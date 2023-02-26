Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны

Война здесь совсем не причем. /Фото: YouTube.

Виной всему мензурное фехтование. /Фото: fishki.net.

Лицо в шрамах, сразу видно - образованный человек. /Фото: bestlj.ru.

Фехтование запретили в 1933 году при Гитлере. /Фото: monpartya-mos.ru.

Сегодня студенты Германии снова фехтуют, но уже не так брутально. /Фото: sportedu.by.