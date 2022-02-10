С нами не соскучишься!

8 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...
  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...

15 секретов авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам


Секреты авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам.

Секреты авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам.

Сегодня на самолёты стали привычным видом транспорта для людей, которые ценят комфорт и собственное время. Но даже те, кто летает на самолётах буквально еженедельно, не всегда знают о закулисных секретах авиаперелётов. А ведь об этом может рассказать каждая стюардесса.


1. «Техническая задержка»


Авиасекрет: «техническая задержка».

Авиасекрет: «техническая задержка».

 

Большинство «технических задержек» на самом деле вызвано пассажирами. К наиболее распространенным причинам относятся внезапные проблемы со здоровьем, опоздания и т.д.

2. «Чудо-пассажиры»


Авиасекрет: «чудо-пассажиры».

Авиасекрет: «чудо-пассажиры».

 

«Чудо-пассажиры» - те люди, которые во время посадки заезжают на борт самолета в инвалидной коляске (чтобы получить определенные льготы), а затем сходят с рейса по прибытию на своих двух. Стюардессы называют их «чудом», поскольку эти люди, видимо «исцеляются в середине полета».

3. Тела в грузовом отсеке


Авиасекрет: тела в грузовом отсеке.

Авиасекрет: тела в грузовом отсеке.

 

В грузовых отсеках самолётов иногда перевозят трупы. Они во время транспортировки могут потечь, и это запачкает чемоданы. Однако, стоит иметь в виду, что неплотно упакованная рыба в багаже является более распространенной проблемой.

4. Реальная опасность турбулентности


Авиасекрет: опасность турбулентности.

Авиасекрет: опасность турбулентности.

 

Фактически невозможно, чтобы турбулентность привела к падению самолета. Реальная опасность в данном случае — вещи, летающие по салону.

5. Взлет и посадка


Авиасекрет: взлет и посадка.

Авиасекрет: взлет и посадка.

 

Коммерческие самолеты могут летать только с одним двигателем. Именно поэтому большинство аварий происходит во время взлета и посадки, а не в середине полета.

6. Алкоголь на высоте


Авиасекрет: алкоголь на высоте.

Авиасекрет: алкоголь на высоте.

 

Когда самолет набирает большую высоту, кровь разжижается настолько, что алкоголь действует на человека сильнее. Специалисты утверждают, что 100 грамм алкоголя в воздухе действуют примерно так же, как 200 грамм на Земле.

7. Шесть дней подряд


Авиасекрет: 6 дней подряд.

Авиасекрет: 6 дней подряд.

 

Персонал авиакомпании может работать 6 дней подряд фактически без перерыва на отдых. Это касается также и пилотов.

8. Оплата труда стюардесс


Авиасекрет: оплата труда стюардесс.

Авиасекрет: оплата труда стюардесс.

 

Стюардессам платят только за время с закрытия входного люка самолета и до его открытия. Поэтому по местам пассажиров они рассаживают «бесплатно».

9. Пожар в двигателе


Авиасекрет: пожар в двигателе.

Авиасекрет: пожар в двигателе.

 

Если двигатель загорелся, его могут погасить прямо посреди полета. Если же подобное не удастся, то горящий двигатель сбрасывается, чтобы не повредить крыло.

10. Все б/у самолеты с поломками


Авиасекрет: все б/у самолеты неисправны...

Авиасекрет: все б/у самолеты неисправны...

 

Все б/у самолеты всегда летают с какими-то поломками. Естественно, эти поломки не настолько критичны, чтобы представлять опасность для полета, но они есть.

11. «Хрупкий груз»


Авиасекрет: «хрупкий груз».

Авиасекрет: «хрупкий груз».

 

Сумки, помеченные маркировкой «хрупкий груз», почти всегда бросают при погрузке точно так же, как и остальной багаж.

12. Уборка на «коротких рейсах»


Авиасекрет: уборка на «коротких рейсах».

Авиасекрет: уборка на «коротких рейсах».

 

Во время коротких рейсов, самолет часто вылетает в обратный путь менее, чем через час. Стоит ли говорить, что чистка внутри происходит очень поверхностная.

13. Использование кислородных масок


Авиасекрет: использование кислородных масок.

Авиасекрет: использование кислородных масок.

 

Если в салоне начало падать давление, кислородные маски выпадают с задержкой в несколько секунд. Использовать маски стоит сразу же, без промедления.

14. Душ в аэропорту


Авиасекрет: душ в аэропорту.

Авиасекрет: душ в аэропорту.

 

Если предстоит длительный перелет с несколькими пересадками, то стоит принять душ в аэропорту, это буквально сотворит чудо в плане снятия усталости. А если это невозможно, то стоит хотя бы переодеться.

15. Безопасность на высоте


Авиасекрет: безопасность на высоте.

Авиасекрет: безопасность на высоте.

 

Полет на сегодняшний день является самым безопасным способом путешествия. К примеру, в США ежегодно погибают более 30 000 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Это почти 100 человек каждый день. При этом, во время авиакатастроф погибает менее одного человека в день.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 секретов авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам

И не забудьте:
15 секретов авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирамПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх