Комфортный и уютный балкон: минимум усилий - максимум результата

Как легко и просто обустроить балкон или лоджию.

Балкон или лоджия может стать отличным местом для работы и отдыха.

Яркие столики для балконов и лоджий можно самостоятельно сделать из автомобильных шин и деревянных ящиков.

Для создания красочного интерьера на балконе и лоджии подойдут европоддоны или паллеты, которые используются для перевозки и хранения различных грузов.

Милые столики для балконов и лоджий можно своими руками сделать на основе деревянных катушек для кабеля.

Если просто бросить на пол разноцветные подушки и одеяла, на балконе станет тепло, мягко и удобно.

Многофункциональная подставка для балконов и лоджий, которую легко установить на перилах.

Мобильная подставка для балконов и лоджий может выполнять несколько функций в зависимости от потребностей владельца.

Столик с раскладным механизмом для экономии места на балконе или лоджии.