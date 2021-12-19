Как удалить плесень из стиральной машинки проверенным советом из советских времён

Кажется, что, если плесень появилась в машинке, то это навсегда — однако, это совершенно не так. Избавиться от неё можно и без химии — простыми и доступными средствами из аптеки и хозяйственного магазина.



На резинку, где чаще всего и образуется плесень, посыпьте немного соды и налейте перекись водорода так, чтобы вся плесень была покрыта данным раствором. Оставьте примерно на 20-30 минут или даже на 1 час, если плесени много.



После этого в сам барабан насыпьте 3 ч. л. соды и налейте 100 мл перекиси водорода 3 %. Запустите обычную стирку (или же в это же время постирайте какие-нибудь тряпки). После этого запах плесени полностью пропадёт — попробуйте очистить таким образом свою машинку! И даже если у вас нет плесени, профилактически проводить такую процедуру необходимо хотя бы раз в пару месяцев.



Подробнее о том, как удалить плесень в стиральной машинке, смотрите в видео ниже:

