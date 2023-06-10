Как снимали трилогию про Индиану Джонса

Даже сегодня сложно найти фильм, в котором дух приключений был бы таким же авантюрным и увлекательным, как в классической трилогии об Индиане Джонсе. Все три ленты словно пропитаны магией странствия, древними артефактами и новыми открытиями. В этом посте отдадим должное гению Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, вспомнив, как снимались «В поисках утраченного ковчега», «Храм судьбы» и «Последний крестовый поход».
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
Идея снять масштабное кино о похождениях археолога возникла у Джорджа Лукаса еще до съемок «Звездных войн». Тем не менее сначала гуру голливудского кинематографа увлекся космической сагой, в которой надолго завяз. Снимать приключенческую картину об Индиане Смите (имя главному герою досталось от собаки Джорджа Лукаса) не было сил, поэтому автор «Звездных войн» доверил проект своему другу Стивену Спилбергу, который сильно переживал из-за провала малоизвестной у нас комедии «1941».
В процессе подготовки сценария фамилия главного героя изменилась на теперь уже привычную уху «Джонс», поскольку Спилберг отчего-то на дух не переносил фамилию Смит. А вот вопросов с исполнителем роли героя-археолога почти не было — в его образе Стивен видел только Харрисона Форда. Был, конечно, кастинг с пробами других актеров, но в конце концов роль досталась пилоту «Тысячелетнего сокола».
«Индиану Джонса» многое связывает со «Звездными войнами». Не только имена Джорджа Лукаса и Харрисона Форда, но и другие «мелочи». Так, ленту снимали на той же студии Elstree близ Лондона, где проходили съемки (и были налажены нужные связи) знаменитой космооперы. Песчаный Египет на самом деле снимался в Тунисе, где, опять-таки, с местными ребятами из администрации сумел раззнакомиться Джордж Лукас. Фильм «В поисках утраченного ковчега» буквально шел по следам Люка Скайуокера!
Если присмотреться, даже в декорациях Колодца душ на испещренных иероглифами стенах можно разглядеть изображения роботов C3PO и R2D2. К слову, эпизод с Колодцем душ стал одним из самых проблемных для съемочной группы. Сначала пришлось построить соответствующую декорацию, а потом ее надо было заполнить змеями. Кинематографисты скупили семь тысяч змей в английских зоомагазинах, но этого было мало. Пришлось «разбавить» их обрывками шлангов.
В сцене противостояния Индианы Джонса с коброй Харрисон Форд был отделен от змеи стеклянной перегородкой, отблески которой отлично заметны в фильме. Только спустя 22 года в цифровом переиздании их заретушировали.
Зато в другой сцене актер действительно мог пострадать, поскольку работал без защитной перегородки, а к услугам каскадеров было решено не прибегать. Речь идет об эпизоде в самом начале ленты, когда археолог убегает от гигантского валуна. Камень был сделан из стекловолокна и оказался довольно тяжелым — около сотни килограммов. И все же во время съемок этого эпизода Харрисон Форд не пострадал, зато, как и большинство участников съемочной группы, мучился от 50-градусной жары и дизентерии.
Наверняка вы помните сценку, в которой Индиану Джонса вызывает на бой один из эпизодических злодеев. Храбрый археолог не стал ввязываться в драку и застрелил негодяя из револьвера. На самом деле изначально задумывался зрелищный эпизод с постановочной дракой. С помощью кнута археолог должен был сражаться с вооруженным саблей арабом, но Харрисон Форд был настолько измучен проклятой дизентерией, что попросил решить вопрос с помощью пистолета. Так родился один из самых запоминающихся моментов первой части саги.
За визуальные эффекты, конечно же, отвечала студия Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic, здорово поднабравшаяся опыта во время съемок «Звездных войн». Любопытно, что все «взрослые» спецэффекты (если не считать мелочей вроде полета самолета на фоне карты) были сосредоточены в финале фильма. Когда нацисты открывают ковчег, из саркофага вылетают духи, буквально сжигающие плохишей. Для создания сцены художники отсняли актрису, лицо которой мелькает среди духов, а также поместили в аквариум с водой несколько макетов, которые сняли с разных ракурсов. Вода дала эффект воздушности, колыхающейся эфемерности, а актриса привнесла немножко индивидуальности. Затем нужные «потусторонние» кадры слоями наложили на пленку, создав впечатление взаимодействия с актерами.
Самых эмоциональных школьников шокировали кадры с гибелью главных антагонистов. Взрывающиеся, в мгновение ока высыхающие и тающие головы могли довести до инфаркта кого угодно, тем более при просмотре фильма, ничего подобного не предвещающего!
Проще всего было взорвать голову. Для этого следовало сделать ее гипсовый слепок, начинить муляж мясом и пиропатронами, после чего взорвать весь этот фарш. Тяжелее всего давалось усыхание головы. Для этого восемь ассистентов должны были последовательно активировать своеобразный пылесос, выкачивающий воздух из расположенных внутри муляжа мембран. Третья голова была отлита из воска и заполнена желатином. Ее таяние обеспечивалось за счет воздействия мощной инфракрасной лампы. Весь процесс снимался на пониженной, а затем увеличенной скорости. Получилось чертовски эффектно для начала 1980-х!
