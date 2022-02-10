15 секретов авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам

Секреты авиакомпаний, о которых не рассказывают пассажирам.
Сегодня на самолёты стали привычным видом транспорта для людей, которые ценят комфорт и собственное время. Но даже те, кто летает на самолётах буквально еженедельно, не всегда знают о закулисных секретах авиаперелётов. А ведь об этом может рассказать каждая стюардесса.
1. «Техническая задержка»
Авиасекрет: «техническая задержка».
Большинство «технических задержек» на самом деле вызвано пассажирами. К наиболее распространенным причинам относятся внезапные проблемы со здоровьем, опоздания и т.д.
2. «Чудо-пассажиры»
Авиасекрет: «чудо-пассажиры».
«Чудо-пассажиры» - те люди, которые во время посадки заезжают на борт самолета в инвалидной коляске (чтобы получить определенные льготы), а затем сходят с рейса по прибытию на своих двух. Стюардессы называют их «чудом», поскольку эти люди, видимо «исцеляются в середине полета».
3. Тела в грузовом отсеке
Авиасекрет: тела в грузовом отсеке.
В грузовых отсеках самолётов иногда перевозят трупы. Они во время транспортировки могут потечь, и это запачкает чемоданы. Однако, стоит иметь в виду, что неплотно упакованная рыба в багаже является более распространенной проблемой.
4. Реальная опасность турбулентности
Авиасекрет: опасность турбулентности.
Фактически невозможно, чтобы турбулентность привела к падению самолета. Реальная опасность в данном случае — вещи, летающие по салону.
5. Взлет и посадка
Авиасекрет: взлет и посадка.
Коммерческие самолеты могут летать только с одним двигателем. Именно поэтому большинство аварий происходит во время взлета и посадки, а не в середине полета.
6. Алкоголь на высоте
Авиасекрет: алкоголь на высоте.
Когда самолет набирает большую высоту, кровь разжижается настолько, что алкоголь действует на человека сильнее. Специалисты утверждают, что 100 грамм алкоголя в воздухе действуют примерно так же, как 200 грамм на Земле.
7. Шесть дней подряд
Авиасекрет: 6 дней подряд.
Персонал авиакомпании может работать 6 дней подряд фактически без перерыва на отдых. Это касается также и пилотов.
8. Оплата труда стюардесс
Авиасекрет: оплата труда стюардесс.
Стюардессам платят только за время с закрытия входного люка самолета и до его открытия. Поэтому по местам пассажиров они рассаживают «бесплатно».
9. Пожар в двигателе
Авиасекрет: пожар в двигателе.
Если двигатель загорелся, его могут погасить прямо посреди полета. Если же подобное не удастся, то горящий двигатель сбрасывается, чтобы не повредить крыло.
10. Все б/у самолеты с поломками
Авиасекрет: все б/у самолеты неисправны...
Все б/у самолеты всегда летают с какими-то поломками. Естественно, эти поломки не настолько критичны, чтобы представлять опасность для полета, но они есть.
11. «Хрупкий груз»
Авиасекрет: «хрупкий груз».
Сумки, помеченные маркировкой «хрупкий груз», почти всегда бросают при погрузке точно так же, как и остальной багаж.
12. Уборка на «коротких рейсах»
Авиасекрет: уборка на «коротких рейсах».
Во время коротких рейсов, самолет часто вылетает в обратный путь менее, чем через час. Стоит ли говорить, что чистка внутри происходит очень поверхностная.
13. Использование кислородных масок
Авиасекрет: использование кислородных масок.
Если в салоне начало падать давление, кислородные маски выпадают с задержкой в несколько секунд. Использовать маски стоит сразу же, без промедления.
14. Душ в аэропорту
Авиасекрет: душ в аэропорту.
Если предстоит длительный перелет с несколькими пересадками, то стоит принять душ в аэропорту, это буквально сотворит чудо в плане снятия усталости. А если это невозможно, то стоит хотя бы переодеться.
15. Безопасность на высоте
Авиасекрет: безопасность на высоте.
Полет на сегодняшний день является самым безопасным способом путешествия. К примеру, в США ежегодно погибают более 30 000 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Это почти 100 человек каждый день. При этом, во время авиакатастроф погибает менее одного человека в день.
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