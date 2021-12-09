Комфортный и уютный балкон: минимум усилий - максимум результата

Как легко и просто обустроить балкон или лоджию.
В последнее время наблюдается тенденция использования балконов и лоджий в качестве дополнительного пространства для работы и отдыха. Однако, для того, чтобы помещение стало удобным и функциональным, его нужно обустроить. Мы предлагаем обратить внимание на несколько идей, которые помогут создать уютную атмосферу на балконе или лоджии.
Часто жилые дома огорчают своими фасадами из-за балконов, заваленных мусором и всяким хламом. Некоторые люди привыкли считать лоджию обыкновенной кладовкой, забывая о том, что из этого пространства можно сделать маленький островок уюта и тепла. А ведь если привести балкон в порядок и включить фантазию, он будет радовать глаз домочадцев и вызывать восхищение у прохожих.
Балкон или лоджия может стать отличным местом для работы и отдыха.
Кто-то выходит на балкон, чтобы полюбоваться открывающимся видом, кому-то нравится читать на свежем воздухе, кого-то привлекает возможность поработать с ноутбуком под шум проезжающих машин или шелест деревьев, а кто-то обожает пить утренний бодрящий кофе и вечерний согревающий чай, облокотившись на перила. Чтобы любимые ритуалы проходили в комфортной обстановке, хорошо бы иметь на балконе мебель.
Яркие столики для балконов и лоджий можно самостоятельно сделать из автомобильных шин и деревянных ящиков.
Её легко и просто можно сделать из подручных материалов: автомобильных шин, деревянных ящиков, грузовых поддонов или катушек для кабеля. Главное - выбрать основу, определиться с размерами и добавить побольше сочных красок.
Для создания красочного интерьера на балконе и лоджии подойдут европоддоны или паллеты, которые используются для перевозки и хранения различных грузов.
Такое обустройство балкона или лоджии подарит возможность с удовольствием проводить время с родными и близкими, а также небольшими компаниями друзей. Яркая мебель будет создавать хорошее настроение и настраивать на положительные эмоции.
Милые столики для балконов и лоджий можно своими руками сделать на основе деревянных катушек для кабеля.
Конечно, своеобразную "мебель" можно сделать из обычных подушек и одеял. На них будет весело общаться с друзьями, валяться с книгой или смотреть фильм на ноутбуке.
Если просто бросить на пол разноцветные подушки и одеяла, на балконе станет тепло, мягко и удобно.
Если желания ставить стационарную мебель на балконе или лоджии нет, можно воспользоваться такой полезной вещью, как многофункциональная подставка. Она элементарно крепится прямо на перила, изготовлена из жесткого и прочного пластика, имеет довольно устойчивую конструкцию.
Многофункциональная подставка для балконов и лоджий, которую легко установить на перилах.
Такая подставка сделает комфортной и безопасной работу за компьютером, а также сможет послужить в качестве столика для уютного чаепития: пара чашек и тарелочек с лакомствами на неё точно поместятся.
Мобильная подставка для балконов и лоджий может выполнять несколько функций в зависимости от потребностей владельца.
Ну, а если балкон слишком мал, и задача экономии пространства стоит на первом месте, понадобится откидной столик. Он быстро складывается и раскладывается при необходимости.
Столик с раскладным механизмом для экономии места на балконе или лоджии.
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