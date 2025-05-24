Почему самое большое месторождение золота на планете отказываются разрабатывать

Огромный золотой запас, до которого отказываются добраться. /Фото: jewellerymag.ru

Считается, что на Аляске находится, возможно, самое крупное месторождение золота в мире. /Фото: newyorker.com

Главное препятствие разработки месторождение Пеббл - его локализация./Фото: nativenewsonline.net

В той местности существует огромная экосистема, в центре которой - нерест красной рыбы. /Фото: earthjustice.org

Против разрушения природного баланса региона из-за золота протестуют многие - от экологов и учёных до местных рыбаков. /Фото: ixbt.com, thearcticinstitute.org