Для кого китайцы возводят свои жутковатые города-призраки

Если проехаться по окраинам крупных городов Китая, то можно обнаружить не один такой вот город-призрак – множество пустых высоток, возвышающихся посреди пустынного ландшафта. И ни души.







На самом деле объясняется эта «загадка» просто — китайское правительство надеется, что когда-нибудь эти футуристические пейзажи превратятся в настоящие оживлённые города, а в новостройки переселятся около 250 миллионов нынешних сельских жителей.



Но пока эти дома стоят пустыми и больше всего похожи на города-призраки, расположенные в забытых Богом местах.



Правительство разработало план переселения для того, чтобы обеспечить жителей бедных, отдалённых сельских районов доступом к медицинской помощи, школам и рабочим местам. Людей заманивают в эти города, выкупая их землю, и выплачивая субсидии на содержание квартир в высотках по 40 этажей и выше.



Автор этих снимков живёт в Шанхае с 2012 года и видел множество городов-призраков, проезжая мимо на поездах. Они заинтриговали его, и он начал их фотографировать. На сегодняшний день фотограф насчитал 15 таких мест по всей стране.



Он говорит, что больше всего эти места напоминают «заброшенную цивилизацию» — будто неведомая фантастическая сила в один момент унесла всех жителей.

На самом деле, конечно же, происходит обратное – «города призраки» только ждут своих первых жильцов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)