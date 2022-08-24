Особенности ухода за спатифиллумом

Спатифиллум является многолетником из рода Ароидных с яркими зелеными листьями и красивыми цветами. Он хоть и относится к нетребовательным комнатным растениям, но все же нуждается в правильном уходе.



Чтобы куст обильно цвел круглый год, необходимо придерживаться базовых правил.







Особенности ухода после покупки

Рекомендации по содержанию

Оптимальная почва

Температура в помещении

Оптимальное освещение

Влажность в комнате

Расположение

Обрезка

Что нужно знать про полив?

Как правильно подкармливать?

Во время подкормки «женского счастья» надо придерживаться основных правил:

Особенности ухода в зимний период

Как можно размножать спатифиллум?

Как правильно пересадить?

Болезни и вредители

Частые проблемы и их решение

Спатифиллум в народе называют «женским счастьем», а профессионалы – Spathiphyllum. В естественных условиях цветок растет в теплых и влажных местах. Его родина — Южная и Центральная Америка. Также он встречается в некоторых регионах Юго-Восточной Азии.Отличительная черта растения — соцветие в форме початка бледно-желтого оттенка, обернутое белым или салатовым покрывалом прицветником в центре. Большие листья с жилками имеют насыщенный зеленый оттенок и глянец. Расположены они на черешках длиной примерно 20 см. Пышный куст может достигать высоты около 1 метра.После приобретения культуру не стоит сразу же ставить к другим комнатным цветам. Возможно, купленный экземпляр поражен вредителями или болезнями, поэтому ему нужно устроить карантин. Спустя 14 дней можно пересадить растение в другой горшок. Если культура цветет и зеленеет, то стоит дождаться окончания этого процесса.Дополнительная информация.После покупки пересаживать «женское счастье» не рекомендуется. Растение должно адаптироваться к новым условиям. В этот период листочки по краям могут слегка сохнуть.Спатифиллум с красивым соцветием, которое окутывает белоснежное покрывало, не требует особого ухода. Но чтобы комнатное растение выглядело привлекательно и регулярно цвело, надо создать для него привычные тропические условия: умеренное освещение, подходящий температурный режим и высокую влажность воздуха.Основные советы по уходу за цветком:Использовать горшок небольшого размера.Организовать рассеянный свет, исключить попадания прямых солнечных лучей. Постоянно поливать и не допускать засухи.Опрыскивать только теплой водой.Выбор горшкаКорневой системе в вазоне должно быть тесно, тогда «женское счастье» порадует обильным цветением. В слишком широкой емкости все силы куста уйдут на разрастание вегетативного органа. Полюбоваться красивыми цветами удастся, лишь когда корни заполнят весь сосуд.Обратите внимание! Если листьям стало слишком тесно, а корни вылезают из емкости, значит, растение нужно пересадить.Для такой культуры лучше выбирать невысокие, но широкие горшки на 1‒1,5 см больше корневища. Подойдут светлые, но непрозрачные сосуды из пластика либо керамики.Первый вариант лучше использовать для миниатюрных сортов спатифиллума, которые будут размещены на многоярусной полке или подоконнике. А второй — отлично подойдет для больших цветов. В керамическом горшке крупное растение располагают на подставке или полу. Главное, чтобы в емкости присутствовали обязательные дренажные отверстия.В природе спатифиллум растет на подстилке из опавших листьев и перегнивших частей цветка. Именно через этот слой корни достигают легкого грунта, обогащенного песком. Поэтому представителю семейства Ароидных подойдет плодородная и рыхлая почва, не задерживающая воду и пропускающая воздух.