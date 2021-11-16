Учимся ощущать габариты своего авто

Длина, высота и ширина транспортного средства – это и есть основные габариты, которые важно уметь чувствовать при управлении машиной. От этого навыка зависит безопасность самого водителя и других участников дорожного движения. Чем лучше ощущаются габариты авто, тем легче даётся манёвренность.

Освоение данного навыка является актуальным не только для тех людей, которые решаются купить авто и дебютировать в роли водителя, но и для опытных автовладельцев, имеющих привычку регулярно пересаживаться за руль нового авто с отличительными габаритами.

Зачем нужно чувствовать габариты автомобиля

Освоив столь важный навык, водителю становится проще:



передвигаться в плотном потоке машин;



перестраиваться между полосами;



загонять и выгонять автомобиль из гаража;



умело парковаться на стоянке;



безопасно идти на обгон;



лавировать между различными препятствиями на дороге.



Разумеется, умение ощущать габариты своей машины – это не равно выучить её характеристики и параметры. Кроме того, водителю нужно уметь чувствовать и хорошо контролировать поведение транспортного средства в динамике. Это приходит только с практикой, за рулем конкретного автомобиля.

Чёткое ощущение габаритов машины – это не столько чей-то каприз, сколько необходимость.

Распространенные ошибки новичков

Помимо виртуозной и ловкой езды водитель получает преимущество в сложных и неоднозначных ситуациях. Участники дорожного движения очень часто попадают в различные форс-мажоры, часть из которых можно легко избежать при полученном навыке.

У неопытных автовладельцев можно выделить несколько повторяющихся ошибок, когда те пытаются обучиться хорошо ощущать габариты машины. С чем возникают проблемы у новичков:



Водитель ошибочно полагает, что он размещается в центре салона авто, когда сидит за рулем. Его действия во время езды оставляют желать лучшего, поскольку человек неправильно считывает расстояние между корпусом авто и препятствиями на дороге.



Водитель максимально выдвигает кресло к рулю, чтобы лучше видеть происходящее перед бампером своего автомобиля. Но это никак не связано с освоением навыка, о котором идет речь в данной статье.



Зеркала в помощь

Перед совершением любого манёвра водителю необходимо убедиться в уместности данного действия. Помощниками в этом деле служат зеркала. С ними нужно научиться «работать». И не стоит забывать о том, что подобное приспособление может создавать иллюзию безопасности, «отдаляя» преследующее авто на солидную дистанцию. В действительности же оно может находиться близко к заднему бамперу. Также не стоит забывать о наличии у зеркал так называемой «мёртвой зоны» (непросматриваемое пространство вокруг машины). Вывод напрашивается сам собой: если водитель не видит другого участника дорожного движения, это не означает, что его нет поблизости.

Упражнения для освоения навыка

При обучении можно прибегнуть к таким хитростям, как: