Можно ли глушить автомобиль при работающем вентиляторе двигателя

Вентилятор поможет в охлаждении. /Фото: kaizergrill.ru.

Если есть жидкость, выдержит и 140 градусов. /Фото: carfromjapan.com.

Главное, чтобы все было в порядке с жидкостью. /Фото: vehiclescene.com.

Вентилятор работает независимо от мотора. /Фото: cierrescale.it.