Старания съемочной группы немедленно оценили зрители. Картина моментально стала культовой, ее сборы достигли почти $400 млн (больше $1 млрд с учетом инфляции), что более чем в 20 раз превышает бюджет ленты. Фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» дал начало целой киновселенной. Без продолжения было не обойтись.
«Индиана Джонс и храм судьбы»
Бюджет картины о новых приключениях археолога вырос в полтора раза. На этот раз по сюжету основные действия происходили в Индии. Правительство страны, правда, не разрешило съемки из-за «оскорбительного» содержания, поэтому помимо студий в США и Англии натуру пришлось снимать в Китае и Шри-Ланке. Вдохновением для сценаристов послужили баллада Редьярда Киплинга, а также старый фильм о спасении индусом британского офицера из рук почитателей богини Кали.
Харрисону Форду снова не повезло со съемками и сопутствовавшими травмами. Сначала он повредил спину и даже был вынужден срочно сделать операцию. Потом пострадал во время съемки драки с медведем (любопытно, что эпизод так и не вошел в финальную версию ленты). После этого все трюки за актера выполнял каскадер — именно его мы видим во время драки Индианы Джонса с индийцем на транспортной ленте, в погоне на вагонетках и т. д. Актер появлялся лишь при съемке крупных планов.
Примечательно, что большинство экшен-сцен в «Храме судьбы» были придуманы для «Ковчега», но по разным причинам они так и не вошли в первый фильм. Вторая серия была фактически набором старых трюков, вокруг которых строили сюжет и сценарий.
Взять ту же погоню на вагонетках, которая стала самой эффектной сценой в «Храме судбы». Снимали ее очень долго, напряженно и в разных местах. Было построено несколько полноразмерных вагонеток, оснащенных электроприводом и способных разгоняться до 16 км/ч. Они передвигались по рельсам в построенных на студии Elstree тоннелях. Эффект быстрого передвижения создавался благодаря замедленной съемке и последующему проигрыванию эпизода с нормальной скоростью 24 кадра в секунду.
Сами искусственные катакомбы были совсем небольшими, поэтому оператору приходилось снимать их с разных ракурсов и с разным освещением, чтобы создать иллюзию протяженности тоннелей.
Для съемки погони общим планом прибегли к помощи миниатюрных тележек, изготовленных в США. Их пускали по сконструированной ландшафтной модели, после чего оставалось объединить получившийся материал со съемками крупным планом и наложить звук, записанный в американском «Диснейленде».
Подвесной мост снимался в Шри-Ланке. Из толстых металлических канатов его специально для съемочной группы построили британские инженеры, возводившие неподалеку гидроэлектростанцию. И Спилберг, и оператор боялись моста как огня и никогда не выходили на его середину. Если режиссеру надо было перейти на другую сторону, он предпочитал проехать два с половиной километра в объезд. Большинство сцен оператор снимал либо с одного, либо с другого конца моста.
На две части мост разрывали с помощью дистанционно управляемых пиропатронов. Падают же с сооружения не подстрахованные каскадеры, а манекены, оборудованные механизмами с движущимися ногами и руками. Как только срабатывали пиропатроны, манекены падали, а во время полета активировались механизмы. Ответственную сцену снимали аж восемь камер.
Но над большинством самых эффектных эпизодов работали все-таки в британской студии. Например, драка Индианы Джонса с главным злодеем на повисшем мосту была снята на небольшой высоте на специально построенной по этому поводу стене, имитирующей скалу. Потом оставалось лишь скомбинировать отснятые кадры с общим планом настоящего обрыва. Точно так же отсняли сцену с бьющим из скалы потоком воды и замершими на узкой площадке главными героями.
Как таковых спецэффектов в «Храме судьбы» еще меньше, чем в предыдущей серии. К тому же они выглядели весьма органично и предназначались для усиления впечатлений от просмотра фильма, не преследуя цели поразить зрителей компьютерными молниями или превращениями. Помните одну из финальных сцен, в которой Мола Рам срывается с остатков моста и падает в пропасть с аллигаторами? При этом камера следует за падающим телом жреца, показывает, как оно отскакивает от скалы. На то время это был один из самых сложных спецэффектов, на которые была способна студия Industrial Light & Magic.
В большинстве же случаев старались обходиться простой и всегда действенной бутафорией. Как, например, в эпизоде с поеданием замороженных обезьяньих мозгов. Разумеется, никакого мозга и никаких голов не было, вместо них кинематографисты использовали макеты обезьяньих голов, начиненных заварным кремом с малиновым джемом.
По сборам «Индиана Джонс и храм судьбы» немного не дотянул до предшественника, да и отзывы были не столь благодушными. Многие обвинили картину в излишней «чернушности» и даже скатыванию в ужастики. Тем не менее «Оскар» за визуальные эффекты был получен, деньги на следующий фильм собраны, дело оставалось за малым — собраться с силами и выдать что-нибудь эдакое, что было бы ничуть не хуже «Ковчега».
«Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Стивен Спилберг и Джордж Лукас прислушались к отзывам зрителей и кинокритиков. «Крестовый поход» было решено сделать таким же светлым, приключенческим, комедийным и авантюрным, как и первая часть трилогии об Индиане Джонсе.
Археолог снова сражается с фашистами и занят поисками христианского артефакта — Святого Грааля. Для придания ленте дополнительного веса на съемки пригласили Шона Коннери, к тому времени уже очень известного, причем не в последнюю очередь в качестве исполнителя роли Джеймса Бонда. «Я знаю только одного человека во всем мире, способного сыграть роль отца Индианы Джонса. Конечно же, это Джеймс Бонд! Причем первый и самый великолепный Джеймс Бонд!» — вспоминал затем Спилберг.
Большинство студийных съемок, как и в предыдущие два раза, прошли в британской Elstree, а вот натуру искали в Иордании, США, Испании, Италии и Турции. Подходящее для Храма Грааля строение, например, нашли в иорданском городе Петра.
Одной из самых запоминающихся экшен-сцен стал эпизод с погоней за танком. Махину кинематографисты сделали сами, по образу и подобию 36-тонного британского танка Первой мировой войны Mark VII. На постройку стальной копии ушло почти четыре месяца, от оригинала она отличалась наличием башни с пушкой. Это был функционирующий танк, построенный на тракторной платформе и приводимый в движение с помощью двух двигателей Range Rover.
Управлял махиной специалист по спецэффектам Брайан Лисс. Он сидел внутри танка, лишенного подвески и мало-мальски эффективной вентиляции. Стивен Спилберг вспоминает, что в перерывах между съемками выходивший из танка Брайан не мог поднести ко рту чашку с чаем, настолько сильно у него дрожали руки от вибрации.
Еще один танк был создан из алюминия и оснащен пластмассовыми гусеницами. Самостоятельно передвигаться он не мог, его тянул грузовик. Макет использовался для съемок крупным планом драк на танке, тогда как действующая модель применялась для съемок общих планов.
Третья модель была миниатюрной и использовалась в эпизоде с падением танка. Для этого сделали макет в масштабе 1:4, который уронили с выступа высотой около 15 метров.
В эпизоде с невидимым мостом над пропастью обошлись без спецэффектов. Сначала были созданы декорации ущелья, после чего художник нарисовал мост так, что под определенным углом зрения он полностью сливался со скалами и пустотой под ногами археолога. Как только камера смещается с этой точки, перспектива меняется и зрители отчетливо видят мост.
Землетрясение, конечно же, было ненастоящим. Съемки эпизода проходили в студии с декорациями храма, пятью гидравлическими системами и десятком кардановых подвесов. В нужный момент они приходили в движение, имитируя землетрясение и создавая трещины. Между дублями платформы снова принимали ровное положение, засыпались песком и уже через 20 минут были готовы к работе.
С большой выдумкой Спилберг подошел к съемке эпизода погони на катерах. В самом конце герой Харрисона Форда оказывается на моторной лодке, попавшей под корабельный винт. Сцена полностью снималась на студии в Англии, в искусственном озерце. В месте, где находился гигантский винт, глубина «водоема» достигала пяти метров, под днищем же самой лодки было всего около метра водной толщи. Удлиненный для пущего эффекта катер установили на спрятанные под водой рельсы и с помощью лебедки подтягивали его под вращающиеся лопасти. Чтобы зрителям казалось, будто герои фильма вот-вот попадут под винт, во время съемки использовались линзы с большим фокусным расстоянием.
Как и в предыдущих двух сериях об Индиане Джонсе, в «Крестовом походе» не обошлось без животных. Вместо змей и пауков роль гадов досталась крысам. В питомниках специально для нужд кинематографистов вырастили около двух тысяч грызунов. К слову, на самом деле в картине мы слышим писк не крыс, а цыплят, только воспроизведенный в более высокой тональности. Стивен Спилберг любит подчеркивать, что не собирался поджигать настоящих животных, в ленте в пламени гибнут механические куклы.
Но сложнее всего было работать не с крысами, а с чайками, которых герой Шона Коннери зонтом гонит с берега прямо на немецкий самолет. Птицы совершенно не поддавались дрессировке и отказывались взлетать, предпочитая покрикивать на сотрудников съемочной группы. В итоге вместо настоящих чаек на берегу расставили муляжи, а на кадрах с якобы взлетающими чайками на самом деле были запечатлены белые голуби.
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» — редкий пример того, как продолжение получается ничем не хуже первой серии. Фильм попал во множество самых разных рейтингов, вошел в топ любимых картин американцев и заслуженно собрал кассу на уровне «Ковчега».
На то, чтобы выпустить четвертую часть, у Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса ушло почти 20 лет. Картина «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008-м, но повторить успех трилогии не смогла.
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