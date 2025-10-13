Как запечь яблоки так, чтобы захотелось добавки: 7 рецептов на любой вкус

Любое блюдо детства – печеные яблоки, ароматные, нежные и очень сладкие. А в разгар яблочного сезона самое время приготовить что-то новое. К примеру, варианты не только с сахаром и корицей, но даже с беконом и сладкими булочками.
1. Классические
Печёные яблоки. \ Фото: downshiftology.com.
Традиционный вариант печеных яблок подойдет тем, кто не хочет сильно заморачиваться с готовкой.крупные яблоки вашего любимого сорта и немного времени.
Ингредиенты:
• Яблоки – 4 шт;
• Сахар – ¼ стакана;
• Корица – 1 ч.л;
• Орехи – ¼ стакана;
• Изюм или ягоды – ¼ стакана;
• Вода – ¼ стакана;
• Масло растительное.
Яблоки с корицей и орехами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно разогреть до 190 градусов;
• Яблоки промыть;
• Сформировать надрез у хвостика;
• Дать обсохнуть;
• Удалить сердцевину с семечками;
• Удалить мякоть, оставляя толстые стенки;
• Орехи измельчить;
• Смешать с оставшейся начинкой;
• Смазать противень;
• Выложить яблоки;
• Нафаршировать начинкой;
• Сбрызнуть сверху маслом;
• Нагреть воду в чайнике;
• Вылить на дно противня;
• Печь сорок минут до мягкости и румяности.
2. Синнабон
Яблоки синнабон. \ Фото: se.dreamstime.com.
Если вы любите булочки с корицей – то обязательно попробуйте этот рецепт, где нежное тесто сочетается не только с пряностями, но и запекается внутри яблок.
Ингредиенты:
• Яблоки – 6 шт;
• Масло – 4 ст.л;
• Сахар – 2 ст.л;
• Замороженные булочки – 1 уп.
Булочки с яблоком. \ Фото: punchfork.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно нагреть до 170 градусов;
• Выложить пергамент на противень;
• Смазать маслом;
• Промыть и просушить яблоки;
• Удалить сердцевину и мякоть;
• Выложить на противень;
• Смазать маслом;
• Посыпать сахаром;
• Внутрь вставить по булочке;
• Отправить печься на полчаса до готовности булочек.
3. Чизкейк
Яблочный чизкейк. \ Фото: thekitchn.com.
Существует множество рецептов чизкейка, однако этот удивит вас своей простотой и оригинальностью. Всё, что вам нужно – это оригинальная начинка для чизкейка, которая выпекается прямо в яблоках.
Ингредиенты:
• Яблоки – 4 шт;
• Масло сливочное – 4 ст.л;
• Сахар – 2 ст.л;
• Корица – 1 ч.л;
• Сыр сливочный – 2 шт;
• Пудра сахарная;
• Ваниль;
• Печенье.
Яблоки с сыром. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно нагреть до 190 градусов;
• Маслу дать нагреться;
• Всыпать в него корицу и сахар;
• Перемешать до однородности;
• Смазать противень маслом;
• Промыть и очистить яблоки изнутри;
• Выложить на противень;
• Сливочный сыр соединить с сахаром и ванилью;
• Перебить до однородности;
• Нафаршировать маслом, сахаром и корицей;
• Печь двадцать минут;
• После вытащить и залить смесью с сыром;
• Печь ещё десять минут;
• Перед подачей украсить печеньем.
4. С мёдом
Печёные яблоки с мёдом. \ Фото: gutekueche.de.
Для любителей сладкого и оригинального, мы предлагаем вкуснейший рецепт яблочек из духовки, фаршированных с помощью душистого мёда и сытного сыра бри.
Ингредиенты:
• Яблоки – 4 шт;
• Сыр бри – 255 г;
• Мёд – 3 ст.л;
• Орехи – 2 ст.л.
Яблоки с мёдом. \ Фото: spoonwithme.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно нагреть до 190 градусов;
• Яблоки промыть;
• Разрезать на половинки;
• Удалить сердцевину и сделать углубление;
• На нижнюю часть выложить сыр и орехи;
• Накрыть второй половинкой;
• Полить мёдом;
• Выложить в форму для выпечки;
• Печь сорок минут до мягкости и румяности.
5. С беконом
Яблоки с беконом. \ Фото: grillocracy.com.
А если вы хотите приготовить нечто сытное на перекус, но привычные сочетания продуктов вас утомили – вооружайтесь ломтиками сочного бекона и сладкими яблоками!
Ингредиенты:
• Яблоки – 4 шт;
• Бекон – 505 г;
• Сыр чеддер – 255 г.
Запечённые яблоки с беконом. \ Фото: macheesmo.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 190 градусов;
• Бекон обжарить на сковородке до хрустящей корочки;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Дать жиру стечь, а бекону – остыть;
• Яблоки промыть, просушить;
• Разделить на половинки;
• Удалить сердцевину и немного мякоти;
• Сыр и бекон выложить на нижнюю часть яблока;
• Накрыть второй половинкой;
• Форму для выпечки смазать;
• Выложить яблоки;
• Печь полчаса до румяности корочки.
6. В сидре
Запечённые яблоки в сидре. \ Фото: fountainavenuekitchen.com.
Если вы хотите добиться максимально яблочного, насыщенного вкуса, то запекайте не просто яблоки в собственном соку, а с добавлением небольшого количества сидра.
Ингредиенты:
• Яблоки – 6 шт;
• Сидр – 2 ст;
• Ваниль – 1 ч.л;
• Сок лимона – 1 ст.л;
• Сахар – 2 ст.л;
• Мука – 1 ст.л;
• Корица – 1 ч.л;
• Соль – на кончике ножа;
• Масло – 2 ст.л;
• Орехи – ¼ стакана.
Яблоки с сидром. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 170 градусов;
• Сидр прокипятить на сковороде;
• Всыпать ваниль;
• Проварить еще десять-двенадцать минут;
• Снять с огня, когда жидкость наполовину испарится;
• Яблоки промыть и просушить;
• Срезать верхушки;
• Удалить сердцевину и мякоть, оставив толстую корочку;
• Смазать форму для выпечки;
• Выложить яблоки;
• Сбрызнуть лимонным соком;
• Сахар смешать с солью;
• Соединить с корицей и мукой;
• Перемешать;
• Втереть туда масло;
• Всыпать измельченные орехи;
• Размешать;
• Нафаршировать яблоки;
• Накрыть верхушкой;
• Вылить в форму сидр;
• Печь сорок минут до готовности, периодически смачивая сидром.
7. С овсянкой
Запечённые яблоки с овсянкой. \ Фото: sk.receptich.com.
Хотите приготовить оригинальный, сладкий и полезный завтрак? Тогда вооружитесь этим рецептом, в котором овсяные отруби заиграют совсем новыми красками.
Ингредиенты:
• Яблоки – 4 шт;
• Сахар – 1 ст.л;
• Отруби – 2 ст.л;
• Корица – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 4 ст.л;
• Мороженное белое – несколько шариков.
Яблоки, фаршированные овсянкой. \ Фото: fitnessfatlosshealthtip.fitness.blog.
Способ приготовления:
• Предварительно разогреть духовку до 190 градусов;
• Дать маслу нагреться;
• Соединить с отрубями, сахаром и корицей;
• Тщательно перемешать;
• Яблоки промыть, просушить;
• Удалить сердцевину и мякоть;
• Нафаршировать;
• Выложить на смазанный противень;
• Печь полчаса до мягкости и румяности;
• Подавать с шариком мороженного наверху.
