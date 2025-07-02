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Заброшенный космический корабль «Буран»

Даже на излете Советского Союза закладывались и реализовывались впечатляющие проекты. От того двойне больно смотреть, как плоды вливания многомиллионных государственных дотаций с огромным техническим и научным потенциалом в наше время просто стоят и покрываются пылью, забытые всем миром в дальних ангарах космодрома.

От одного взгляда на снимки щемит душу. Заброшенный космический корабль «Буран»

Заброшенный космический корабль «Буран» Сегодня речь пойдет вовсе не про то, как появился проект «Энергия – Буран», а о том, какая участь постигла космический корабль многоразового использования, сделанный в Советском Союзе. К сожалению, сегодня можно констатировать тот факт, что почти 2 трлн российских рублей (сумма названа в пересчете советских денег на современный курс) было фактически выброшено на воздух. Знаменитый и крайне перспективный корабль сегодня стоит в заброшенном ангаре на космодроме Байконур. Никому не нужный он и многочисленное дорогостоящее оборудование (или скорее всего остатки) покрываются уже не первый год толстыми слоями пыли, ржавеют и откровенно гниют под действием естественных факторов. Заброшенный космический корабль «Буран» Интересный факт: в рамках проекта «Буран» создавались не только космические аппараты, но также специальные ангары, запасные космодромы, разнообразная спецтехника, в том числе знаменитый грузовой самолет Ан-225 «Мрия». Заброшенный космический корабль «Буран» Удивительно до абсурда то, что гигантский корабль, стоящий в ангаре, не представляет никакого интереса ни для «Роскосмоса», ни даже для ФСБ России. Охраны у ангара нет. Внутрь может пробраться любой желающий, который отважится на утомительное и весьма рисковое путешествие к космодрому и по нему. За последние годы в ангаре побывало множество «диких» туристов и путешественников, которые хотели посмотреть на легендарный корабль, который создавался как аналог «Челноку» НАСА. Заброшенный космический корабль «Буран» Одними из первых здесь побывали «сталкеры» из России, Украины, Великобритании. Несколько лет назад в ангар проникла группа голландских туристов с целью снять репортаж. Поток «паломников» не большой, но стабильный. Кстати, посмотреть здесь действительно есть на что.
Ценность представляет не только космический корабль, но и сам ангар. Все потому, что здание – это плод деятельности советского инженерного гения. Когда-то оно почти полностью изолировалось от внешнего мира. Воздушные фильтр здесь стоят такие же, как в ядерных бомбоубежищах. Заброшенный космический корабль «Буран» К сожалению, в последние годы только Китай динамично развивает свою космическую программу. Россия и США больше ничего не делают, кроме полетов к МКС и запуска новых спутников, по большей части военного назначения. Как это не цинично прозвучит, но окончание холодной войны (многие с этим конечно поспорят) венчалось не только развалом Советского Союза, но и началом застоя в области исследования космоса.

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космический корабль "буран"
самолет ан 225
федеральная служба безопасности (фсб), россия
национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (наса), федеральное агентство
федеральное космическое агентство (роскосмос), федеральное агентство
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