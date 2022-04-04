14 редких фото Коко Шанель из отеля "Ритц"

Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель – признанный идеал женственности, красоты и безупречного вкуса. Ее жизнь складывалась таким образом, что даже в тяжелейшие годы она могла себе позволить роскошные апартаменты и изысканные наряды. Подтверждение тому – фотографии из отеля «Ритц», в котором Коко Шанель провела годы немецкой оккупации.
Коко Шанель в отеле Ритц
О благосклонном отношении нацистов к Коко Шанель свидетельствует немало общеизвестных фактов. В то время, как французы вынуждены были покидать свои дома из-за наступления противников, Коко продолжала вести привычный образ жизни, не будучи обремененной трудностями. Залогом «спокойствия» служили ее близкие отношения с одним из влиятельных офицеров и активистов нацистской пропаганды, бароном Гюнтером фон Динклаге. В отеле Hotel Ritz она была окружена нацистскими офицерами, агентами и шпионами, в частности, бок о бок с ней проживали Герман Геринг и Джозеф Геббельс.
Коко Шанель рисует
Коко Шанель позирует в белоснежном платье
Интерьер номера Коко Шанель в отеле Ритц
Редкие снимки о жизни Коко Шанель в военные годы были обнародованы Министерством культуры Франции, их можно найти в онлайн-архивах в свободном доступе. Их автор – Франсуа Коллар (Franсois Kollar). Снимки были сделаны в 1937 году, по ним можно судить о том, как жила Коко, как проводила досуг, как одевалась.
Рабочий стол Коко Шанель в отеле Ритц
Эскизы, нарисованные Коко Шанель
Вид из окна в номере Коко Шанель в отеле Ритц
Эскизы Кокок Шанель
Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель в отеле Ритц
Коко Шанель в отеле Ритц
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