От СССР до наших дней: каким было масло раньше и почему сейчас оно не такое

Сливочное масло — это вкусный и весьма полезный продукт, который есть в холодильнике практически каждой хозяйки. Но наверняка, многие заметили, что со временем состав этого продукта сильно изменился. Давайте попробуем разобраться в том, что не так со сливочным маслом и почему его качество оставляет желать лучшего.
Сейчас данный продукт не является на 100% натуральным
На самом деле тот, кто ходит в магазин за покупками каждый день, знает, что на прилавках можно увидеть огромный ассортимент молочных продуктов. Кроме того, они даже стоят отдельно от тех, которые сделаны на основе растительных жиров. Это различие можно увидеть не только на визуальном уровне. На самом деле, такая продукция имеет отдельный цветной ценник. Это помогает избежать путаницы в магазинах. Ведь не каждый человек хочет стоять и читать состав продукта. А такой метод в действительности помогает отличить молочный продукт от суррогатного.
Сливочное масло является весьма популярным продуктом
Кроме того, многие производители уверяют в том, что продукт имеет хороший состав. Но на самом деле ли это так так? А как отличить действительно хорошее масло от подделки?
Это будет действительно легко сделать тем людям, кто раньше жил в деревне, или хотя бы тем, кто изредка бывал в гостях у бабушки и дедушки. Чаще всего старшее поколение, которое живёт в сельской местности, держит свое хозяйство. Причем не только коров, но и телят, овец, кур и других животных. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что в их рационе содержатся лишь натуральные продукты.
Вкус и качество современного масла отличается от времён СССР
Для производства натурального масла в хозяйстве даже было специальное приспособление, которое называлось маслобойка. Внутрь этой конструкции помещалась сметана или сливки, из которого и получался сам продукт. Взбивать массу нужно было на протяжении 30-40 минут. После этого происходило настоящее чудо. Из непонятной массы появлялось настоящее масло. Причем оно было приятного жёлтого цвета. Все, что оставалось сделать — это придать маслу форму и отправить в холодильник.
Наверняка, те, кто пробовал такое масло, помнит этот насыщенный вкус. После того, как его доставали из холодильника, его сразу нельзя было намазать на хлеб или батон. Это и говорит о натуральности данного продукта. Чаще всего, всё, что с ним можно было сделать — это лишь отколоть небольшой кусочек. Нужно было некоторое время ждать, пока оно не станет мягким. К тому же, в советский период покупное масло тоже нельзя было сразу намазать на хлеб. Это говорит лишь о качестве продукции.
В магазине существует огромный выбор продукции
В современном мире мало кто делает масло самостоятельно. Сейчас многие понимают, сколько времени нужно потратить на приготовление этого продукта. Поэтому многим проще его купить в магазине. Но при этом и не стоит ожидать хорошего качества. Ведь если покупное масло отправить в холодильник, и потом достать, то его можно будет с лёгкостью намазать на хлебную продукцию. Тогда у многих возникает вопрос: почему же так происходит?
Оказывается, что все достаточно просто. Если масло хорошо мажется сразу после холодильной камеры, то это говорит лишь о том, что в его составе есть растительные жиры. А натуральному маслу нужно постоять в условиях комнатной температуры, чтобы появилась возможность его намазать. Теперь вы знаете о том, как отличить натуральный продукт от подделки.
Раньше его продавали не только в пачках
Если же сейчас масло свободно можно найти на прилавках магазинов, то в советский период за ним стояла огромная очередь. Ведь оно действительно было натуральным и отличалось особым вкусом. Тогда не было широкого ассортимента и выбора. Существовало лишь два вида этого продукта: бутербродное и сливочное. А килограмм стоил 3 рубля 70 копеек. Пачку, в свою очередь, можно было приобрести всего за 72 копейки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии