6 лайфхаков для чистоты и порядка дома

Иногда банальные вещи, которые мы на автомате используем дома, оказываются отличными помощниками для поддержания порядка и борьбы с бытовыми проблемами. Мы рассказываем, как можно использовать зубную пасту, соду, соль, пену для бритья и другие средства, чтобы дома всегда была чистота.



Почистите содой грязную духовкуА вы тоже всегда откладываете чистку духовки, потому что сама мысль о том, что придется выводить нагар и жирные пятна вызывают ужас?У нас есть для вас хорошая новость – совсем необязательно тратить на эту процедуру много времени и сил. Достаточно приготовить эффективную пасту из продуктов, которые есть на каждой кухне, и обработать загрязненные участки. Рассказываем подробнее.Возьмите небольшую миску, насыпьте в нее пару столовых ложек соды и немного воды, чтобы получилась кашица. Нанесите готовую смесь на стенки духовки и оставьте на ночь. Утром налейте уксусу в пульверизатор, обработайте места, смазанные содой, подождите пять минут и приступайте к чистке. Нагар и кусочки еды размягчаться и будут сами отходить от стенок.Это отличный вариант для тех людей, которые стараются избегать агрессивной бытовой химии с содержанием хлора и других резких веществ. Тандем соды и уксуса максимально экологичный, и уже не раз показывал свою эффективность.Смешайте соду и эфирное масло и насыпьте в носокДобиться приятного запаха в шкафу и комоде, где хранятся вещи, бывает непросто. Одни покупные ароматизаторы быстро теряют свою эффективность и перестают пахнуть уже через неделю, а другие работают поверхностно и плохо устраняют запах. Если вы уже устали искать решение проблемы, сделайте ароматизатор самостоятельно.В этом нет ничего сложного.Возьмите старый носок или тканевый мешочек на завязках, насыпьте внутрь соду и добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Выбирайте аромат, который вам нравится: эвкалипт, лаванда, грейпфрут, мята и пр. Если не можете определиться, сделайте ставку на их воздействие на организм. Например, если хотите расслабиться, выбирайте жасмин, наполниться энергией – апельсин, и так далее.Соль помогает сохранить яркий цвет тканиМногие хозяйки привыкли стирать одежду исключительно порошками, гелями и капсулами, но профессиональная бытовая химия далеко не всегда помогает справиться с пятнами и сохранять цвет. Именно поэтому в интернете часто можно встретить совет о том, что одежду нужно стирать вместе с солью. Оказывается, она усиливает действие моющего средства, предотвращает износ ткани вымывание цвета, устраняет неприятный запах.Как использовать соль для стирки? Насыпьте одну столовую ложку в отсек вместе с порошком и запустите стандартную программу стирки. Если на одежде есть локальные пятна, например, от пота, ткань нужно хорошо смочить водой, втереть соль в загрязненный участок и только после этого положить в барабан. Обратите внимание, что соль может накапливаться в стиральной машине, поэтому нельзя ее использовать каждую стирку. В основном добавляйте соль, когда стираете яркие вещи и спортивную одежду, которая накапливает неприятные запахи.Наносить пену можно не только на лицо, но и на зеркалоЧасто принимаете горячий душ или ванну? Тогда вам хорошо знаком вид запотевшего зеркала. Чтобы посмотреть на свое отражение сразу после водных процедур приходится искать какую-нибудь тряпку или открывать дверь и ждать, пока зеркало высохнет самостоятельно. Не очень удобно, правда? Тем более, что после подобных манипуляций на поверхности часто остаются некрасивые разводы.К счастью, есть простое и быстрое решение проблемы. Мы говорим о пене для бритья. Да-да, вы все правильно поняли. Оказывается, если нанести ее тонким слоем на зеркало, а затем насухо вытереть безворсовой салфеткой, на нем не будет скапливаться конденсат. В итоге вы выйдете из душа и сможете спокойно взглянуть на свое отражение. Кстати, этот же фокус можно провернуть и с душевой кабиной.Вам понадобится уксус, зубная щетка и паста.Во многих бытовых лайфхаках часто можно встретить зубную пасту и уксус, только фигурируют они обычно по отдельности. Но если смешать их вместе, получится не менее эффективное средство, которое можно использовать для решения сразу нескольких бытовых задач. В частности, оно подойдет для нейтрализации неприятного запаха, а также очистки некоторых поверхностей.Чтобы добиться нужного результата, смешайте две столовых ложки зубной пасты (используйте белую без красителей) и одну столовую ложку 9-процентного уксуса. Должна получится масса с однородной консистенцией. Далее нанесите готовую смесь на загрязненную поверхность, аккуратно потрите щеткой и оставьте на 15 минут. По истечении времени смойте водой и насухо протрите участок при помощи бумажного полотенца или салфетки из микрофибры.Таким образом можно очистить от налета кафель, смеситель, душевую лейку, столовые приборы, зеркала и даже серебряные украшения. Если пятно стойкое, используйте для его удаления старую зубную щетку. Только действуйте осторожно, мягкими круговыми движениями, чтобы не поцарапать поверхность.Древесный наполнитель будет впитывать влагуЕсли в ведре для мусора постоянно неприятно пахнет, для начала нужно хорошо помыть его с моющим средством, насухо протереть салфеткой и положить мусорный пакет. После этого можно насыпать на дно ведра немного древесного наполнителя для кошачьего лотка. Он будет впитывать влагу и тем, самым, связывать летучие соединения, которые провоцируют появление резкого амбре. Менять наполнитель нужно при каждой замене мусорного пакета.