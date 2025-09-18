С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Кузеняткин
    Зря отпустили , надо было к стенке и вопросов не возникало бы.Хуго Шмайссер: за...
  • Ирина Кузьмина
    Где вы взяли данные цифры? Мой отец был токарем-расточником 6 разряда, работал с личным клеймом (у всех рабочих издел...5 профессий, кото...
  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Старая английская примета гласит, что на невесте должно быть «что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое». За старое на жительнице Пенсильвании Абигейл Кингстон отвечало платье, которому 120 лет! До этого платье надевали десять женщин ее семьи, наряд передавался из поколения в поколение.



Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье


Первой платье надела Мэри Уоррен, которая выходила замуж в 1895 году. Последней — до Абигейл — его надела ее мать Лесли Кингстон в 1991 году.

Платье не без проблем: оно было пожелтевшим и рваным. Чтобы привести его в порядок, понадобилось 200 часов «реставрационных работ». Абигейл надела его лишь на коктейль, так как платье было слишком хрупким.

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

Эта невеста — 11-я в своей семье, кто надел это 120-летнее свадебное платье

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
абигейл кингстон
мэри уоррен
лесли кингстон
наверх