Древнеиндийские архитектурные шедевры — ступенчатые колодцы

Колодец Рани ки вав.
По всей Индии существует множество древних архитектурных сооружений, которые постепенно разрушаются от времени. Хотя сегодня об их существовании мало кто даже подозревает, они до сих пор настолько впечатляющие, что вдохновляют даже современных дизайнеров. В этом обзоре мы расскажем о ступенчатых колодцах, которые выглядят как настоящие подземные храмы.
Колодцы обеспечивали доступ к грунтовой воде.
Первые ступенчатые колодцы, вероятно, были построены примерно в 4 веке нашей эры, чтобы обеспечить доступ к грунтовой воде для орошения, купания и питья. Строились эти колодцы в местах, где большую часть времени сухой климат и только несколько недель в году идут проливные дожди. Особенно ценными ступенчатые колодцы были в засушливых штатах Гуджарат и Раджастан.
Баори построены в различных архитектурных стилях.
Кроме воды, они выступали в роли своеобразных оазисов и возле таких колодцев усталые путешественники могли отдохнуть в прохладе. Будучи намного большим, чем просто источниками воды, массивные подземные оазисы (которые также называли "баори") были построены в различных архитектурных стилях.
Колодцы также служили в качестве индуистских храмов.
Многие из тысяч этих колодцев также служили в качестве индуистских храмов и мест для духовных омовений. Что примечательно, стены и ступени баори всегда покрыты очень вычурной резьбой по камню. В 1864 году французский писатель, фотограф, и путешественник Луи Русселе описал ступенчатые колодцы как "обширные храмы, уходящие под землю, поверхность воды в которых покрыта лотосами и тысячами водоплавающих птиц".
Один из 120 сохранившихся колодцев.
Ступенчатые колодцы постепенно пришли в запустение во время британского владычества, поскольку европейцы принесли с собой новые технологии, которые упростили доступ к воде. Колодцы были признаны негигиеничными, а те, которые не были заброшены, попросту были уничтожены.
Правительство объявило о восстановления старинных резервуаров.
В начале 2016 года, когда чикагский журналист Виктория Лауман обнаружила эти уникальные колодцы во время посещения Индии, то была настолько потрясена ими, что объездила свыше 120 сохранившихся колодцев и опубликовала фотоотчет по своему путешествию, чтобы повысить интерес к древним сооружениям. Также она планирует опубликовать книгу и карту об этих индийских достопримечательностях.
Ступенчатые колодцы Индии.
Учитывая нынешний водный кризис в Индии, интерес к ступенчатым колодцам возобновился с новой силой, причем настолько, что правительство объявило о программе восстановления старинных резервуаров. Инженеры не только восстанавливают древние архитектурные сооружения, но также разрабатывают новые модульные резервуары для сбора воды.
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