В домашних условиях можно самостоятельно приготовить почвосмесь. Для таких целей используют листовую землю, мох, торфяной субстрат, речной песок и древесный уголь. Перечисленные ингредиенты достаточно смешать в равных пропорциях. Каждый компонент одинаково важен:Мох применяют исключительно сфагнум. Его перетирают в труху. Он удерживает влагу, но не позволяет корневой системе сгнить.Торф является природным подкислителем почвы.Благодаря кусочкам древесного угля земля становится более рыхлой, к тому же он дополнительно обеззараживает грунт.Листовая почва содержит полезные вещества.Речной песок крупной фракции выступает разрыхлителем, земля не сбивается в кучу и не уплотняется.В магазине для тропического растения можно приобрести готовую почвосмесь для арониевых.Важно! Не стоит выращивать спатифиллум в домашних условиях в тяжелом грунте, который приводит к застою воды и загниванию корневой системы.В комнате с растением нужно придерживаться температуры от 18‒25 °C. К примеру, в летний период она не должна превышать 25 °C, а в зимний — 18‒20 °C. Куст способен выдержать кратковременное увеличение температуры до 30 °C, но при условии высокой влажности в помещении. Кроме этого, декоративную культуру во время жары необходимо купать под душем и часто поливать.если температура ниже 16 °C, то развитие цветка замедляется;при 10‒12 °C появляется гниль в почве и корневой системе.Чтобы ускорить цветение кустика, когда он пребывает в периоде покоя, можно горшок поставить в комнате с температурой не выше 14–16 °C. Растение не рекомендуется опрыскивать, разрешается лишь изредка его поливать. Верхний слой почвы не должен полностью просохнуть. Через 2 недели спатифиллум относят на место и возвращают уход. После перенесенного шока декоративный куст порадует красивым цветением.Тропическому растению для нормального развития, а также обильного цветения требуется достаточное освещение. При дефиците солнечного света можно использовать искусственную подсветку. На помощь придут фитолампы либо люминесцентные приборы.Однако летом нельзя допускать, чтобы спатифиллум находился под палящим полуденным солнцем. Такое воздействие приводит к ожогам на листьях. Горшок с декоративным кустом нужно раз в неделю слегка поворачивать вокруг оси, чтобы цветок не наклонялся в сторону света и развивался равномерно.Спатифиллум хорошо переносит небольшую полутень, но совсем без освещения культура не выдержит. Если растение будет все время находиться в затененном месте, то листья начнут удлиняться. К тому же оно прекратит цвести.Размещать емкость с цветком можно на западной либо восточной стороне. Для расположения куста еще подойдет подоконник с южной стороны, но от прямых солнечных лучей его лучше прикрыть. Отличный способ — создание рассеянного света. Помогут добиться этого эффекта легкие занавески из тюля. При таком освещении спатифиллум цветет дольше и становится крупнее.Спатифиллум относится к экзотическим растениям, поэтому нуждается в постоянном увлажнении. При уходе за «женским счастьем» в помещении надо поддерживать влажность воздуха в пределах 60 %. Ее увеличивают при высоких температурах и уменьшают при низких.Зеленую листву цветка опрыскивают отстоявшейся водой. Но во время формирования бутонов надо контролировать, чтобы на них не попадала жидкость. Капли могут привести к появлению темных пятен на соцветиях.Обеспечить постоянную влажность вокруг растения поможет галька. Ее добавляют в поддон горшка и регулярно увлажняют. Другой способ напитать воздух влагой рядом с цветком — использовать крупный керамзит. Емкость с этим материалом размещают на подоконнике, раз в день его увлажняют пульверизатором. Вода, испаряясь, насыщает «женское счастье» влагой.Но увлекаться нельзя, так как чрезмерное увлажнение воздуха опасно для растения. При слишком высокой влажности в комнате листья начинают увядать, а корни — загнивать.