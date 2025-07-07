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С нами не соскучишься!

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25 шуток преподавателей с обалденным чувством юмора

Вузовские преподаватели бывают настоящими весельчаками. Благодаря большому жизненному опыту и острому уму они без пошлостей и банальностей могут выступить в аудитории получше профессиональногостендап-комика.

vs-t.ru публикует лучшие перлы преподавателей, которыми в 2015 году успели поделиться в сети их студенты.


Uu.edu




  • Тише! Давайте сделаем вид, что вам интересно.

  • To be taken. Знакомое слово? Тюбетейка.

  • Давайте так: я вам быстро расскажу тему, потом сделаю так (закрывает лицо руками секунды на две и открывает) и — «Ой, а где же студенты? Нет студентов!».

  • Москва-сити для меня звучит так же, как Лос-Астрахань или Рио-Де-Житомир!

  • Уважаемые задние ряды, не стоит биться головой об парту. Все еще не так плохо.

  • Опоздавший студент заходит и не закрывает за собой дверь. 5-секундная тишина, затем:
    — Простите, а вы там швейцара нашего не видели?

  • Смысл образования в том, чтобы нахвататься умных слов и потом ими жонглировать.

  • Ну, как говорится, пацан — хозяин своего слова, так что отвечайте свои четыре темы, раз уж я обещал.

  • — Валерий Александрович, а как вам моя аналитическая работа?
    — Ну… Титул мне понравился.

  • Я понимаю, если бы лекции были поганые… Но я же знаю, что хорошо читаю!

  • Мне не нравится, что вы там так смеетесь до слез… Это вызывает у меня приступы зависти.

  • Какое чудесное местоимение «Ихний»! Если бы не образование, так бы всегда и говорила!

  • Катанаева: «Как же вы будете решать контрольную работу?»
    Студент: «Так же, как и сегодня, — интуитивно».
    Катанаева: «Интуитивно в бухучете можно только сесть в тюрьму».

  • Меч — первый хирургический инструмент. Раньше им проводили ампутации. Наиболее распространены были операции по отсечению головы. Иногда и других частей тела — как получится.

  • У вас будут проблемы. Это нормально. Где люди — там всегда проблемы.

  • Метеорология — наука точная. Бубен надо держать в левой руке.

  • Считать коэффициенты с помощью криволинейных интегралов можно, только хорошо пообедав.

  • Комплексные корни могут найти не все — мало кто может это сделать.

  • Очередная проверка контрольных работ заставляет еще раз убедиться, что некоторые студенты пытаются совершить переворот в истории государства и права.

  • Не очень понимаю эту систему с округлением оценок. В моей практике пол-литра никогда не округлялись до литра.

  • Я официально заявляю, что эта задача сильнее меня!

  • Преподаватель несколько секунд глядит на пенал студента, дальше вопрос:
    — А чай можно хранить в этой штуке?

  • Основным бомжевателем того времени был Конфуций.

  • Мир бесполезных вещей безграничен. И я горд, что рассказываю вам о самой красивой из них — о дифференциальной геометрии!

  • — Извините, а в чем заключалась теорема, которую мы доказали?
    — Начнем сначала… Меня зовут Владимир Александрович.



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