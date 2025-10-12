Самые полезные виды рыбы, которые стоит есть чаще

Полезно для сердца и мозга.







Рыба — источник ценнейших питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Многие виды рыб вносят значительный вклад в сбалансированное питание, однако, если говорить о максимальной пользе для организма, то некоторые из них выделяются на фоне остальных, обладая уникальной комбинацией микро- и макроэлементов, незаменимых жирных кислот и других биологически активных соединений.

Почему рыба такая полезная

Лососевые

Скумбрия

Сельдь

Сардины

Тунец

Тресковые

Как правильно выбирать

Сколько нужно есть

О том, какие дары моря вносят особенный вклад в наше здоровье, являясь мощным инструментом в поддержании благополучия и профилактике различных заболеваний, WomanHit рассказал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.Ключевым аспектом, определяющим ценность рыбы как продукта питания, является высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот класса омега−3, особенно эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). «Эти соединения, не синтезируемые в организме человека, играют важнейшую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Они способствуют снижению уровня атерогенного холестерина (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в плазме крови, что, в свою очередь, значительно снижает риск развития таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт», — рассказывает наш эксперт.Кроме того, омега−3 жирные кислоты оказывают благотворное воздействие на работу головного мозга, улучшая когнитивные функции, память, концентрацию внимания и процессы обучения. Более того, эти кислоты обладают выраженными противовоспалительными свойствами, способствуя уменьшению воспалительных реакций в организме, что делает их важным компонентом в профилактике и лечении различных хронических заболеваний.Среди рыб, обладающих наиболее высоким содержанием омега−3 жирных кислот, особого внимания заслуживают представители семейства лососевых, такие как: атлантический и тихоокеанский лосось, горбуша, кета, нерка и кижуч. Эти рыбы, обитающие в холодных водах, накапливают значительные запасы липидов, в которых концентрируются ценные омега−3 кислоты.Врач: «Регулярное употребление лососевых помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, обеспечивая их эластичность и нормальную функцию. Помимо этого, лосось является превосходным источником высококачественного белка, необходимого для строительства и восстановления тканей организма, а также витамина D, играющего ключевую роль в обмене кальция и фосфора, что способствует укреплению костной ткани и поддержанию иммунной защиты.Еще один ценный источник омега−3 жирных кислот — скумбрия. Эта рыба с характерным вкусом и ароматом, богатая жирами, при регулярном употреблении оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень воспаления в организме.«Скумбрия также является хорошим поставщиком витаминов группы B, участвующих в энергетическом обмене и поддержании нормальной работы нервной системы, а также селена — антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений свободными радикалами. Таким образом скумбрия не только обеспечивает организм необходимыми жирными кислотами, но и способствует его общей защите и нормальному функционированию», — рассказывает специалист.Нельзя недооценивать пользу этой доступной и недорогой рыбы. Она также является ценным источником омега−3 жирных кислот, особенно в соленом или маринованном виде. Кроме того, сельдь богата витамином B12, необходимым для образования красных кровяных телец и поддержания нормальной работы нервной системы. Однако, наш эксперт предостерегает, что высокое содержание натрия в соленой и маринованной сельди может быть нежелательным для людей, страдающих артериальной гипертензией, поэтому ее употребление должно быть умеренным и сбалансированным.Несмотря на свой небольшой размер, эта рыба является настоящим кладезем омега−3 жирных кислот, кальция и витамина D. Употребление сардин вместе с костями делает их прекрасным источником кальция, необходимого для поддержания здоровья костей и зубов. «Сардины также содержат коэнзим Q10, антиоксидант, участвующий в процессах производства энергии в клетках и защищающий их от повреждений. Таким образом, эта рыба не только очень питательна, но и обладает выраженными защитными свойствами», — утверждает врач.Эта рыба также заслуживает внимания, особенно ее жирные сорта, такие, как голубой тунец. В ней также имеются омега−3 жирные кислоты, хотя и в несколько меньшем количестве, чем в лососевых или скумбрии. Тунец богат белком и витаминами группы B, обеспечивая организм необходимыми строительными материалами и кофакторами для различных биохимических процессов. Однако, наш эксперт напоминает, что тунец может накапливать ртуть, поэтому его употребление следует ограничить, особенно для беременных женщин и детей.Особенно треска и пикша. Эти виды рыб тоже обладают ценными питательными свойствами. Они богаты высококачественным белком, а также содержат витамины группы B и микроэлементы, такие как йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Однако, как отмечает врач, содержание омега−3 жирных кислот в этих видах значительно ниже, чем в жирных сортах.При выборе рыбы для включения в рацион важно отдавать предпочтение диким видам, а не тем, что были выращены в искусственных условиях. Наш эксперт: «Дикая рыба, питаясь в естественной среде, накапливает большее количество полезных веществ, чем та, что выращена на фермах и получающая специализированные корма».Также важно обращать внимание на происхождение рыбы, отдавая предпочтение тем видам, которые были выловлены в экологически благополучных районах, где риск загрязнения и накопления вредных веществ минимален.Для получения максимальной пользы специалист рекомендует включать рыбу в рацион не реже двух-трех раз в неделю, при этом разнообразие видов поможет обеспечить организм полным спектром необходимых питательных веществ.«При приготовлении рыбы следует отдавать предпочтение запеканию, варке или приготовлению на пару, так как эти способы помогают сохранить максимальное количество полезных веществ и минимизировать образование вредных соединений, которые могут возникнуть при жарке», — советует наш эксперт.