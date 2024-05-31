Можно ли глушить автомобиль при работающем вентиляторе двигателя

Близится лето, а значит не за горами и по-настоящему жаркие денечки. В такие моменты любой автомобиль работает на пределе своих возможностей, ведь горячий воздух с улицы самым негативным образом сказывается на «самочувствии» транспортного средства. Конечно, в конструкции автомобиля предусмотрены специальные средства защиты от перегрева., а вентилятор обдува все еще вращается? Можно ли глушить автомобиль?
Вентилятор поможет в охлаждении. /Фото: kaizergrill.ru.
Едва ли для кого-то станет открытием, что автомобильный двигатель в процессе работы сильно нагревается. Для современных «дизелей» нормальной рабочей температурой считается диапазон в 85-90 градусов. Для «бензина» нормальная температура может быть еще выше – 90-100 градусов, при этом на некоторых моделях критический рубеж и вовсе сдвигается до 105-110 градусов! За охлаждение мотора отвечают радиатор с вентилятором, рубашка и расширительный бак с охлаждающей жидкостью, а также термостат регулирующий процесс охлаждения. Также процессу охлаждения незначительно способствует набегающий в процессе движения воздух.
Если есть жидкость, выдержит и 140 градусов. /Фото: carfromjapan.com.
Чисто теоретически высокая температура в момент остановки может навредить блоку цилиндров, особенно его головке. Подобная проблема была на старых автомобилях XX века, когда работа охлаждающего вентилятора была напрямую связана с работой силовой установки. Однако, даже в те времена заглушенный мотор с разогретым двигателем еще не обещал обязательного перегрева головки блока цилиндров. Почему? Потому что хотя нормальные температуры для мотора и находятся до 100 градусов, в действительности агрегат способен выдерживать куда большие значения, вплоть до 140-150 при условии, что в охлаждающей системе есть жидкость.
Главное, чтобы все было в порядке с жидкостью. /Фото: vehiclescene.com.
Применительно к современным автомобилям все это и вовсе не имеет никакого значения по двум причинам. Во-первых, современные головки блока цилиндров оснащаются дополнительным контуром охлаждения. Во-вторых, в современных автомобилях работа всех вентиляторов под капотом, отвечающих за охлаждение, никак не привязана к работе двигателя и управляется электроникой, которая автоматически срабатывает и выключается в зависимости от показаний температурных датчиков. Другими словам, работа вентиляторов уже давно никак не завязана на работу самого двигателя. Пропеллер продолжит вращаться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до нужного значения. Работать установка будет даже с заглушенным двигателем.
Вентилятор работает независимо от мотора. /Фото: cierrescale.it.
Отдельно стоит упомянуть о том, что при всем вышесказанном есть как минимум одна ситуация, когда автомобилю все-таки рекомендуется дать некоторые время остыть с работающим мотором. Эта ситуация – длительный подъем в гору в жаркую погоду. В таких случаях установка греется особенно сильно, и даже современных мощных вентиляторов может не хватить. Конечно, как уже было отмечено, лопасти вращаются вне зависимости от работы двигателя. Однако, не стоит забывать еще и о том, что при заглушенном моторе перестает работать помпа, качающая охлаждающую жидкость по контуру.
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