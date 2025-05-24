Почему самое большое месторождение золота на планете отказываются разрабатывать

С тех пор как золото стало, пожалуй, самым популярным драгоценным металлом, в истории постоянно появлялись эпизоды «золотой лихорадки». И может показаться, что любое новое месторождение бросятся разрабатывать в погоне за прибылью. Вот только есть из этого правила исключение, и неожиданно оно проявилось в самых крупных залежах на планете.
Огромный золотой запас, до которого отказываются добраться. /Фото: jewellerymag.ru
Это необычное место находится на Юго-Западе Аляски, США, окружённое болотистой местностью, ледниками и сопками. Называется оно Пеббл и является, согласно отчётам специалистов, одним из самых крупных, либо действительно рекордсменом по содержанию золота. И масштабы залежей действительно поражают: по информации редакции novate.ru, там находится не менее 2тысяч тонн золота. И это только один ценный ресурс, а ведь там можно добыть ещё и серебро, медь и даже молибден.
Считается, что на Аляске находится, возможно, самое крупное месторождение золота в мире. /Фото: newyorker.com
Сотрудники американской Геологической службы давно доказали, что если разработать это месторождение, то страна не будет испытывать недостатка в этих металлах в течение нескольких десятилетий. И тем более странным кажется отказ добывать всё это дорогущее добро в Пеббл, которое остаётся таковым около двадцати лет. Хотя на самом деле причина неприкосновенности этого громадного золотого запаса лежит в его месторасположении.
Дело в том, что Пеббл находится рядом с истоками нескольких рек, впадающих в залив Бристоль, который имеет огромное значение для нормального нереста красной рыбы. Да и в общем этот уголок планеты является очень весомым звеном в экосистеме регионе, влияя не только на речных обитателей, но и на млекопитающих. Кроме того, район залежей Пеббл играет важную роль в рыболовном промысле.
В той местности существует огромная экосистема, в центре которой - нерест красной рыбы. /Фото: earthjustice.org
Соответственно, попытка разработать это месторождение для добычи ценных металлов может привести к нарушению сложившейся экосистемы. И вот здесь экологи убеждены, что ущерб, который будет нанесён в таком случае природе, окажется несопоставим по масштабам с предполагаемой прибылью. Самое угрожающее - это необратимость такого вреда, причём не только для естественного баланса, но и для экономической системы Аляски.
Против разрушения природного баланса региона из-за золота протестуют многие - от экологов и учёных до местных рыбаков. /Фото: ixbt.com, thearcticinstitute.org
К тому же, против разработки месторождения регулярно выступают не только экологи, но и местные рыбаки, которые живут за счёт ловли рыбы, представители коренного населения и ряд учёных. Поэтому, несмотря на наличие у одной добывающей компании прав на Пеббл, она никак не может получить разрешение от властей на разработку. И, вероятно, пока человечество не придумает более щадящие способы добычи полезных ископаемых, чтобы не разрушать экосистему, одно из крупнейших месторождений золота в мире так и останется неприкосновенным.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии