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Необычный способ посева капусты

Вырастить богатый урожай разных сортов капусты довольно просто, если правильно подготовить рассаду. Для того чтобы получить много крепкого и сильного посадочного материала, попробуйте посеять капусту необычным букетным способом.
Для посева капусты очень важно правильно подобрать грунт. Он не должен быть кислым, оптимальный уровень pH — 6,5 — 7. Также важно чтобы грунт был питательным и рыхлым.
Заполните ячейки для выращивания рассады капусты слегка увлажненной почвой чуть больше чем на половину и утрамбуйте ее.

Необычный способ посева капусты

При посеве букетным способом в каждую ячейку можно поместить порядка 10 семян. Присыпьте семена 1-1,5 сантиметровым слоем почвы и немного полейте водой.

Необычный способ посева капусты

Накройте рассаду крышкой, чтобы создать парниковый эффект и поставьте в теплое место при температуре 25-27 градусов.

Необычный способ посева капусты

Уже на второй-третий день семена могут начать прорастать. Сразу же после появления первых всходов рассаду следует переставить под фитолампу.
Пикировать капусту можно как в стадии семидольных листочков, так и в стадии настоящих листочков. Для пикировки удобнее всего использовать 200 мл пластиковые стаканчики.
Разделять рассаду, выращенную букетным способом, следует без страха. При разделении корневая система может слегка повредиться, но это никак не скажется на состоянии растений.



Необычный способ посева капусты

Для того чтобы аккуратно пересадить рассаду в стаканчик, слегка наклоните его и наполните землей. Затем, не изменяя положения стаканчика, поместите в него росток, после этого дополните емкость землей. Углублять рассаду следует по семидольные листочки.

Необычный способ посева капусты

Подготовив рассаду таким способом, вы можете быть уверены в том, что получите богатый урожай самой разнообразной капусты у себя на участке.
Подробно о букетном способе посева капусты можно посмотреть на видео:


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рассадаКапуста
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