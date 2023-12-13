На скорую руку: 7 рецептов умопомрачительного омлета, за который можно все отдать

Рецепты самых вкусных омлетов для всей семьи.

1. Омлет с сыром

Омлет с сыром идеально подойдёт для лёгкого, но сытного завтрака.

Омлет с сыром.

2. Омлет из перепелиных яиц с баклажанами и помидорами

Потрясающий вкусный омлет, устоять перед которым просто невозможно.

Нежный омлет с помидорами и баклажанами.

3. Омлет по-японски

Такой омлет однозначно понравится не только взрослым, а и детям.

Омлет по-японски.

4. Яблочный омлет

Яблочный омлет, устоять перед которым просто невозможно.

Сладкий омлет из яблок.

5. Омлет с грибами по-испански

Для истинных гурманов.

Аппетитный омлет с грибами.

6. Омлет с овощами и сливками

Сочный, ароматный и потрясающе вкусный овощной омлет.

Воздушный омлет с овощами.

7. Омлет с ветчиной в болгарском перце

Для тех, кому нравится разнообразие.

Пальчике оближешь.