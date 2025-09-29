5 аппетитных блюд с сыром, которые захочется готовить снова и снова

Бутерброды, спагетти, картошка, суп – лишь малая часть того, что можно приготовить с сыром. Как правило, этот продукт есть практически у каждой хозяйки в холодильнике, поэтому вам не придётся ломать голову, думая о том, что же приготовить на этот раз. А всё потому, что в нашей подборке сырных рецептов вы обязательно найдёте тот, который однозначно заинтересует вас.
1. Сырный салат с ветчиной
Салат с сыром и ветчиной. \ Фото: pinterest.com.
Если и готовить салат, то однозначно с сыром, ветчиной и солёными огурчиками. Ведь как говорится, всё гениальное – просто, а главное – мега вкусно.
Ингредиенты:
• Ветчина - 350-400 г;
• Сыр плавленый или пастообразный - 250-300 г;
• Огурцы солёные среднего размера - 1 шт;
• Лук зелёный - 3-4 пера;
• Сельдерей - 2-3 стебля;
• Майонез - 6-8 ч.л;
• Горчица в зёрнах - 1-1,5 ч.л;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Кинза свежая - 2-3 стебля.
Очень вкусный салат с ветчиной, сыром и зеленью. \ Фото: minsheng.youth.cn.
Способ приготовления:
• Ветчину нарезать кубиком средней величины или соломкой;
• Огурцы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Обобрать листочки;
• Мелко нарезать;
• Перья зелёного лука вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Все ингредиенты (кроме петрушки) сложить в миску;
• Добавить сыр;
• Заправить майонезом, смешанным с горчицей;
• Аккуратно перемешать;
• При желании приправить солью и молотым перцем;
• И перед подачей посыпать свежей зеленью.
2. Сыр маринованный
Маринованными могут быть не только овощи, а и сыр! Да-да, вы не ослышались. Это блюдо отлично подойдёт в качестве закуски, заменив привычные чипсы, фисташки и прочие снеки из супермаркета. К тому же, его можно подавать не только со спиртными напитками, а и чашечкой ароматного кофе, под пару кусочков хрустящего чёрного шоколада и гроздь винограда.
Ингредиенты:
• Сыр «Эмменталь» - 120 г;
• Сыр Моцарелла - 120 г;
• Розовое вино - 250 мл;
• Портвейн - 0,5 стакана;
• Ликёр из чёрной смородины - 2 ст.л.
Отличная закуска на любой случай. \ Фото: countrycleaver.com.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать кубиками примерно полтора на полтора сантиметра;
• Сложить в двухлитровую банку;
• В миске смешать вино с портвейном и ликёром;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью залить сыр;
• Закрыть банку крышкой;
• Потрусить, чтобы сыр полностью пропитался вином;
• Оставить мариноваться на пять-семь дней;
• Перед подачей откинуть на дуршлаг и дать лишней жидкости стечь;
• Хранить такой сыр в холодильнике.
3. Куриные рулетики с сыром
Куриные рулетики с сыром. \ Фото: bettycrocker.com.
Куриные рулетики с сыром – ещё одно блюдо, которое сохраняет свой первозданный вкус как в горячем, так и в холодном виде. Поэтому его запросто можно использовать как самостоятельно блюдо в качестве закуски, так и подавать с гарниром из свежих или запечённых овощей, отварного картофеля, риса и спагетти.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов - 150 г;
• Майонез - 1 ст.л;
• Масло подсолнечное;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Рулетики из куриного филе. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить;
• Нарезать равномерными тонкими полосами или пластинками;
• В миске смешать подсолнечное масло (примерно 1,5 ч.л) с солью и перцем;
• Получившейся смесью хорошенько сдобрить кусочки мяса;
• Сыр нарезать соломкой средней толщины;
• Брусочки сыра замотать в полоски мяса;
• Закрепить зубочистками или нитками;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Сверху полить майонезом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до образования румяной корочки.
4. Пикантные слойки с помидорами и сыром
Слойки с сыром и помидорами. \ Фото: twokooksinthekitchen.com.
Не знаете, чем заменить чипсы, крекеры и сухарики? Тогда обязательно приготовьте пикантные слойки с помидорами и сыром. Они станут отличной альтернативой приевшимся вкусняшкам из магазина.
Ингредиенты:
• Слоёное тесто - 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов - 300 г;
• Яйца - 1 шт;
• Помидоры черри - 8-12 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Пикантные слоечки. \ Фото: blogspot.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Чеснок измельчить или пропустить через пресс;
• Тесто раскатать толщиной три-четыре миллиметра;
• Смазать яйцом;
• Выложить ломтики помидоров;
• Сдобрить чесноком;
• Приправить солью и перцем;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Украсить мелкорубленной петрушкой;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на двадцать минут;
• Перед подачей нарезать порционно.
5. Сырно-рисовый пирог с перчинкой
Рисовый пирог с сыром. \ Фото: fashionparadoxes.com.
Рисовый пирог с сыром – это полноценное блюдо, которым можно досыта накормить всю семью.
Ингредиенты:
• Рис длинный - 1 стакан;
• Перец маринованный острый - 10 шт;
• Кукуруза консервированная - 1 банка;
• Оливки без косточки - 1 стакан;
• Мука кукурузная - 100 г;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Молоко - 1,5 ст.л;
• Яйца - 2 шт;
• Масло подсолнечное - 2-2,5 ст.л;
• Сыр твёрдый - 300 г;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Лук-шалот - 2-3 шт;
• Соль - по вкусу.
Пирог с сыром и перцем. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Перец и оливки также нарезать тонкими кольцами;
• В миске смешать муку с молоком, подсолнечным маслом, разрыхлителем, солью и яйцами;
• Перемешать и замесить не сильно крутое тесто;
• После добавить рис, нарезанный лук, оливки, перец, кукурузу и натёртый на крупную тёрку сыр;
• Перемешать до однородной массы;
• Переложить в форму для запекания (можно слегка смазать подсолнечным маслом);
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят минут;
• Перед подачей посыпать мелкорубленной петрушкой.