Горшок с цветком устанавливают на подоконник, придерживаясь расстояния 1,5‒3 м от окна. Холодные сквозняки губительны для спатифиллума, поэтому во время проветривания комнаты зимой его нужно уносить в другое помещение. По этой же причине нельзя располагать «женское счастье» под кондиционером. Не стоит ставить горшок возле приборов отопления в осенне-зимний период. Горячий воздух тоже опасен для растения.В летние месяцы допустимо выносить декоративный куст на балкон. При активном солнце его лучше притенить или занести в комнату.Тропическое растение хорошо переносит тесное расположение с другими цветами. Его можно разместить не только на подоконнике, но и на подставках, полках или полу.Цветок не имеет стебля, развитие которого надо корректировать, поэтому спатифиллуму не нужна регулярная обрезка. Вдобавок кусту не формируют крону. Достаточно проводить лишь санитарную обрезку:удалять засохшие и пожелтевшие листья; срезать завядшие соцветия, чтобы запустить закладку и развитие новых почек. Важно! В период цветения спатифиллума не стоит убирать старые листья, которые просто утратили привлекательность. Обрезку лучше делать ранней весной.Спатифиллум является влаголюбивым цветком, поэтому ему необходимо обеспечить хороший полив. Нельзя допускать пересыхания земляного кома. Во время цветения декоративное растение надо поливать не менее 2‒3 раз в неделю. Используют для этих целей отстоянную жидкость комнатной температуры. Наливать воду необходимо по краю емкости, пока не начнет вытекать из дренажных отверстий. Спустя 30 минут остаток жидкости из поддона можно убрать.В летний период спатифиллуму разрешен теплый душ. Температура воды должна быть не выше 35‒40 °C. Почву во время процедуры лучше прикрыть пленкой, чтобы избежать излишней влаги. После душа растение оставляют на 30 минут впитывать влажный воздух в помещении.Зимой культуру поливают не более одного раза в неделю, конечно, если в комнате не слишком жарко от обогревателей. Однако, когда она не цветет, поливы можно отменить. Достаточно периодически увлажнять грунт, не давая земляному кому пересыхать в емкости.Листья следует регулярно протиратб от пыли и насекомых влажной салфеткой. Чтобы к корневой системе цветка поступал воздух, один раз в месяц требуется рыхлить почву.После покупки цветка удобрять землю нужно лишь через 2‒3 недели, поскольку в магазинной почве есть все необходимые вещества. Если спатифиллумом приобретен зимой, тогда лучше от внесения подкормок отказаться до весны.Чтобы сформировать цветоносы и густую крону, без питательных веществ не обойтись. Во время цветения и роста, с весны по осень, используют минеральные подкормки: калий, фосфор, азот. Добавляют их в почву не менее 2 раз в месяц. В некоторых случаях, когда нужно заставить спатифиллум формировать бутоны, землю удобряют не реже 1 раза в неделю. График внесения удобрений:В мае в грунт добавляют азот. Он ускоряет развитие спатифиллумов и делает их более привлекательными.С июня по сентябрь почву подкармливают удобрениями, богатыми фосфором и калием. При их добавлении удается увеличить длительность цветения и предотвратить возникновение болезней.В начале сентября применяют комплексные удобрения для растений — «Флоровит», «Агриколу» и «Форте».Желательно вместе с минеральными подкормками использовать органические: 1 столовую ложку коровяка растворяют в литре теплой воды, перегной добавляют в грунт. Можно приготовить смесь из птичьего помета: 1 чайную ложку удобрения разбавляют в литре воды. Еще получается отличное органическое вещество из биогумуса, который в количестве 5 столовых ложек добавляют в литр жидкости и перемешивают, оставляют смесь на сутки.Прежде чем вносить удобрения, почву в горшке увлажняют, чтобы избежать повреждения корней.Подкармливать спатифиллум рекомендуется в теплую погоду и в хорошо освещенной комнате.Удобрения не должны попадать на листья цветка, иначе внешний вид растения будет испорчен.Обратите внимание. Зимой декоративный кустик приостанавливает рост, поэтому ему не требуются подкормки. Удобрения вносят лишь в том случае, если спатифиллум не прекращает цвести, но выполняют процедуру не чаще 1 раза в месяц.