С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

20 самых остроумных упаковок

20 самых остроумных упаковок

Иногда, чтобы не купить в магазине что-нибудь ненужное, требуется большая выдержка. Чайные рыбки, сахарный пазл, к ним аппетитный кекс в коробочке-духовке так и манят: «Купи меня!»

Мы выбрали 20 самых интересно упакованных товаров, мимо которых трудно пройти в магазине.

Чайный пакетик в виде золотой рыбки

20 самых остроумных упаковок

20 самых остроумных упаковок

Печенье прямо из духовки

20 самых остроумных упаковок

Шерстяная пряжа

20 самых остроумных упаковок

Сахарный пазл

20 самых остроумных упаковок

Кексы в духовке

20 самых остроумных упаковок

Пармезан в виде карандаша

20 самых остроумных упаковок

Жевательная резинка

20 самых остроумных упаковок

Чайный пакетик с бабочкой

20 самых остроумных упаковок

Сухой завтрак

20 самых остроумных упаковок

Булка-колпак

20 самых остроумных упаковок

Чайные пакетики в виде футболок

20 самых остроумных упаковок

Стиральный порошок

20 самых остроумных упаковок

Фитнес-булки

20 самых остроумных упаковок

Пачка против курения

20 самых остроумных упаковок

Складывающаяся упаковка для сэндвичей

20 самых остроумных упаковок

Банка-миска для чипсов

20 самых остроумных упаковок

Наушники «Ноты»

20 самых остроумных упаковок

Туалетная бумага с фруктовым запахом

20 самых остроумных упаковок

Двойной пакет с орешками

20 самых остроумных упаковок

20 самых остроумных упаковок

Печенье для любителей посплетничать

20 самых остроумных упаковок

©


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх