксируйте заколкой, как на фото. И причёска останется свежей без мытья даже на второй день.

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