В холодное время года полив сокращают, чтобы земляной ком успевал подсыхать до следующего увлажнения. Опрыскивание цветка зимой также не рекомендуется. Допустимо проводить эту процедуру, только если батареи отопления работают на полную мощность и сильно пересушивают воздух.Спатифиллум нужно оградить от сквозняков, поэтому в зимний период его убирают с подоконника и переносят в комнату. В помещении должно быть тепло, иначе культура прекратит цвести. Температура рядом с окном намного ниже, нежели в помещение. Существует риск переохлаждения и гибели тропического цветка из-за холода.Совет. Избежать таких неприятностей поможет круг из пеноплекса или картона. Его укладывают под емкость с цветком. Он защищает декоративную культуру от переохлаждения.семенами;делением куста; черенкованием.Первый метод является трудоемким, поскольку всхожесть семян слишком низкая. Собранный или покупной материал сажают сразу же в грунт, состоящий из торфа и песка. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходимо контролировать, чтобы почва оставалась влажной. Если удастся прорастить семя, то новый экземпляр спатифиллума окрепнет только через 8 месяцев.На заметку! Нужно учитывать, что всхожесть посевного материала зависит от свежести. Во время покупки семян тропического растения надо проверять дату их сбора.РЕКЛАМАСпособ черенкования не такой сложный. Около взрослых листьев спатифиллума появляются молодые отростки. Их вытаскивают из земли, потом отделяют. Отрезают листовые розетки быстрым движением заранее продезинфицированным ножом.Но не всегда отростки имеют корневую систему. Для жизнеспособного потомства таким черенкам надо отрастить корни. Отростки вставляют в песок, который требуется все время увлажнять. Развитие корней происходит при температуре не менее 22 °C. После их образования черенки пересаживают в емкости с подготовленной почвосмесью из дерновой почвы, листовой земли, торфа и песка. (1:2:2:1). К укоренению в домашних условиях стоит прибегать, если возраст растения не младше 3‒4 лет.Деление куста — распространенный и эффективный способ размножения, позволяющий быстро добиться успеха. Спатифиллум вытаскивают из горшка, и аккуратно расплетают корни. Для размножения выбирают отростки с развитыми корнями и 2‒3 точками роста. Отделяют их продезинфицированными ножницами либо острым ножом. Нижние части растения, которые сгнили, тоже удаляют.Срезы после этих манипуляций обработайте древесным углем или антисептиком. Обрезанные экземпляры высадите в емкость с хорошо увлажненной землей. В первые дни молодые саженцы не поливайте: у них должны затянуться раны. Но разрешено опрыскивать куст. От подкормок в течение трех месяцев нужно воздержаться.Пересадку осуществляют весной перед началом цветения. Каждый сезон проводят эту операцию молодым растениям, поскольку они быстро развиваются и заполняют корнями весь горшок. Взрослый спатифиллум пересаживают приблизительно раз в 5 лет, когда его нижняя часть появляется из дренажных отверстий.На дно вазона укладывают керамзит для дренажа. Емкость должна по диаметру превышать на 2 см старый горшок.Готовят смесь из торфа, лиственной почвы, дерна и перегноя. Компоненты используют в равных частях.Куст вместе с земляным комом переносят в центр емкости и присыпают подготовленной почвой. После заполнения горшка грунт приминают пальцами.Вазон с пересаженным цветком располагают в плохо освещенном помещении. Поливы прекращают примерно на 3 дня. Удобрять после такой процедуры можно лишь через месяц, чтобы потревоженная корневая система не получила ожога при использовании минеральных подкормок.Пересадку необходимо выполнять в резиновых или хлопчатобумажных перчатках, чтобы предотвратить попадания сока спатифиллума на слизистые либо кожные покровы.