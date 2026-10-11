Это натуральное средство отпугнёт комаров и мух. И насекомых больше не будет у вас дома! Оно довольно простое, но не менее эффективное.
Размешайте 1 ч. л. молотой корицы в 1 л тёплой воды. Оставьте на 10 минут. Затем процедите и перелейте в пульверизатор.
Разбрызгайте раствор по створкам дверей, оконным рамам.
Натуральная защита от насекомых
Это натуральное средство отпугнёт комаров и мух. И насекомых больше не будет у вас дома! Оно довольно простое, но не менее эффективное.
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