Если декоративная культура теряет свою привлекательность, у нее начинают вянуть или скручиваться листья, скорее всего, появились опасные насекомые. Возможно, цветок заболел. Врагами спатифиллума являются такие вредители, как:Мучнистый червец, который обитает на листе. Предпочитает влажную среду. Избавиться от него помогут инсектицидные препараты или спиртовой раствор. Еще можно проблемные участки обрабатывать лимонным или апельсиновым соком.Паутинный клещ высасывает жидкость из цветка. При его появлении на листьях «женского счастья» заметна тонкая паутина. Пораженные части растения засыхают. Цветок отправляют под теплый душ, потом наносят на листья мыльный состав. При сильном заражении применяют химикаты: «Актеллик», «Фитоверм», «Фуфанон», «Актара».Щитовка часто атакует спатифиллум. На кусте появляются коричневые образования. Листья вянут и становятся бесцветными. Насекомое счищают с растения зубной щеткой. Зеленую часть цветка протирают мыльно-табачной смесью либо применяют жидкий никотин-сульфат (на 1 литр 1 грамм средства). Обработку проводят, пока щитовка не исчезнет.Тля предпочитает внутренние стороны листьев. Питается соком спатифиллума. При поражении цветка этим вредителем края листьев усыхают, скручиваются и желтеют. Популярные препараты для борьбы с тлей — «Актеллик» и «Фитоферм». Раствор готовят строго по инструкции. Если останется несколько насекомых, через короткое время листья снова деформируются.Выращивание тропического цветка в тяжелом и переувлажненном грунте нередко становится причиной появления корневой гнили. При таком заболевании декоративный кустик бледнеет, а на его листьях возникают черные пятна. Чтобы спасти спатифиллум, пораженные корни обрезают, а здоровые протирают фунгицидом. Затем его пересаживают в рыхлую землю.Фитофтороз является грибковой инфекцией, которая поражает корни цветка и делает их мягкими. Если не принять меры, то корневая система со временем погибнет. Заболевание возникает из-за грязной воды, избыточной влаги в почве, зараженного грунта. Растение прекращают поливать, чтобы земляной ком хорошо просох. Потом его протирают средством, содержащим медь.Спатифиллум — неприхотливое растение, которое редко доставляет хлопот. Но при недостаточном уходе декоративному кусту может понадобиться помощь. Если заметили, что внешний вид цветка ухудшился, значит, допустили ошибки в уходе:Листья почернели. Вероятно, спатифиллум слишком часто поливали, в результате корни загнили. В первую очередь нужно удалить поврежденные части, а на раны нанести золу. Цветок лучше пересадить в рыхлую землю. Чернеют листья еще из-за холода. Куст переносят в теплое и светлое помещение, уменьшают количество поливов после лечения.Листва стала желтой. Возникает проблема при нехватке воды. Цветку рекомендуется купание раз в неделю, чтобы спасти от засыхания и насекомых.Бутоны и листья опадают. Значит, емкость чересчур просторная, света либо подкормок не хватает. Достаточно исправить условия содержания.Листва обвисла. Возможно, длительное отсутствие полива или, наоборот, переувлажнение. В первом случае цветку требуется вода, а во втором нужно дать почве просохнуть.Появление коричневых пятен на цветке. Внесение большого количества минеральных удобрений. Подкормки стоит отменить.Сухие кончики листьев. К этому приводит недостаток увлажнения. Часто обогреватели или батареи сильно осушают воздух. Растение переносят в другую комнату и регулярно опрыскивают.Спатифиллум побледнел. Приводит к этому избыток солнечных лучей. Требуется переставить горшок в затененное место или создать рассеянный свет.Спатифиллум при хорошем уходе способен украсить любое помещение. Главное — не забывать поливать, регулярно удобрять почву, опрыскивать листья. Если хорошо ухаживать за тропической культурой, она порадует своим красивым и обильным цветением, к тому же предотвратит появление плесени в доме.